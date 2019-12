Lionel Messi sacré Ballon d'Or 2019

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lionel Messi détient désormais le record ave ce 6e Ballon d'Or

L'attaquant du FC Barcelone a devancé dans le classement le néerlandais Virgil Van Dijk, le portuguais Cristiano Ronaldo et le Sénégalais Sadio Mané.

Avec ce 6e titre de meilleur joueur de la planète, Lionel Messi est désormais le seul détenteur de ce record devant son éternel rival Cristiano Ronaldo qui a été sacré cinq fois.

"Je tiens à remercier les journalistes, mes coéquipiers qui m'ont permis de remporter cette distinction…Je suis béni, je pense que j'ai encore de belles années devant moi même si la retraite approche", s'est réjoui le sextuple ballon d'or.

Le sacre de l'attaquant du FC Barcelone n'est pas une surprise.

Déjà lauréat du prix Fifa The Best cette année, Messi a remporté le championnat d'Espagne avec son club le FC Barcelone. Il a inscrit 36 buts la saison dernière et obtenu son 6e soulier d'or européen qui récompense le meilleur buteur de tous les championnats.

Seule ombre au tableau, la Champions League qui échappe à l'attaquant argentin depuis le dernier sacre du FC Bracelone en 2015.

Le Ballon d'Or féminin a été remporté par la footballeuse américaine Megan Rapinoe.

Le palmarès des quatre trophées décernés lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2019,

1. Lionel Messi (ARG/FC Barcelone) GAGNANT

2. Virgil van Dijk (NED/Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin)

4. Sadio Mané (SEN/Liverpool)

5. Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA/PSG)

7. Alisson Becker (BRE/Liverpool)

8. Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

9. Bernardo Silva (POR/Manchester City)

10. Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

. Ballon d'Or féminin 1. Megan Rapinoe (USA/Reign FC) GAGNANTE

2. Lucy Bronze (ENG/Lyon)

3. Alex Morgan (USA/Orlando Pride)

4. Ada Hegerberg (NOR/Lyon)

5. Viviane Miedema (NED/Arsenal)

6. Wendie Renard (FRA/Lyon)

7. Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars)

8. Rose Lavelle (USA/Washington Spirit)

9. Ellen White (ENG/Manchester City)

10. Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

.Trophée Kopa (meilleur joueur de l'année civile âgé de moins de 21 ans au 31 décembre)

1. Matthijs de Ligt (NED/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin)

2. Jadon Sancho (ENG/Borussia Dortmund)

3. Joao Felix (POR/Benfica puis Atlético de Madrid)

. Trophée Yachine (meilleur gardien, nouvelle récompense)

1. Alisson Becker (BRE/Liverpool) GAGNANT

2. Marc-André ter Stegen (GER/FC Barcelone)

3. Ederson (BRE/Manchester City)