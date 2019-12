Caf Awards 2019 : voici la liste complète des finalistes

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'international égyptien Mohamed Salah de Liverpool a remporté la Caf Award pour 2018

La Confédération Africaine de Football (Caf) a publié la liste de 10 finalistes pour le titre de "Joueur de l'Année". La liste est publiée à partir des 30 premiers nominés au départ.

L'Egyptien Mohamed Salah a remporté le prix devant le Sénégalais Sadio Mane et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang l'année dernière. Les trois se retrouvent encore dans le top 10 de cette année.

La Caf a également fait une pré-sélection des candidats pour ses autres catégories.

La liste des candidats présélectionnés a été établie par un comité technique et de développement de la Caf et un groupe d'experts des médias, qui se sont prononcés par vote.

Le vote pour le Joueur africain de l'année masculin et féminin, ainsi que l'entraîneur masculin et féminin de l'année, sera fait par les entraîneurs ou les directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales seniors des associations membres de la Caf.

Le Joueur Interclubs de l'Année sera désigné par les entraîneurs principaux et les capitaines de la phase de poules des compétitions continentales africaines de clubs en cours.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix de la CAF le 7 janvier prochain dans la station balnéaire égyptienne de Hurghada.

Voici la liste complète des finalistes (par ordre alphabétique)Joueur masculin de l'année :

Andre Onana (Cameroun et Ajax)

Hakim Ziyech (Maroc et Ajax)

Ismail Bennacer (Algerie et AC Milan)

Kalidou Koulibaly (Senegal et Napoli)

Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

Odion Ighalo (Nigeria et Shanghai Shenhua)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon et Arsenal)

Riyad Mahrez (Algeria et Manchester City)

Sadio Mane (Senegal et Liverpool)

Youcef Belaili (Algeria et Al Ahli Jeddah)

Joueuse africiane de l'année:

Ajara Nchout (Cameroun et Valerenga)

Asisat Oshoala (Nigeria et Barcelona)

Gabrielle Onguene (Cameroon et CSKA Moscow)

Tabitha Chawinga (Malawi et Jiangsu Suning)

Thembi Kgatlana (South Africa et Beijing Phoenix FC)

Joueur Africain Interclubs de l'Année :

Anice Badri (Tunisie et Esperance)

Kodjo Fo Doh Laba (Togo et Renaissance Berkane/Al Ain)

Taha Yassine Khenissi (Tunisie et Esperance)

Tarek Hamed (Egypt et Zamalek)

Youcef Belaïli (Algeria et Esperance/Al Ahli Jeddah)

Meilleur Espoir de l'Année

Achraf Hakimi (Morocco et Borussia Dortmund)

Krépin Diatta (Senegal et Club Brugge)

Moussa Djenepo (Mali et Southampton)

Samuel Chukwueze (Nigeria et Villarreal)

Victor Osimhen (Nigeria et Lille)

Entraineur de l'Année (Masculin)

Aliou Cisse (Sénégal - Sénégal)

Christian Gross (Suisse- Zamalek)

Djamel Belmadi (Algérie - Algeria)

Moine Chaabani (Tunisie - Esperance)

Nicolas Dupuis (France - Madagascar)

Entraineur de l'Année (Féminin)

Alain Djeumfa (Cameroun)

Bruce Mwape (Zambie)

Clementine Toure (Côte d'Ivoire)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Thomas Dennerby (Nigeria)

Equipe Nationale Masculine de l'Année:

Algérie

Madagascar

Nigeria

Sénégal

Tunisie

Equipe Nationale Féminine de l'Année