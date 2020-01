Copyright de l’image Premier League Canadienne Image caption Le commissaire de la Première Ligue canadienne, David Clanachan, affirme que le championnat est un endroit idéal pour les jeunes joueurs afin de développer leur carrière

Le commissaire de la toute jeune Premier League canadienne (CPL), David Clanachan, estime que les jeunes talents africains peuvent donner un coup de pouce à leur carrière en jouant dans l'élite du pays.

La première saison de la CPL a eu lieu en 2019 et a mis en vedette 30 joueurs étrangers, dont six africains.

Deux de ces joueurs, le Camerounais Bertrand Owundi, 26 ans, et le Sénégalais Elimane Cissé, 24 ans, faisaient partie de l'équipe du Forge FC, basée à Hamilton, qui a remporté le premier titre canadien.

Clanachan n'avait aucun doute lorsqu'on lui a demandé si le CPL était prêt à accueillir des jeunes Africains : "la réponse est absolument oui".

''On cherche des joueurs talentueux dans le monde entier", dit-il.

Lire aussi :

"Nous travaillons avec des gens de l'extérieur de l'Amérique du Nord pour nous aider à dénicher ce talent", annonce-t-il.

"Nous voyons une opportunité pour les jeunes joueurs, en particulier les jeunes joueurs internationaux, de venir et d'obtenir beaucoup de temps de jeu en première équipe afin de pouvoir, vous savez, développer et aiguiser leurs compétences", explique-t-il.

Et ses espoirs trouvent déjà une réponse avec l'arrivée de Solomon Kojo Antwi, 19 ans, du Valour FC de Winnipeg, en provenance de la Glow Lamp Academy du Ghana, qui appartient à l'ancien international ghanéen Nii Odartey Lamptey.

Le commissaire admet cependant que le CPL va être un tremplin pour ces jeunes joueurs talentueux.

Lire aussi :

"Nous nous considérons comme une ligue de développement", a ajouté Clanachan.

"Donc si je suis un jeune joueur, je vais regarder cette ligue et dire, 'c'est un endroit parfait pour moi pour pouvoir jouer contre de bon compétiteurs'", ajoute-t-il.

"Et donc, tous ceux qui viennent dans notre ligue doivent savoir que nous nous considérons comme une ligue en développement", précise-t-il.

"Nous allons développer des joueurs et nous n'allons pas retenir les gens. Si les gens le veulent et le peuvent, ils peuvent aller dans des ligues plus grandes et meilleures," promet l'officiel.

La CPL donne aux clubs la chance de jouer dans les rondes préliminaires de la Ligue des Champions Concacaf ainsi que dans le Championnat canadien, qui met en vedette des équipes qui jouent dans la Major League Soccer (MLS).

Un avenir brillant

Kwame Awuah du Forge FC, né de parents ghanéens à Toronto mais qui a joué pour le Canada au niveau international, est confiant que le CPL va s'améliorer.

Copyright de l’image Lucas Kschischang Image caption Le Forge FC, basé dans la ville de Hamilton, a battu le Cavalry FC, basé à Calgary, 2-0 au total pour devenir le premier champion de la Premier League canadienne

"L'avenir de la CPL est prometteur, mais il faudra encore plus de travail que ce qui s'est passé cette année", a-t-il décla

"Cette année n'était qu'un aperçu de l'avenir extraordinaire du football canadien. Il faudra que tous les intervenants : les joueurs, les entraîneurs, les directeurs généraux, les propriétaires, les médias, les services de réception, le commissaire, la fédération canadienne de football et les partisans continuent de diriger le navire dans la bonne direction", reconnait-il..

"Si nous croyons tous au sport dans ce pays, alors le ciel est la limite," a-t-il déclaré.

Le jeune homme de 23 ans a déjà fait l'expérience de jouer à un niveau plus élevé, ayant passé une saison avec la MLS du New York City FC, alors que l'ancien capitaine de la France et d'Arsenal, Patrick Viera, était l'entraîneur.

Lire aussi :

L'international congolais Dominique Malonga a lui aussi été une vedette de la CPL, puisqu'il a inscrit 11 buts pour le Cavalry FC, basé à Calgary, lors de la saison inaugurale.

Le joueur de 30 ans, qui a déjà joué en Italie, en Espagne, en Écosse et en Grèce, et qui a également participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, reconnaît qu'il y a encore des progrès à faire.

"En termes de football, c'est la première année, donc il y a beaucoup à améliorer", a déclaré l'ancien joueur du Torino et d'Hibernian.

"Sur le plan tactique, plus particulièrement sur le plan défensif, il y a du travail à faire, mais le talent est là et surtout le talent canadien", dit-il.

"Ils doivent juste continuer à travailler, nous devons tous continuer à travailler, et c'est comme ça que ça peut s'améliorer année après année," conseille le footballeur.

Lire aussi :

Les autres joueurs africains du CPL 2019 étaient le duo camerounais Jeannot Esua, 23 ans, et Tony Tchani, 30 ans, du FC Edmonton, tandis que Kouame Ouattara, 28 ans, de la Côte d'Ivoire, jouait pour les Wanderers de HFX.

D'autres Africains pourraient jouer dans la CPL au cours de la saison 2020, qui devrait commencer en mars.

Mais il y a aussi des règles en place pour promouvoir le talent canadien, avec une limite de sept joueurs étrangers sur chacune des sept équipes et un minimum de six Canadiens doivent commencer chaque match.