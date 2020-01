Copyright de l’image Getty Images Image caption Cinq nations africaines se qualifieront pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Le Cameroun ou la Côte d'Ivoire manquera la Coupe du monde de 2022 au Qatar, selon le tirage au sort du deuxième tour des qualifications africaines.

Les Lions indomptables du Cameroun ont représenté l'Afrique lors de sept Coupes du monde, un record, tandis que la Côte d'Ivoire a fait trois apparitions.

Dans les groupes F G et H on retrouve également des pays comme l'Egypte vs Angola; Ghana vs Afrique du Sud et Sénégal vs Togo qui ont toutes participé au plus grand événement mondial de football dans le passé.

Le Ghana et l'Afrique du Sud s'affrontent dans le Groupe G avec le Zimbabwe et l'Éthiopie, tandis que l'Égypte et l'Angola se retrouvent dans le Groupe F aux côtés du Gabon et de la Libye.

Dans le groupe B, la Tunisie rencontre la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale tandis que le Nigeria affronte le Cap-Vert, la République centrafricaine et le Liberia dans le groupe C.

Dans le groupe H, le Sénégal affronte le Congo, la Namibie et le Togo, tandis que le Maroc rencontrera le Soudan et la Guinée et la Guinée-Bissau dans le groupe I.

Le premier tour des matchs de groupe commencera en octobre 2020 et se terminera en octobre 2021, avant un dernier tour de barrages en novembre 2021.

Seuls les dix vainqueurs de groupe accèderont à la phase finale des barrages, où les cinq représentants africains à la Coupe du monde seront départagés par des matches aller-retour.

Les qualifications devaient commencer en mars, mais la Confédération africaine de football les a reportées après avoir reprogrammé la Coupe d'Afrique des Nations 2021, dont le coup d'envoi devait avoir lieu en janvier (au lieu de juin).

Le premier tour des qualifications africaines a vu les 28 équipes les moins bien classées du continent s'affronter en deux manches, les vainqueurs progressant pour rejoindre les 26 Nations qualifiées pour la deuxième phase.

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, République centrafricaine, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Égypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie