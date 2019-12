Copyright de l’image Getty Images Image caption Sameh Derbali, de l'Espérance de Tunis, en maillot rouge et or, joue contre le joueur de l'AS Vita Club, Mumuni Zakaria, vendredi 27 décembre 2019, à Radès.

L'AS Vita Club de la RD Congo a réussi à faire match nul avec le club tunisien, lors de ce match de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

L'Espérance n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, malgré ses six buts inscrits en Coupe du monde des clubs, il y a une dizaine de jours.

Le résultat du match qui s'est joué à Radès était inattendu, puisque le club tunisien avait remporté ses deux précédents matchs du groupe D, au moment où Vita Club s'était incliné à deux reprises.

Lire aussi :

Ligue des Champions d'Afrique : week-end difficile pour les champions

Les résultats des préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique

L'Espérance de Tunis est à la recherche d'un troisième titre de champion, cette saison, après ses victoires sur les Egyptiens d'Al Ahly et les Marocains du Wydad Casablanca, lors des finales de 2017 et 2018.

Le Raja Casablanca, deuxième du groupe D, a ramené un point de plus grâce à sa victoire à domicile, 2-0, contre les Algériens de la JS Kabylie.

L'Espérance compte sept points, le Raja en a six, la Kabylie trois, et l'AS Vita Club un. A mi-parcours des six matchs de la phase de groupes, les deux premiers se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Au premier plan, le Congolais Ben Malango, du Raja Casablanca - ici lors d'un match du Championnat arabe des clubs, à Casablanca, le 23 novembre 2019.

Soutenu par un public passionné à Casablanca, le Raja a marqué deux fois en l'espace de trois minutes en début de seconde période.

Soufiane Rahimi a donné à Ben Malango l'occasion de marquer le premier but et a signé lui-même le second.

Dominé à domicile par l'Espérance de Tunis, lors du premier match de groupe, le Raja Casablanca s'est redressé en s'imposant à l'extérieur, face à Vita Club avant de s'imposer vendredi à la Kabylie.

Le TP Mazembe a fait match nul, 1-1, avec les Angolais du Primeiro de Agosto, à Luanda.

Lire aussi :

Ligue des Champions d'Afrique : l’Espérance de Tunis déclarée vainqueur

Football : le Zamalek refuse de se rendre au Qatar

Le club de Lubumbashi reste toutefois en tête du groupe A avec sept points. Les Egyptiens du Zamalek en comptent trois, Primeiro deux, et Zesco United de Zambie un.

Zesco accueille le Zamalek, quintuple champion, ce samedi, à Ndola. Il doit obtenir le maximum de points pour espérer atteindre les quarts de finale.

Le Zambien Rainford Kalaba a donné l'avantage au TP Mazembe à la 8e minute en reprenant de la tête un centre du gardien Tony Cabaca.

Quatre minutes plus tard, Cristovao Mabululu égalise d'une tête puissante, sur un ballon mal dégagé par le gardien du club congolais Sylvain Gbohouo.