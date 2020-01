Copyright de l’image Getty Images Image caption Ernesto Valverde avait quitté son poste à l'Athletic Bilbao pour devenir entraîneur de Barcelone en 2017

Le FC Barcelone a limogé son entraîneur Ernesto Valverde pour le remplacer par l'ancien entraîneur du Real Betis, Quique Setien.

Valverde, 55 ans, a aidé le club à remporter deux titres successifs en Liga et il mène à la différence de buts cette saison.

Sous sa houlette, le club catalan a cependant multiplié les prestations peu convaincantes et n'a pas atteint la finale de la Ligue des champions.

Setien, 61 ans, a conduit le Betis à son meilleur résultat depuis 2005 et à la demi-finale de la Copa del Rey avant de partir en mai.

Il a accepté un contrat de deux ans et demi et sera présenté aux médias mardi à 13h30 GMT.

Dans une déclaration, le Barca a indiqué qu'ils avaient conclu un accord avec Valverde pour mettre fin à son contrat et l'a remercié "pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement et son traitement toujours positif envers tous ceux qui composent la famille Barca".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quique Setien, lors d'un match entre le Betis Seville et le Real Madrid à Santiago Bernabeu.

Le succès de Setien au Betis

Valverde était sous pression vers la fin de la saison dernière suite à l'ignoble défaite en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, après avoir mené 3-0 après le match aller, et la défaite en finale de la Copa del Rey face à Valence.

La défaite face aux Reds était particulièrement importante, car elle rappelait l'effondrement de la Roma dans la compétition la saison précédente et laissait penser qu'il n'avait pas réussi à corriger une faiblesse de son équipe.

Valverde a bien guidé les Catalans vers le haut du tableau à la mi-saison, mais les exhibitions fluides auxquelles les fans s'étaient habitués au cours des 15 dernières années n'ont été que sporadiques.

Les Catalans ont été particulièrement décevants à l'extérieur, avec des défaites à l'Athletic Bilbao, à Grenade et à Levante, ainsi que des nuls à Osasuna, à la Real Sociedad et à l'Espanyol.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quique Setien jubile après l'ouverture du score du Betis Seville contre le Real Madrid à Santiago Bernabeu.

Setien arrive au Camp Nou en tant qu'entraîneur très respecté.

Après avoir dirigé des équipes de bas niveau, il a mené Las Palmas à la 11ème place de la Liga - leur meilleur résultat depuis 40 ans - et a connu d'autres succès au Betis, où dès sa première saison, il les a menés à la 6ème place et à la qualification pour l'Europa League.

Le Betis a également remporté des victoires contre le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid au cours de ses deux années de mandat. Il a quitté le club de Séville par consentement mutuel au cours de l'été.

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, avait été fortement lié au rôle d'entraîneur-chef.

Il a confirmé que, selon les médias, il s'était entretenu avec le directeur sportif du club, Eric Abidal, et le directeur général, Oscar Grau, au cours du week-end, avant de rejeter l'offre du club.

Parmi les autres personnes liées au club, citons l'ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino, qui dirigeait l'Espanyol, et l'actuel manager de l'équipe B, Xavi Garcia Pimienta.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quique Setien est un adepte du style de jeu cruyffien

'Setien est un fervent disciple du football cruyffien' - analyse

Andy West, expert du football espagnol

Le plus surprenant dans le limogeage d'Ernesto Valverde par Barcelone, c'est que cela a pris autant de temps.

Depuis cette nuit de mai à Anfield, Valverde n'a jamais vraiment semblé capable de renverser la vapeur.

Cette tâche incombera désormais à l'ancien entraîneur de Las Palmas et du Real Betis, Quique Setien, qui s'attachera à restaurer le fameux style de jeu rapide et incisif, qui avait été lentement érodé par le plus pragmatique Valverde.

Setien, dont l'obstination fait de lui une figure de proue dans toute l'Espagne, est un fervent disciple du football cruyffien et il est certain que le Barça jouera à nouveau au football "Barça".

Les jambes vieillissantes de Lionel Messi, Sergio Busquets, Gérard Piqué et Jordi Alba pourraient avoir du mal à maintenir l'intensité physique nécessaire à la réussite de cette approche.

Les mois à venir seront une épreuve fascinante pour savoir si une philosophie du football de haut niveau peut encore donner des résultats.