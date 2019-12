Copyright de l’image Getty Images Image caption Le jeune joueur d'Arsenal, Bukayo Saka

Bukayo Saka, d'Arsenal, qui peut jouer pour les sélections du Nigeria ou d'Angleterre, dit qu'il est en train de peser ses options internationales et qu'il ne veut pas précipiter sa décision."Je suis toujours en train d'y réfléchir mais je n'ai pas encore pris de décision", a déclaré le jeune homme de 18 ans à BBC Sport.Né à Londres de parents nigérians, Saka a jusqu'ici représenté l'Angleterre dans les catégories de jeunes.

Le jeune diplômé du centre de formation d'Arsenal a déclaré que ni l'Angleterre ni le Nigeria ne l'avaient approché jusqu'à présent au sujet de son avenir en équipe nationale. "Personne n'a été en contact, mais quand je prendrai une décision, vous le saurez", a déclaré Saka.Le talentueux ailier est en train de faire une saison décisive avec Arsenal. Il a fait ses débuts cette saison à l'âge de 17 ans, devenant le premier footballeur né en 2001 à évoluer en Premier League.La jeune star d'Arsenal a rendu hommage à l'ancien entraîneur des Gunners, Unai Emery, pour lui avoir donné sa chance.

"J'ai beaucoup de remerciements à lui adresser car il m'a donné beaucoup de confiance, il initié mes débuts lancé et il n'a pas cessé de me pousser. Je lui suis toujours reconnaissant"."C'est juste quelque chose dont j'ai toujours rêvé, de passer du centre de formation à l'équipe première."Aujourd'hui, Saka se dit tourné vers l'avenir avec le nouveau manager d'Arsenal, Mikel Arteta."J'ai entendu des choses positives à son sujet et je suis impatient de travailler avec lui."