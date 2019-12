Liverpool remporte une nouvelle victoire

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mohamed Salah porte son compteur à neuf buts en Premier League, pour la saison en cours.

Les Reds ont battu la lanterne rouge, Watford, en ouverture de la 17e journée de Premier League.

Liverpool fait provisoirement passer son avance à 11 points sur Leicester, le deuxième du classement, qui reçoit l'avant-dernier, Norwich.

Watford reste, lui, bon dernier, avec 9 points en 17 journées.

Avec ce doublé de Mohamed Salah, les Reds enregistrent leur 16e succès de la saison.

L'Egyptien a ouvert le score dès la 38e minute, après une relance de Roberto Firmino et une passe de Sadio Mané. Il a marqué son second but dans les arrêts de jeu (90+1).

Watford a raté des occasions franches. Dès la 5e minute, Troy Deeney a manqué un centre fuyant d'Ismaïla Sarr.

Abdoulaye Doucouré aussi a manqué une reprise au point de pénalty, sur un centre en retrait d'Étienne Capoue à la 37e.

Déjà après l'ouverture du score, Watford aurait pu égaliser par Ismaïla Sarr, qui n'a pas su reprendre un ballon repoussé par Alisson à la 42e, alors qu'il était à huit mètres du but.

Seule ombre au tableau pour Liverpool, la sortie du milieu de terrain Georginio Wijnaldum, juste avant l'heure de jeu sur blessure.

Les Reds vont s'envoler pour le Qatar, où ils prendront part à la Coupe du monde des clubs (11-21 décembre).