La Ligue nigériane de football professionnel (NPFL) a suspendu pour un an Paul Seun Komolafe de Nasarawa United pour avoir agressé des arbitres lors d'un match en première division contre Plateau United.

Komolafe a également été reconnu coupable d'avoir " incité les supporters du club à commettre des actes de violence contre des officiels de match ".

Le responsable des équipements de l'équipe, Aliyu Mohammed Hamzat, a été banni à vie de tous les stades et activités de la NPFL pour la même infraction.

Le club de North Central devra également jouer à huis clos pendant une période indéterminée et devra payer dans un délai de 10 jours une amende de 4 250 000 nairas (11 700 $US ou 6.966.265 FCFA) pour avoir enfreint les règles de la ligue.

L'amende comprend 1 250 000 nairas (3 500 $ ou 2.083.925 CFA) d'indemnisation pour les officiels de match.

Le porte-parole du club, Eche Moses, a également écopé d'une amende de 300 $ (178.621 FCFA) et d'une mise en garde pour avoir " publié ou fait publier un communiqué de presse critiquant injustement les officiels de match, un comportement jugé susceptible de discréditer la Ligue ".

Dans le passé, plusieurs tentatives visant à endiguer la violence dans les ligues locales de la nation ouest-africaine ont échoué.

La Société de gestion de la ligue (LMC), qui organise la NPFL, espère que de telles sanctions sévères pour les clubs auront un effet dissuasif pour protéger les arbitres et le football national.

Le LMC a été créé en 2012 dans le but de relancer le football nigérian de haut niveau, en proie à des problèmes de leadership, de droits télévisés et de parrainage, de violence sur le terrain, de corruption en dehors du terrain et d'un calendrier mal organisé.

