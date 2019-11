Football : Eto'o souhaite servir l'Afrique après ses études

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Camerounais Samuel Eto'o a joué en Espagne, en Russie, en Turquie, en Angleterre et au Qatar.

Samuel Eto'o, la légende du football africain, dit qu'il veut mettre à profit ses études de gestion d'entreprise à la Harvard Business School aux Etats-Unis pour servir à son continent.

Le quadruple Joueur africain de l'année a annoncé sa retraite du football à l'âge de 38 ans en septembre.

"Je veux aider et apporter ma contribution positive à la transformation de notre continent ", a déclaré Eto'o au site d'information français Jeune Afrique.

"En janvier, je commencerai des études de gestion d'entreprise à l'université de Harvard après qu'ils m'aient gentiment accepté pour une formation spécialisée ", a-t-il expliqué.

"Quand on est footballeur, on paie des gens pour s'occuper de sa carrière et des choses en général. Mais quand c'est à vous de gérer les gens et que vous voulez les développer, vous avez pratiquement besoin d'apprendre de nouvelles compétences", a ajouté Samuel Eto'o.

L'ancien attaquant du Cameroun et du FC Barcelone reste le meilleur buteur de son pays avec 56 buts en 118 matches.

"Je vais vivre à Boston pendant presque un an pour ça. Ce ne sera pas facile, mais c'est un beau défi et vous savez que j'aime toujours me lancer des défis."

Eto'o a connu une carrière professionnelle riche en trophées en Espagne et en Italie, mais il a connu une grande partie de son succès en club à Barcelone, où il a joué de 2004 à 2009.

Parmi les trophées qu'il a remportés avec le club catalan, on compte trois titres de champion d'Espagne et deux titres de champion d'Europe.

Il a également remporté la Ligue des champions, sous la houlette de Jose Mourinho, à l'Inter Milan en 2010, et a remporté une médaille d'or olympique, avec le Cameroun en 2000.

Eto'o, qui a également joué en Russie, en Turquie et au Qatar, est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts.

Il a participé à quatre phases finales de Coupe du Monde avec les Lions Indomptables - 1998, 2002, 2010 et 2014 - jouant huit matches et marquant trois buts.

L'attaquant a également remporté deux titres consécutifs en Coupe d'Afrique des Nations avec son pays lors des éditions 2000 et 2002.

