La dernière étape de l'odyssée footballistique de l'international nigérian Peter Olayinka l'amènera au Westfalenstadion du Borussia Dortmund pour le Slavia Prague en Ligue des champions de l'UEFA.

Le jeune homme de 24 ans a déjà marqué pour le champion de la République tchèque lors de son premier match nul 1:1 contre l'Inter Milan en septembre dernier.

Le mois dernier, il avait représenté une menace permanente lors d'un nul 0:0, le Slavia Prague étant devenu la première équipe à empêcher Barcelone de marquer au Camp Nou depuis février 2018.

Le Slavia compte deux points et terminera quatrième du Groupe F, bien qu'il soit invaincu à l'extérieur et que le Nigérian ait hâte de laisser une autre marque sur le parcours.

"Nous n'avons pas gagné à l'Inter à la dernière minute et nous aurions pu battre Barcelone au Camp Nou, Dortmund nous donne donc l'occasion de terminer sur une bonne note", a-t-il déclaré à BBC Sport.

"Il y a six ans, je regardais encore Lionel Messi, Romelu Lukaku, Gerard Pique et Axel Witsel à la télévision au Nigeria.

"Ma vie a été pleine de hauts et de bas pour arriver ici, mais je suis ici maintenant et le passé ne fait qu'alimenter mon désir de continuer à pousser."

La route de Olayinka vers une carrière professionnelle réussie a été parsemée de multiples défis.

Si l'on peut aujourd'hui le voir dans la plus prestigieuse compétition de football d'Europe, il a pris un chemin quelque peu nomade, allant des terrains pauvres du Nigeria à San Siro, en passant par l'Albanie, le nord de Chypre et la Belgique.

Début difficile en Europe

Il a débuté sa carrière dans le club amateur de Baba Boss, dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du pays, avant de rejoindre le système des jeunes du club albanais Bylis Ballsh en 2012, où il a connu ses premières conditions hivernales.

"J'étais arrivé en Albanie avec mes bottes, mes espoirs et mes rêves", a déclaré Olayinka à BBC Sport.

"Je ne savais rien de la péninsule balkanique, il faisait un froid glacial, je me sentais si seul et incapable de parler la langue.

"C'était très difficile, mais mon désir de réussir dans le football et en Europe m'a tenu encouragé car je ne voulais pas retourner au Nigeria avec un échec".

Après avoir montré suffisamment de talents au club en difficulté, il a été promu à la première équipe où il a fait 14 apparitions et a brillé dans les matchs de la Coupe.

"A l'époque où j'ai débarqué en Albanie, je jouais pour les jeunes et je recevais 100 dollars par mois, ce qui n'était même pas constant", explique-t-il.

"Les paiements sont en retard et il faut parfois plusieurs semaines pour les obtenir. Je n'étais pas heureux et je voulais gagner plus. J'ai continué à me surpasser parce que je sais que l'Europe était là où je voulais être et que j'étais dévoué et passionné pour mettre ma carrière sur les rails", poursuit-il.

"J'avais des attentes de la part de ma famille et de mes amis, mais je ne pouvais pas répondre à leurs demandes parce que ces 100 $ étaient tout ce que j'avais jusqu'à un autre paiement", se rappelle-t-il.

"La vie était folle financièrement et du point de vue du football. Mais pourquoi gémir et à qui tu te plains ? Je voulais juste sortir du Nigeria," avoue le jeune homme.

Les problèmes persistent

A la fin de son contrat avec Bylis Balls, il a décidé de déménager ailleurs, mais cela n'a pas été facile car il a subi des essais infructueux en Turquie avec Antalyaspor et Denizlispor en 2014.

Finalement, il a décroché un contrat dans le nord de Chypre où il a obtenu plus de temps de jeu et de meilleures conditions financières.

Il a marqué huit buts en 21 matches pour Yenicami SK.

"J'ai fait tous les efforts nécessaires, j'ai obtenu un meilleur salaire et j'ai eu l'impression d'en avoir fait assez dans le nord de Chypre. J'ai donc décidé de retourner en Albanie pour y continuer parce que le nord de Chypre était un niveau inférieur."

Mais des problèmes le guettaient à son retour.

En 2014, deux ans après son arrivée dans le pays à l'âge de 17 ans, il a participé à l'une des plus grandes batailles de transferts de l'histoire du football albanais.

Il a fait l'objet d'une âpre dispute entre deux clubs albanais, le FK Kukësi et les champions en titre Skënderbeu Korçë.

Il a été suspendu pour les problèmes de transfert.

"Les nouvelles ont fait la une de la télévision albanaise, avec des reportages selon lesquels j'ai été kidnappé par les responsables d'une autre équipe et emmené contre ma volonté", dit-il en riant, se souvenant de l'époque où il a fait l'objet d'une frénésie médiatique locale.

"Ce qui s'est passé, c'est qu'un club [Kukësi] a pensé qu'il avait un accord verbal avec nous pendant la journée, pour découvrir que j'avais été signé par leurs rivaux [Skënderbeu Korçë] en pleine nuit. Tout était en désordre", raconte-t-il.

"Dire que je pouvais à peine me payer une carte de visite quand je suis arrivé au pays pour voir deux clubs se disputer mes services prouve que j'allais dans la bonne direction", reconnait-il.

Quitter l'Albanie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Nigérian Peter Olayinka a eu un passage à l'équipe belge de Zulte Waregem

De retour de son exclusion, Olayinka a inscrit 19 buts en 44 matches pour le KF Skënderbeu, ce qui lui a permis de rejoindre le club belge de KAA Gent à l'été 2016.

Il est immédiatement prêté à l'équipe tchèque de Dukla Prague, puis à celle de Zulte Waregem, son rival gantois.

Son implication dans 21 buts à Waregem a attiré l'attention du Slavia Prague et il a bénéficié d'un transfert de 3,2 millions d'euros de Gent à la capitale tchèque pour un contrat de quatre ans.

Avec la recrudescence des incidents racistes dans le football européen, Olayinka insiste sur le fait qu'il n'a jamais été impliqué dans une quelconque discrimination raciale en Europe de l'Est.

"La République tchèque est beaucoup mieux parce qu'il y a plus d'étrangers et que le pays est beaucoup plus amical", a-t-il confirmé.

"Je parle la langue lentement, surtout les termes et les tactiques du football. La réaction des joueurs de couleur a été incroyablement agréable et je n'ai jamais connu de racisme ici ou en Albanie", confie-t-il.

"Les gens parlent d'autres endroits, mais je ne peux parler que de ce que j'ai vécu - l'Albanie et la République tchèque ont été d'un soutien exceptionnel pour les joueurs de couleur", dit-il.

Quoi qu'il arrive à Dortmund, Olayinka, qui a fait ses débuts internationaux avec le Nigeria en septembre dernier en tant que remplaçant tardif contre le Brésil, engrange tous les points positifs.

"Je peux maintenant regarder en arrière et compter les maillots que j'ai reçus de Kwadwo Asamoah à San Siro, à Barcelone et dans d'autres matches", a-t-il ajouté.

"Ce sont des signes de mon implication dans la compétition, mais j'ai toujours soif de plus de succès avec le Slavia Prague."16.