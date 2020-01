Les survivants racontent l'attaque contre Adebayor et le Togo, 10 ans après

Copyright de l’image Other Image caption Adebayor a parlé à BBC World Service peu après l'attaque

Le 8 janvier 2010, la Coupe d'Afrique des Nations en Angola était à quelques jours de son ouverture. Je me trouvais dans la province de Cabinda, où je me préparais à couvrir le Groupe B pour la BBC World Service.

J'étais également chargé de remettre le trophée du footballeur africain de l'année de la BBC au nouveau vainqueur, le capitaine ivoirien Didier Drogba.

Au fil de la journée, des informations non confirmées sur une fusillade, impliquant apparemment l'équipe nationale du Togo, ont commencé à être diffusées.

Les détails étaient vagues, mais il était clair que quelque chose de grave s'était produit.

La gravité de l'incident a été mise en évidence lorsque j'ai rencontré l'équipe, qui rentrait à pied à son hôtel dans la ville de Cabinda.

En demandant à parler à quelqu'un, on m'a tout de suite dit que le porte-parole de l'équipe serait leur joueur le plus connu - alors la star de Manchester City, Emmanuel Adebayor.

Lorsqu'il s'est assis pour parler, il a donné des détails horrifiants sur une attaque qui a fait deux morts parmi les membres de la délégation togolaise et a entraîné des blessures qui ont changé la vie de plusieurs autres personnes.

En revenant sur cet entretien et en écoutant les autres membres de la sélection dix ans plus tard, voici l'histoire d'un attentat qui a fait la une des journaux du monde entier, et de ses conséquences.

Les jours précédant la Coupe d'Afrique des Nations 2010 ont été marqués par la bonne humeur de la sélection togolaise.

De retour dans la compétition après avoir manqué l'édition 2008, ils se préparaient à affronter un groupe comprenant certains des plus grands noms du football africain.

La Côte d'Ivoire de Drogba et le Ghana de Michael Essien ont été tirés au sort dans la même poule.

Le camp d'entraînement du Togo se trouvait à Pointe Noire, en République du Congo, à un peu plus de 100 km de l'endroit où devaient se dérouler les matches de groupe, dans la ville angolaise de Cabinda.

Cabinda est séparé du reste de l'Angola, et plutôt que de survoler leur destination à Luanda, la capitale, puis de reprendre l'avion vers le nord, le Togo a choisi de prendre la route.

Une décision qui allait avoir des conséquences fatales.Après une soirée de détente la veille - certains étaient même sortis en ville, au grand dam de leurs entraîneurs - l'équipe s'est rendue à la frontière.

Dans le bus, l'ambiance est à l'insouciance, les joueurs rient et plaisantent entre eux - un groupe de jeunes hommes talentueux, qui se préparent à l'un des moments forts de leur carrière.

A la frontière, ils ont été rejoints par les forces de sécurité angolaises, qui devaient les escorter à travers la forêt - une zone connue comme base pour les groupes réclamant l'indépendance de la région vis-à-vis de l'Angola - jusqu'à la ville de Cabinda.

L'escorte n'a pas prêté beaucoup d'attention à leur arrivée.

Bientôt, ils allaient se battre pour la vie de tous ceux qui se trouvaient dans le bus de l'équipe togolaise.Le petit convoi a quitté la frontière et s'est engagé sur la route à travers la forêt.

Le milieu de terrain Junior Senaya se souvient de ce voyage et du moment où tout a changé, il y a dix ans.

"Nous étions tous heureux, après avoir traversé la frontière. Certains d'entre nous étaient occupés à écouter de la musique. Je me souviens qu'après 15 minutes de route, nous avons entendu un coup de feu dans la forêt - nous avons tous ri, fait une blague. Puis, au même moment, il y a eu un tir intense," se souvient-il.

Les premières victimes ont été atteintes avant même que quiconque ait pu se rendre compte de ce qui se passait.

Un officier de police angolais tient son fusil en l'air alors qu'un bus transportant l'équipe nationale de football du Togo arrive à l'aéroport de Cabinda le 10 janvier 2010 pour quitter l'Angola

Senaya se souvient que le responsable des médias du Togo, Stanislas Ocloo, était debout pour filmer leur arrivée en Angola au moment de l'attaque.

Il a été tué par balle.

Un autre joueur qui se souvient très bien de ces moments de folie est le gardien de but Kodjovi Obilale.

Sa vie a été transformée en quelques secondes, lorsqu'il a réalisé que lui aussi avait été touché.

"J'ai entendu le bruit d'une mitrailleuse, dit-il, et au moment même où je voulais me déplacer pour me cacher, c'était comme si j'étais cloué sur le siège".

"C'est alors que je me suis vu - mon ventre et mon dos saignaient. C'est à ce moment que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit : "J'ai été touché, aidez-moi, aidez-moi, je veux voir ma fille, mon fils. Je ne veux pas mourir ici."

Tout en s'occupant de ses propres blessures et de sa peur, Obilale a pu absorber et détailler l'horreur de ce qui se passait.

Il se souvient que l'entraîneur adjoint Amelete Abalo a crié qu'il avait été atteint - l'homme de 54 ans était l'un de ceux qui sont morts dans l'attaque.

Il se souvient d'un coéquipier anonyme qui avait reçu un entraînement militaire et qui demandait une arme pour pouvoir se défendre.

L'équipe n'a pas pu échapper à la fusillade parce que le chauffeur d'autobus - Mario Adjoua - avait également été grièvement blessé au début de l'attaque.

Le convoi a été contraint de s'arrêter, et un violent échange de tirs a éclaté entre les assaillants et les forces de sécurité.

Les souvenirs de la durée de l'attaque varient, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle a duré au moins 30 minutes.

Adebayor a parlé de l'intensité de la plus longue demi-heure de sa vie.

Les images télévisées ont capturé la réaction émotionnelle des joueurs face à ce qu'ils venaient de vivre

"Ce n'est pas comme si un ou deux gars avaient tiré une ou deux fois dans notre bus", m'a-t-il dit dans le confort de l'hôtel sécurisé de l'équipe quelques heures après l'attaque.

"Nous sommes au milieu de ça depuis 30 minutes ou même un peu plus. Notre bus a été arrêté et des gens ont tiré sur notre bus pendant 30 minutes. Pouvez-vous imaginer ? Pour être honnête, c'est l'une des pires expériences que je n'aurai jamais eu dans ma vie", dit le capitaine du Togo.

"Sans la sécurité, je ne serais pas ici à vous parler. Peut-être que vous pourriez parler à mon cadavre," raconte-t-il.

Les récits sur la façon dont tout cela s'est terminé varient - Adebayor décrit une flotte de 4x4 arrivant pour emmener l'équipe alors que les tirs venaient encore de la forêt, tandis que Senaya se souvient du silence.

Des militaires angolais montent la garde près du village olympique, qui accueille les joueurs et les membres des équipes participant à la Coupe d'Afrique des Nations, à Cabinda, après l'attaque

Mais ils ont finalement tous été emmenés à l'hôpital à la périphérie de la ville de Cabinda, où les rescapés ont aidé à transporter leurs collègues morts et blessés à l'intérieur.

"C'est à ce moment-là que l'on se rend compte de ce qui se passe vraiment, quand j'ai emmené l'un des joueurs à l'hôpital", explique Adebayor.

"Quand je suis sorti, j'ai vu tous les joueurs, et tout le monde pleurait, tout le monde parlait de leur famille, appelait les gens, appelait leur mère, pleurait au téléphone", se souvient-il.

"Je pense que c'était le pire moment de la journée, car on voyait les gens dire leurs derniers mots, car ils pensaient qu'ils seraient morts," poursuit-il.

Peu de temps après, l'équipe a été laissée seule, avec seulement quelques fonctionnaires locaux.

Avec des amis et des collègues morts ou blessés à l'hôpital, ils ont dû parcourir à pied la courte distance qui les séparait de leur hôtel, sans aucune sécurité.

C'est là que je les ai croisés, et j'ai accompagné l'équipe qui retournait à son logement.

Adebayor et ses coéquipiers sont rentrés à Lomé, la capitale togolaise, le 11 janvier

Les quatre équipes du groupe se trouvaient dans la même enceinte et Kolo Touré et quelques autres Ivoiriens sont venus présenter leurs condoléances et découvrir ce qui s'était passé - les rumeurs s'étaient déjà répandues.

Les survivants se sont ensuite assis pour manger - il était déjà tard dans la soirée et ils n'avaient rien mangé depuis le début de la journée.

C'était un repas sombre et silencieux, mais par la suite, Adebayor, avec éloquence et colère, a raconté à la BBC ce qui s'était passé.

La nouvelle de l'attaque a fait la une des journaux du monde entier, et alors que 24 heures plus tôt j'avais pu entrer en portant simplement l'accréditation du tournoi, le lendemain, une forte sécurité paramilitaire a encerclé le complexe hôtelier.

Des officiels, des ministres du gouvernement et des représentants de la Confédération africaine de football sont arrivés par avion de Luanda, la capitale de l'Angola, avec des questions sur ce qui s'était passé, sur les responsabilités et sur les raisons pour lesquelles - en violation apparente des règles du tournoi - le Togo avait décidé de prendre la route plutôt que l'avion.

Le gardien de but togolais Kodjovi Obilale a été l'un des blessés - photographié ici avec des amis à l'hôpital de Lorient en France en mars 2010

Peu après l'attaque, le Front de libération de l'enclave de Cabinda, un groupe séparatiste qui n'avait jamais accepté la décision de l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, d'intégrer Cabinda à l'Angola à la fin des années 50, a revendiqué la responsabilité de l'attentat.

Il y avait plusieurs factions au sein de ce corps, et la question de savoir laquelle était responsable a toujours été controversée - mais il a été clair dès le début qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de vol.

Une autre question se posait en présence de la sécurité angolaise qui voyageait avec l'équipe.

Si le Togo n'a pas été autorisé à se rendre à Cabinda, pourquoi et comment en sont-ils venus à avoir une escorte ?

Et est-ce l'escorte militarisée qui a provoqué l'attaque ?

Aucune de ces questions n'a de réponse claire, même dix ans plus tard - et à l'époque, la question la plus immédiate pour les joueurs était d'absorber ce qui leur était arrivé et de décider de la suite des événements.

Pendant plusieurs jours, ceux d'entre nous qui observaient de l'extérieur ne savaient pas ce qui allait se passer.

L'équipe du Togo est rentrée à l'aéroport de Lomé tôt le 11 janvier 2010

Les rumeurs suggéraient qu'il y avait une division entre ceux qui voulaient continuer le tournoi et ceux qui voulaient rentrer chez eux.

Finalement, la décision a été prise par les autorités togolaises à Lomé, qui ont appelé le groupe à la maison pour assister aux funérailles de ceux qui sont morts et participer aux cérémonies de deuil national - une décision qui a ensuite entraîné une interdiction de courte durée de la Confédération africaine de football, pour une prétendue "ingérence gouvernementale" dans le football.

Quelques jours après leur terrifiante expérience, les Eperviers du Togo ont quitté leur complexe hôtelier dans un autre convoi lourdement armé, cette fois-ci en direction de l'aéroport de Cabinda, et sont partis.

Mais les conséquences de ce qui s'est passé ne seraient pas facilement oubliées pour quiconque aurait été pris dans l'assaut.

Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été grièvement blessées - le pire étant le gardien de but, Obilale.

Un panneau d'affichage rend hommage à l'entraîneur adjoint Amalete Abalo et à le chargé de communication Stanislas Ocloo

Au début, on a signalé que lui aussi était mort.

Ce n'était pas vrai, mais il avait subi de graves dommages à la colonne vertébrale, aux intestins, au foie et à la vessie, et il a été transféré à l'hôpital en Afrique du Sud, pour commencer un rétablissement épuisant.

Au cours des années qui ont suivi, il a dû subir huit opérations majeures et reconstruire sa vie, physiquement et émotionnellement.

"J'ai fait beaucoup de choses, et je suis heureux de les avoir faites. Je suis retourné à l'école, j'ai passé des examens, j'ai travaillé et j'ai écrit un livre", dit-il maintenant.

Pendant longtemps, il a travaillé avec des enfants ayant des besoins spéciaux, en les aidant par le biais du football, et il a maintenant créé sa propre organisation pour poursuivre ce travail.

Les habitants de Lomé, la capitale du Togo, ont lu les articles de journaux sur l'attaque

Obilale a perdu son gagne-pain - et presque sa vie - à Cabinda.

Il est frappant de constater que ce n'est que depuis le changement de direction à la Confédération africaine de football en 2017, lorsque l'actuel président Ahmad a vaincu Issa Hayatou, qu'il a eu des contacts significatifs avec l'instance dirigeante du continent.

Mardi soir, la Caf lui a remis un prix spécial, 10 ans après Cabinda, en reconnaissance de son rétablissement et de ce qu'il fait maintenant pour aider les autres.

Le légendaire Samuel Eto'o était aussi à Hurghada.

Il fait partie des anciens joueurs qui ont apporté un soutien constant.

Lors du match d'ouverture du tournoi, les joueurs de l'Angola et du Mali ont observé une minute de silence

Parmi les autres, on peut citer son ancien capitaine Adebayor et les frères Ayew du Ghana - André Ayew et son frère Rahim faisaient partie de l'équipe des Black Stars qui a joué à Cabinda en 2010.

Même ceux qui étaient physiquement indemnes ont dû faire face à des défis importants à la suite de l'attaque.

Junior Senaya, un joueur qui avait contribué à la remarquable première participation du Togo à la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne en 2006, n'avait que 25 ans lorsque tout s'est déroulé, mais sa carrière de footballeur a effectivement pris fin ce jour-là.

"C'était psychologiquement catastrophique, ça a tout chamboulé", dit-il aujourd'hui.

"Je n'ai pas pu m'en remettre... Je n'ai trouvé aucune raison de jouer au football dans mon club car j'étais psychologiquement choqué," regrette-t-il.

Il étudie actuellement pour obtenir son diplôme d'entraîneur.

Cela a duré une demi-heure, peut-être un peu plus. Le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé font encore l'objet de discussions.

Mais personne ne peut nier le coût humain de ce court voyage en bus à Cabinda, il y a dix ans.

Recherches et reportages supplémentaires de Blame Ekoue à Lomé et de Victoire Eyoum à Londres.