L'Egypte et la Côte d'Ivoire qualifiés pour les Jeux Olympiques

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Egypte et la Côte d'Ivoire sont déjà qualifiés - Le Ghana et l'Afrique du Sud ont une dernière chance

L'Egypte et la Côte d'Ivoire sont qualifiées pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 après leur victoire en demi-finale mardi.

Ces victoires signifient que le duo se qualifie d'office pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

L'Egypte, pays hôte, a battu l'Afrique du Sud 3 : 0 en demi-finale, tandis que la Côte d'Ivoire a dominé le Ghana aux tirs au but 3-2.

Les demi-finalistes se disputeront la dernière et 3è place qualificative pour Tokyo, vendredi, lors du match de classement.

L'Egypte, jouant devant une foule de supporters locaux, a pris l'avantage contre l'Afrique du Sud grâce à un penalty du capitaine Ramadan Sobhy à la 59ème minute.

Abdel Rahman Magdy a inscrit deux buts en fin de rencontre, permettant à son équipe de de s'imposer 3 : 0.

"C'était un énorme match [devant] toutes ces foules", a déclaré Taher Mohamed, des Pharaons olympiques, à la BBC après le match.

"C'est ce qui nous a beaucoup aidés dans les quatre matches. Nous sommes très fiers de nous être qualifiés pour les Jeux Olympiques."

Le match précédent a été beaucoup plus serré et s'est achevé en faveur de la Côte d'Ivoire à la suite d'une séance de tirs au but contre le Ghana.

Les Ivoiriens ont pris l'avantage à deux reprises par l'intermédiaire de Youssouf Dao, mais le Ghana a égalisé, la deuxième fois dans le temps additionnel à la fin de la rencontre.

En prolongation, aucune des deux équipes n'a réussi à débloquer la situation, et la Côte d'Ivoire s'est imposée aux tirs au but (3 : 2).

Le Ghanéen Evans Mensah a reconnu la pression promettant d'essayer de répondre aux attentes des supporters ghanéens en décrochant la dernière place qualificative pour les JO vendredi.

"Nous avons le dernier match pour nous prouver que nous pouvons le faire... nous devons être concentrés, nous n'abandonnons pas", a-t-il déclaré.

Le match de classement et la finale se joueront vendredi.