Ahmed Musa : le capitaine nigérian prévoit de parrainer 100 étudiants

Ahmed Musa, le capitaine de l'équipe nationale nigériane

Le capitaine des Super Eagles, Ahmed Musa, annonce qu'il va parrainer 100 étudiants dans une université de la ville nigériane de Kano.

Musa a fait ce geste pour marquer son rôle d'ambassadeur de l'Université Skyline.

Malgré sa taille et le fait qu'elle soit le centre commercial du nord du Nigeria, Kano est une ville où il y a un réel manque d'opportunités d'éducation.

Sur les médias sociaux, l'ancien attaquant de Kano Pillars a déclaré que le parrainage est conçu pour "promouvoir cette vision de devenir ce que vous voulez être dans la vie aussi longtemps que vous pouvez en rêver".

"Je suis donc heureux de vous faire savoir que je parrainerai 100 étudiants de cette université. Oui ! 100. Les détails suivront sous peu", a-t-il déclaré.

Il s'agit du dernier geste caritatif que le jeune homme de 27 ans a posé dans la ville et dans la région.

Pendant ses vacances d'été, il donne régulièrement de la nourriture, des matelas et fait des dons financiers.

Des sportifs philanthropes

Il suit les traces de l'ancien capitaine nigérian Joseph Yobo qui a remis 300 bourses d'études à des étudiants de la région du delta du Niger en 2007.

Ce ne sont pas les seules stars du football à faire du bénévolat, comme Ikechukwu Uche, Peter Odemwingie, Wilfred Ndidi et Odion Ighalo.

Ighalo a construit un orphelinat à Ijegun, dans la banlieue nord de Lagos

En 2017, Ighalo, meilleur buteur de la récente Coupe d'Afrique des Nations, a construit un orphelinat pour les enfants de son pays.

L'orphelinat d'Ighalo à Ijegun, dans la banlieue nord de Lagos, aurait coûté 1,4 million de dollars à l'attaquant de Watford, qui jouait alors en Premier League anglaise mais qui évolue actuellement en Super League chinoise à Shanghai Shenhua.

Il abrite entre 30 et 40 enfants et dispose d'appartements séparés pour les garçons et les filles.

Il accueille des bébés abandonnés et s'occupe d'eux - avec l'approbation de l'autorité de l'Etat - jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, en dispensant des cours pour les niveau universitaires et sportives.