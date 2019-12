Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Brésil a subi la plus grosse défaite d'une demi-finale de Coupe du Monde

Dans le dernier d'une série qui revient sur certains des plus grands moments sportifs de la décennie, le journaliste sportif Phil McNulty revient sur la nuit du 8 juillet 2014, lorsque le Brésil, pays hôte, a été humilié 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde par l'Allemagne, futur champion.

Le thème de la rédemption était le fil conducteur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil - la chance de guérir d'une blessure qui avait marqué une nation de football pendant 64 ans.

Malgré tous ses succès, le Brésil ne s'était jamais remis complètement de sa défaite contre l'Uruguay en finale de 1950 dans son propre stade Maracana de Rio de Janeiro.

Avec le retour du tournoi mondial à la maison, le Brésil espérait dérouler un beau football à la samba, en vue de remporter un sixième triomphe en Coupe du Monde. Mais, dans leur mythique temple du football, le pays de Pélé va passer à côté de sa sixième étoile, devant des milliers de spectateurs.

Par une nuit de juillet clémente, à Belo Horizonte, la ville construite sur des collines, un drame s'est déroulé qui ne sera jamais oublié par ceux qui en ont été les témoins, que ce soit dans le vaste stade Mineirao ou parmi les millions de téléspectateurs du pays.

Et pour cet observateur, s'il y a un évènement à saisir et à garder pour toujours, c'est bien celui qui a vu l'Allemagne infliger aux hôtes une humiliation de 7:1 en demi-finale de la Coupe du Monde, leur première défaite à domicile en 39 ans.

Personne n'a vu venir une défaite d'une telle ampleur. Tous les Brésiliens que vous rencontrez ont confiance dans le sélectionneur Luiz Felipe Scolari, qui a mené le même pays à la gloire en Coupe du Monde en 2002.

Mais ils avaient tort.

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Courage Neymar, le Brésil va gagner", montrent des supporters sur une affiche.

Le coup d'envoi a eu lieu le soir, mais même le trajet jusqu'au stade, effectué quelques heures auparavant, a vu les rues s'emplir de supporters qui se rassemblaient pour assister à ce qu'ils croyaient être une victoire du Brésil.

Et puis il y a eu l'émotion. Beaucoup d'émotion. Les joueurs et les supporters brésiliens n'arrivaient même pas à réfléchir correctement.

Tout était axé sur l'absence de Neymar, la superstar brésilienne et l'affiche de toute la compétition, qui s'était retrouvé blessé et en larmes après avoir été malmené par la Colombie en quart de finale.

Le Brésil a été touché par l'histoire de l'absence de Neymar, et les larmes ont coulé à flot dans le stade à l'arrivée de son équipe.

Scolari a fait sortir ses hommes du vestiaire en portant une casquette de baseball blanche "Forca Neymar".

Le gardien de but César et le capitaine de la soirée, Luiz, ont brandi leur maillot numéro 10 pendant l'exécution de l'hymne national brésilien qui a fait trembler le stade.

C'était émouvant, mais cela a immédiatement éveillé les soupçons de quelques témoins impartiaux. C'était juste, eh bien, un peu trop.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Brésil a honoré son attaquant Neymar, blessé, avant le début du match

L'Allemagne, une Allemagne très talentueuse, était impassible. Le Brésil semblait hors de contrôle avant même le coup d'envoi.

Et puis le cauchemar s'est déroulé.

L'Allemagne n'avait pas l'air de devoir marquer à chaque fois qu'elle attaquait. Et pourtant, elles ont marqué à chaque fois qu'elles ont attaqué.

Le Brésil était mené 5-0 après seulement 29 minutes et l'émotion brute qui s'est emparée de cette nation, dont le football est l'un des symboles les plus brillants, est devenu un autre souvenir impérissable.

Au fur et à mesure que les buts entraient, les larmes coulaient à nouveau. Des centaines d'hommes et de femmes à l'intérieur du stade Mineirao ont été bouleversés. Ils pleuraient. Les fans se tenaient les uns les autres pour se consoler.

C'était à la limite du surréel. La douleur de la défaite, et ce genre de défaite, était trop forte.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Neymar qui reprend des forces lors du match de 3e place contre la Hollande.

Pendant les 15 dernières minutes de la première mi-temps, des périodes d'étrange silence se sont abattues sur le stade après la cacophonie de l'accumulation.

La réalité brutale commençait à poindre. Le Brésil était mené 5-0 à domicile en demi-finale d'une Coupe du Monde.

Tout au long du tournoi, on avait soupçonné que la défense de Scolari était vulnérable- et, privée de son capitaine suspendu Thiago Silva. On avait raison.

C'est alors que, dès le début de la deuxième mi-temps, l'émotion a été dépassée par la colère brute et l'équipe du Brésil est devenue une cible.

Ironiquement, en référence aux précédents triomphes en Coupe du Monde, le bus de l'équipe du Brésil avait été décoré avec le slogan : "Préparez-vous - le sixième arrive".

C'est vrai, mais ce n'est pas ce "sixième" qu'ils avaient prévu, car Andre Schurrle a ajouté à la douleur. L'Allemagne a effectivement assuré la victoire 7-0, certains de ses joueurs admettant plus tard qu'ils ont commencé à se ménager inconsciemment.

Oscar du Brésil a fini par marque le seul de son équipe (7:1) dans les arrêts de jeu, mais à ce moment-là, les supporters brésiliens acclamaient les buts et les passes de l'Allemagne, en sifflant ceux de leur propre équipe. L'attaquant Fred a été violemment malmené.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'entraineur allemand Joachim Löw après sa victoire contre le Brésil, pays organisateur du Mondial 2014.

Alors que les supporters abasourdis affluaient dans les rues de Belo Horizonte, la colère était perceptible.

Dans une salle de presse bondée et humide, l'homme qui a connu la plus grande gloire de 2002 ente maintenant d'expliquer la défaite la plus douloureuse.

Scolari s'est exprimé avec douceur, s'est excusé et a été traité avec une sympathie par des journalistes brésiliens. Pour lui c'était "le pire jour".

Les reportages habituellement animés ont été déprimés, car Scolari a admis qu'on se souviendrait de lui autant pour cette défaite que pour sa victoire en Coupe du Monde.

Il y avait un mélange d'excitation et d'incrédulité à l'idée d'avoir assisté à quelque chose de si chargé d'émotion et de sismique dans la conscience d'une nation.

C'était un privilège douloureux.

C'était, tout simplement, l'expérience sportive de toute une vie. Le lieu, le match, le résultat - nous ne verrons peut-être jamais un autre match comme celui-ci.