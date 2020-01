Le Ghana limoge tous ses entraineurs de football

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kwesi Appiah

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a limogé tous les entraîneurs des équipes nationales, toutes catégories confondues.

L'annonce a été faite tard dans la soirée de jeudi et marque la fin du deuxième mandat de Kwesi Appiah à la tête de la sélection nationale masculine senior.

Mais les changements vont bien au-delà des Black Stars.

La déclaration de la GFA a confirmé qu'elle avait "dissout les équipes techniques de toutes les équipes nationales avec effet immédiat".

Il s'agit d'un changement radical de la GFA, qui est sous une nouvelle direction depuis octobre, après une année passée sous le contrôle d'un comité de normalisation.

"La décision concerne les équipes nationales masculines et féminines", a déclaré la GFA.

"La GFA remercie tous les entraîneurs et les membres des équipes nationales respectives pour leur contribution à nos équipes et au football ghanéen. Nous leur souhaitons tout le succès possible dans leurs efforts."

Kwesi Appiah et son équipe d'entraîneurs composée des anciens internationaux ghanéens Richard Kingson, Charles Akunnor et Stephen Appiah sont les départs les plus en vue, mais il y aura des changements à tous les niveaux.

