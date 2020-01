Copyright de l’image Getty Images Image caption Henry Oneykuru

L'international nigérian Henry Onyekuru pourra enfin faire ses grands débuts avec le club turc de Galatasaray ce mois-ci, après avoir reçu une licence de joueur.

Il y a deux semaines, le jeune homme de 22 ans est revenu du club français de Monaco pour un deuxième prêt au champion de Super Lig.

Galatasaray, qui n'a pas pu obtenir de licence pour Onyekuru en raison de son problème de dette fiscale en Turquie, a finalement inscrit le Nigérian.

"Onyekuru est maintenant enregistré et sa licence de jeu lui est accordée pour lui permettre de jouer une fois qu'il aura été certifié prêt par le médecin", a déclaré une source du club à BBC Sport.

Dans un communiqué publié samedi en fin de journée, le club a confirmé qu'il avait quitté l'hôpital.

"Henry Onyekuru est sorti de l'hôpital après avoir terminé son traitement à l'hôpital Liv de notre sponsor".

"Notre joueur, qui se reposera à la maison jusqu'à ce que toutes les valeurs sanguines soient rétablies, continuera à être suivi par une clinique externe à l'hôpital."

Le club a annoncé en début de semaine que l'attaquant avait contracté le paludisme dans la ville nigériane de Lagos avant d'atterrir à Istanbul pour finaliser son retour chez les géants turcs.

Onyekuru a eu du mal à s'établir à Monaco après avoir signé en Principauté française avec Everton en août 2019.

Malgré une blessure à l'ischio-jambier, il a manqué la majeure partie du mois d'octobre et a fait quatre apparitions à Monaco cette saison.

Il a été prêté à Galatasaray la saison dernière par Everton, où il a marqué 16 buts et a apporté six passes décisives en 44 matches dans toutes les compétitions pour aider le club à remporter un double championnat et une coupe de Turquie.

Onyekuru a marqué une fois en 11 apparitions pour le Nigeria, triple champion d'Afrique.