Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Kenyan Wilfred Bungei a remporté la médaille d'or olympique du 800 m aux Jeux de Beijing en 2008.

En 2012, Wilfred Bungei aurait dû célébrer un moment unique dans sa vie.

Son troisième enfant devait naître et ça devait être la première fois que le célèbre athlète de 800 m de renommée mondiale allait assister à ce moment mais son alcoolisme lui a volé ce privilège.

La brillante carrière du Kényan, qui a débuté comme athlète junior en 1998 et a atteint son apogée lorsqu'il est devenu champion olympique en 2008, a pris fin deux ans plus tôt.

Ce qui signifie qu'il pouvait assister à ce moment familial spécial.

C'est juste qu'il n'a jamais réussi à vaincre les démons de l'alcoolisme qui avaient ravagé sa retraite.

Alors que son troisième enfant est né sans incident, Bungei en est venu à considérer son propre anniversaire - il a 39 ans - d'une toute autre manière.

"J'ai fini dans un fossé"

"Je ne fête pas mon anniversaire, mais je célèbre le jour où j'ai arrêté de boire", a-t-il déclaré à BBC Sport Africa.

"Ça me rend fier de moi. J'ai l'impression d'avoir le contrôle de ma vie", déclare-t-il

Ce jour-là, il y a sept ans, il raconte qu'il a attrapé la bouteille de vodka après s'être trompé en se disant que, pour se préparer à assister à l'accouchement, il avait besoin d'un verre.

"Il y a toujours eu ce mensonge -'laissez-moi en avoir un ou deux pour que j'aie le courage de voir ce qui se passe'", se souvient-il franchement.

"J'ai choisi de boire un verre de vodka, mais j'ai fini par boire plus d'un litre en peu de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai fini dans un fossé."*

"Les gens pensaient que j'étais mort"

Si le capitaine de l'équipe olympique kenyane de 2008 - qui a illuminé Pékin en août de la même année, défiant ainsi les attentes avant la course - était mort ce jour-là, il aurait été le deuxième Kenyan à le faire en deux ans seulement.

En 2011, le premier champion olympique de marathon du Kenya, Sammy Wanjiru, est mort en tombant d'un balcon, et de nombreux articles de presse suggèrent que l'alcool a joué un rôle.

Comme d'innombrables autres sportifs, Bungei s'était battu pour combler le vide après la fin de ses exploits sportifs.

Mais ce qui le distingue, c'est qu'il accepte d'en parler.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La carrière de Bungei s'est terminé en 2010

"Mes enfants avaient peur"

Il y a eu beaucoup de murmures au sujet d'une culture de la consommation d'alcool au sein de certaines sections de la communauté sportive du Kenya, mais Bungei déclare que certaines des personnes touchées sont dans le déni à propos de leurs problèmes.

"Certains ont refusé de se faire soigner par ce qu'en matière d'alcoolisme, la réadaptation est le seul véritable moyen de guérir et de savoir qui on est ", explique-t-il.

Néanmoins, il est franc sur la façon dont l'alcool s'est emparé de lui - même en se rappelant à quel point ses enfants et son épouse avaient peur d'être près de lui.

"Les enfants avaient toujours peur d'être dans la voiture avec moi parce qu'à plusieurs reprises, on allait dans un bar et on rentrait à la maison en voiture ", dit Bungei, qui a gagné l'argent aux Championnats du monde 2001 et le bronze aux Championnats du monde 2003.

"Vous en avez un de trop, vous conduisez et les enfants voient ce que vous faites sur la route - ce n'était pas sûr".

"Une fois, j'ai été impliqué dans un accident et mon fils m'a dit : "Papa, voici ce qui s'est passé. Chaque fois qu'ils voyaient que j'avais bu une bouteille ou deux, ils ne voulaient pas être dans la voiture et c'est la partie la plus importante qui m'affectait."

Il y avait aussi les effets physiques de l'alcool.

La prise de conscience

"Il arrive un moment où l'alcool te fait plus souffrir, physiquement. Je me souviens d'une époque où mon corps me démangeait, où je transpirais de partout et où les hallucinations et l'obscurité arrivaient", explique-t-il.

"J'avais littéralement peur et j'ai dû être endormi, c'est ce qui m'a fait dire que c'était suffisant."

En septembre 2012, un mois après la fin de son statut de "champion olympique en titre", alors que les Jeux se déroulaient à Londres, Bungei a appelé un numéro qui lui avait été donné plus tôt cette année-là.

Peu de temps après, il a été placé dans un centre de réhabilitation dans la capitale kenyane, Nairobi.

Après son départ six semaines plus tard - et faisant preuve de la même détermination qui lui a permis de monter sur le podium olympique - il n'a plus jamais bu depuis.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En plus de sa médaille d'or olympique, Bungei a remporté les titres mondiaux du 800m

Il blâme en grande partie l'ennui lié à la retraite, où il a trouvé la transition d'être un athlète d'entraînement à temps plein à être libre en permanence tout simplement trop difficile à gérer.

"En tant qu'athlète, je n'ai eu que 20 jours de pause par an pendant 13-14 ans - alors quand j'ai pris ma retraite, je ne faisais pas grand-chose ", dit-il.

"J'achetais une bouteille de vin, je m'asseyais dans la maison et avant de m'en rendre compte, c'était fini - j'envoyais en chercher une autre. Juste comme ça - en un an et demi - c'était devenu chaotique et ma vie était vraiment en désordre."

La descente était aussi fulgurante que le rythme de Bungei, un coureur célèbre pour son franc-parler et ses lunettes de soleil caractéristiques.

Il craint que d'autres athlètes soient confrontés à des défis similaires, mais refuse de divulguer d'autres détails.

Néanmoins, un représentant de l'athlétisme qui connaît bien la scène sportive kenyane a son propre point de vue.

C'est juste socialement acceptable et peut-être qu'ils ont des amis qui travaillent la semaine et font la fête le week-end et parfois c'est dur pour un athlète de dire : " Non, je ne vais pas te rejoindre ", explique le Néerlandais Michel Boeting.

"Vous avez des athlètes qui vont se faufiler dans leur vie au lieu de : "Comment je vais organiser ma vie autour de la course ?" Ça arrive plus souvent de nos jours."

Aujourd'hui, l'affable Bungei essaie d'éviter que d'autres personnes souffrent des mêmes problèmes que lui - en soutenant et en guidant les athlètes professionnels dans leur transition vers les campagnes de retraite afin de les aider à se créer une vie satisfaisante.

"Il y a un stigmate associé à cela et c'est pourquoi j'ai décidé de sortir du placard malgré le fait que j'avais un nom à protéger ", dit-il.

"Ça me rend heureux de partager mon histoire et je sais qu'elle peut sauver quelqu'un - c'est comme ça que j'ai été guéri moi-même."

Il a peut-être raccroché les crampons il y a près d'une décennie, mais la course de Bungei est loin d'être terminée.