Copyright de l’image AFP Image caption Le photojournaliste sud-africain Shiraaz Mohamed

Le photojournaliste sud-africain Shiraaz Mohamed, qui a été kidnappé en Syrie en 2017, est de retour chez lui, selon sa famille.

Il travaillait pour l'organisation caritative Gift of the Givers, documentant les effets de la guerre civile, lorsqu'il a été enlevé.

Il a été capturé près de la frontière turque par des membres présumés du groupe État islamique.

Mais aucun groupe n'a revendiqué son enlèvement.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à sa libération, mais l'organisation Gift of the Givers a déclaré que M. Mohamed s'était échappé le mois dernier.

La famille du photojournaliste a déclaré qu'elle donnerait plus de détails plus tard, mais " en raison de sa situation récente, lui et notre famille demandent qu'on nous laisse un peu d'espace ".

Projet personnel

Le photojournaliste a été capturé en janvier 2017 près d'un hôpital géré par Gift of the Givers, qui est une organisation caritative sud-africaine.

Dans un courriel qu'il a écrit à un ami proche et à un collègue journaliste quelques jours avant son enlèvement, M. Mohamed a parlé de ses espoirs pour un avenir proche.

"C'est un projet personnel pour moi... Je pense que c'est le moins que je puisse faire pour les Syriens."

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré à l'agence de presse AFP qu'il travaillait à la libération de M. Mohamed "depuis le premier jour".

"Qu'il soit enfin rentré chez lui est quelque chose dont nous sommes vraiment très heureux", a ajouté le porte-parole Lunga Ngqengelele.