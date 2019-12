Arts martiaux mixtes : le Nigérian Kamaru Usman dompte l'Américain Colby Covington

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le combat de Colby Covington (à gauche) contre Kamaru Usman a eu lieu à Las Vegas.

Le premier champion africain de l'UFC, la prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes (MMA), a battu son adversaire avec un impressionnant KO technique au cinquième round, samedi soir à Las Vegas.

Au terme d'un épique face-à-face, qui était très attendu par le public, Usman a eu raison de son adversaire, le laissant tomber deux fois avec deux énormes coups de poing.

La préparation du match a été palpitante, Covington s'étant montré intraitable, allant jusqu'à insulter son adversaire.

Le Nigérian âgé de 32 ans a brisé la mâchoire de Covington d'un coup de poing énorme au troisième tour.

Malgré cela, Covington a continué à se battre. Et alors que le combat tirait à sa fin, Usman l'assomme d'un puissant KO technique. A seulement 50 secondes de la fin.

"Je n'avais pas peur de le frapper à des endroits précis. Je voulais juste le frapper encore et encore (…). Il parlait beaucoup de [ce combat]. Alors, c'était une question de respect. J'avais la responsabilité d'y aller et de lui donner une leçon", a réagi le champion nigérian.

Le "Cauchemar nigérian"

Kamaru Usman est devenu le premier champion africain de l'UFC en mars dernier, après sa victoire sur l'Américain Tyron Woodley par décision unanime, 50-44, 50-44, 50-45.

Surnommé le "Cauchemar nigérian", il avait remporté cette compétition réservée aux moins de 77 kilos.

Les arts martiaux mixtes, discipline très violente, est un mélange de pugilat et de lutte au corps à corps. Américains, Brésiliens, Russes et Irlandais dominent ce sport auquel s'intéressent de plus en plus de jeunes Africains.