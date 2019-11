Copyright de l’image Getty Images Image caption Zoran Manojlovic, l'entraîneur serbe du Wydad Casablanca, a travaillé avec l'ancien champion du monde Rivaldo, vainqueur de la Coupe du Monde, lorsque les deux joueurs étaient du côté de Kubuscorp.

Zoran Manojlovic, l'entraîneur serbe, se dit ravi de travailler au Wydad Casablanca, au Maroc.

Il est à la tête des anciens champions d'Afrique depuis juillet, après avoir travaillé dans trois clubs angolais.

Agé de 57 ans, il a commencé sa carrière d'entraîneur au Portugal avant de partir pour l'Angola.

"C'est une bonne expérience de travailler ici au Maroc en tant qu'entraîneur principal de l'un des meilleurs clubs d'Afrique. Le travail se passe très bien ici, a-t-il déclaré à BBC Sport.

"Le championnat marocain est l'un des meilleurs d'Afrique avec ceux de l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte.

"Le derby de Casablanca est incroyable avec 60 000 spectateurs - moitié Wydad moitié Raja, c'est un très bon match et quel que soit le résultat, le football marocain est le vainqueur".

Il a goûté pour la première fois au derby le 2 novembre lors du match aller du deuxième tour de la Ligue des champions arabes, la première fois que les deux équipes se rencontrent dans un tournoi international.

Le match s'est terminé sur le score de 1:1, le match retour devant se jouer le 23 novembre.

"Le vivier du football tarit alors que le vivier féminin reste intact"

Outre la Ligue des champions arabe, le Wydad vise à conserver son titre de champion du Maroc et à progresser en Ligue des champions d'Afrique, titre qu'il a remporté pour la dernière fois en 2017.

Il a pris les rênes du Wydad peu après la controversée finale de la Ligue des champions de l'an dernier, qui a été interrompue lors du match retour, le Wydad ayant protesté contre le fait que le VAR n'ait pas été utilisé pour contrôler un but accordé à l'Espérance de Tunis.

L'équipe tunisienne s'est vu décerner le titre après que la Confédération Africaine de Football eut d'abord demandé que le match soit rejoué.

Une footballeuse ouvre une académie de football féminin au Cameroun

La phase de groupes du tournoi de cette année débutera fin novembre avec le Wydad contre l'Algérien USM Alger, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Angolais de Petro Atletico.

"Quant à la Ligue des champions, nous visons la demi-finale, mais pour cela, la chance est très importante", a-t-il insisté.

"Il y a d'autres équipes fortes qui rivaliseront avec nous pour remporter le titre cette année : Al Ahly, Espérance et TP Mazembe."

Il insiste sur le fait qu'il a la qualité nécessaire pour réussir, mais il a mis en garde ses joueurs contre la complaisance.

"Dans mon équipe, j'ai cinq ou six joueurs capables de jouer en Europe, mais je dirais qu'en général, les joueurs marocains doivent s'efforcer de bien jouer tout le temps", a-t-il déclaré.

Le problème, c'est que parfois, un joueur joue un ou deux bons matchs et pense que tout va bien, alors qu'il doit garder le même niveau pendant cinq, six, sept matchs et plus.

"C'est une question de mentalité qui doit être plus forte."

Travailler avec Rivaldo

Pendant son séjour en Angola, il a été l'entraîneur adjoint de Kubuscorp, où évoluait à l'époque l'ancien champion du monde avec le Brésil, Rivaldo.

"J'ai travaillé avec lui pendant un an et il n'est pas seulement professionnel à 100 %, mais à 200 % ", dit-il.

Même s'il était l'un des meilleurs joueurs du monde, il me disait toujours : "pas de problème, coach, je ferai de mon mieux".

"Souvent, après l'entraînement, il restait 20 minutes de plus pour travailler très dur. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais entraîné."