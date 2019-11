Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Sierra-léonais Mohamed Buya Turay a été le meilleur buteur de la première division suédoise la saison dernière, avec son club de Djurgarden.

L'attaquant sierra-léonais Mohamed Buya Turay déclare qu'il se remet d'une blessure à la jambe causée par un "gris gris".

Dimanche dernier, le jeune homme de 24 ans avait manqué le match de son pays contre le Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Les Leone Stars avaient perdu 1:0 face aux Béninois.

Il a contracté une blessure, quatre jours auparavant, lors du match nul (1:1) à domicile contre le Lesotho.

"Je me suis presque complètement remis de ma blessure", a déclaré à BBC Sport Buya, qui a remporté le championnat de Suède avec Djurgarden et a également terminé meilleur buteur de la ligue le mois dernier.

"Je n'avais aucune blessure à l'orteil lorsque j'ai joué contre le Lesotho parce que personne ne m'a marché dessus ou ne m'a donné de coups de pied. Mais j'ai commencé à avoir mal à l'orteil quand je suis retourné à l'hôtel où l'équipe campait le lendemain. J'ai informé le physiothérapeute de l'équipe qui n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas, et la douleur a augmenté lorsque nous étions dans l'autobus en direction du terrain d'entraînement", raconte-t-il.

"La douleur s'est aggravée lorsque nous sommes arrivés au terrain d'entraînement, elle s'est étendue à tout le pied et la jambe et j'ai alors décidé d'appeler certains membres de ma famille qui m'ont emmené voir une femme guérisseuse traditionnelle.

"La guérisseuse traditionnelle m'a dit que la cause de la blessure à l'orteil était parce que j'ai marché sur un objet spirituel dans le camp de Leone Stars, déposé là pour moi par une personne qui voulait que j'obtienne l'éléphantiasis détruisant ainsi ma carrière. Elle m'a aussi dit que si j'étais allé à l'hôpital pour un traitement ou si j'avais utilisé la médecine conventionnelle pour essayer de guérir l'orteil, cela aurait mis fin à ma carrière", explique Mohamed Buya Turay.

Dans un article antérieur sur les médias sociaux, il a indiqué que le jeteur de sort était jaloux du Soulier d'or qu'il avait gagné en Suède.

Il a également rejeté les affirmations de certains fans selon lesquelles il aurait évité le match contre le Bénin pour apparaître dans un documentaire télévisé visant à promouvoir sa carrière.

Buya dit qu'il croit tout ce que la guérisseuse lui a dit et que la personne qu'il prétend vouloir détruire sa carrière ne sera pas non plus libre.

"Je crois tout ce qu'on m'a dit, j'ai déjà entendu parler de choses comme celles-ci dans le camp des Leone Stars. Maintenant, je l'ai vu de mes propres yeux ", a-t-il poursuivi.

"Je ne veux pas révéler l'identité de la personne maintenant, mais je promets de riposter, il ne sera pas libre", réplique-t-il.

Buya, prêté à Djurgarden par le club belge de Saint-Truidense, n'est pas sûr de son avenir international pour l'instant à cause de ce qui lui est arrivé.

"Ce n'est pas facile pour moi pour l'instant. Pour l'instant, je ne me demande pas si je dois ou non jouer pour Leone Stars, mais j'y penserai plus tard quand j'oublierai ce qui m'est arrivé", a-t-il déclaré.

Ni la Fédération sierra-léonaise de football, ni l'équipe technique de la sélection nationale, ni ministère des Sports n'ont réagi aux accusations de sorcellerie de Mohamed Buya Turay.