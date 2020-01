La CAF change les dates de qualification pour la CAN et le mondial

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Confédération Africaine de Football a modifié les dates de qualification pour la Coupe des Nations et la Coupe du Monde

La Confédération africaine de football (Caf) a réorganisé le calendrier africain des qualifications pour la Coupe du monde de 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations de 2021.

Ce changement fait suite à la décision prise mercredi de déplacer la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun de juin-juillet à janvier-février.

Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations devaient commencer en août, mais elles commenceront désormais en mars.

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ont été reportées au mois d'octobre pour tenir compte de ce changement.

Deux tours de qualification pour la Coupe des Nations seront organisés en mars, avec un tour en juin avant la dernière période de qualification du 31 août au 8 septembre.

Une fois que les 24 équipes pour la Coupe des Nations de l'année prochaine auront été connues, les qualifications pour la Coupe du Monde commenceront en octobre - avec un autre tour le mois suivant.

Le tirage au sort de la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 aura lieu le 21 janvier.

Mercredi, il a été décidé que la Coupe des Nations commencerait le 9 janvier en raison des mauvaises conditions météorologiques au Cameroun en juin et juillet, où il y aura probablement plus d'humidité et de précipitations.

Le retour à une date en janvier pour la Coupe des Nations signifie que le tournoi n'empiétera pas sur le calendrier de la Coupe du Monde des Clubs élargie, qui se tiendra en Chine en juin 2021.