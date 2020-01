Copyright de l’image Getty Images Image caption Reinier a été l'un des héros de Flamengo lors du sacre de la saison 2019.

De Ronaldo à Robinho, en passant par Kaka et maintenant Reinier Jesus. La nouvelle signature du Real Madrid, d'un montant de 33 millions de dollars, est la dernière starlette brésilienne à avoir rejoint Bernabeu avec de grandes attentes.

Le jeune homme de 18 ans a signé un contrat de six ans. ll a rallié la Liga depuis Flamengo et retrouve ses jeunes compatriotes Vinicius Junior et Rodrygo à la Maison Blanche.

Mais vaut-il ce prix et pourra-t-il suivre les traces de ses illustres compatriotes ?

Le futur Kaka?

Reinier est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Il a signé au Real deux jours seulement après ses 18 ans.

Le milieu offensif est le fils de Mauro Brasilia, une légende du futsal brésilien, et il participe actuellement au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques avant de s'installer en Espagne.

Le staff brésilien des moins de 23 ans lui a permis d'aller à Madrid pour régler son transfert alors que le reste de l'équipe s'entraînait déjà en Colombie.

À 17 ans, il n'a pas déçu lorsqu'il a été appelé dans le onze de départ de Flamengo le 31 juillet 2019. Il a disputé 14 matches de championnat et a marqué six buts au cours d'une saison où le club de Rio de Janeiro a remporté le championnat brésilien.

Il a été un remplaçant lors du triomphe de Flamengo en Copa Libertadores contre River Plate en novembre. Il était également sur le banc lorsque son équipe a perdu contre Liverpool en finale de la Coupe du monde des clubs au Qatar en décembre dernier.

Selon le Real, "ses principaux atouts résident dans sa capacité technique et son talent créatif sur le terrain".

Reinier a également été capitaine de son pays chez les moins de 17 ans et son style de jeu lui a valu d'être comparé à Kaka, vainqueur de la Ligue des champions avec Milan et dernier joueur brésilien à avoir remporté le Ballon d'or en 2007.

Le Real a acheté Kaká en 2009, mais ses performances sous les couleurs du Real ont été mitigées. Reinier espère que les choses iront beaucoup mieux.

Il est le troisième jeune Brésilien à être signé par le Real ces deux dernières années, après Vinicius Junior, 19 ans, venu également de Flamengo en 2018 et un an plus tard Rodrygo, 19 ans, jeune prodige de Santos.

Le Real et les Brésiliens, une longue histoire...

Ronaldo a remporté le Ballon d'Or en 1997 et 2002

En 2002, le Real Madrid a signé le Brésilien Ronaldo, en provenance de l'Inter Milan.

A 25 ans, Ronaldo était à son apogée. Il fait partie de l'ère Galactico : Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul et Roberto Carlos. Il inscrira 83 buts en 127 matches avec le Real.

Des blessures et des problèmes de poids ont gâché la fin de son séjour au Bernabeu. Il a tout de même eu des coups d'éclats sous les couleurs merengues, auteur notamment d'un match d'anthologie contre Manchester United en quart de finale de la Ligue des champions 2003 à Old Trafford.

Depuis lors, Madrid a signé cinq attaquants brésiliens, à la recherche d'une autre star capable de terrifier les défenses européennes, mais cela ne fonctionne pas encore vraiment.

Le premier a été Robinho. Plusieurs clubs européens l'avaient pisté après des performances époustouflantes avec Santos, mais c'est le Real Madrid qui a décroché sa signature après avoir respecté une clause de rachat en juillet 2005. Il marquera 35 buts en 137 matches pour le club.

Au début, il a été ignoré par Fabio Capello, mais il a brièvement brillé après le licenciement de ce dernier, pour ensuite se blesser gravement et lutter pour retrouver la forme. Robinho a suscité une grande excitation lorsque Manchester City, après le rachat du club par la société d'investissement Abu Dhabi United, l'a signé en 2008. Mais il ne parviendra jamais à s'imposer avec les Citizens.

Julio Baptista est arrivé de Séville en 2005 en tant que buteur prolifique, mais ses difficultés et son bilan de 13 buts en 77 matches l'ont amené à être prêté à Arsenal à l'été 2006.

Le Real a ensuite signé ce qui semblait être un talent avéré : Kaka en 2009.

Mais il n'a jamais retrouvé cette forme pour Madrid, perturbé par une longue blessure au genou. Après quatre ans de traitement, il est retourné brièvement à Milan avant de rejoindre la MLS.

Vinicius Jr et Rodrygo seront désormais rejoints par Reinier

En 2018, Flamengo, désormais ex-club de Reinier, a été dépouillé par Madrid qui a signé son joyau d'alors, Vinicius Junior.

Les Madrilenes ont payé plus de 40 millions de dollars pour s'attacher ses services. Il avait un tel potentiel que Flamengo l'avait lié à un contrat lucratif à long terme le lendemain de ses débuts pour eux - et est devenu le premier joueur madrilène né dans les années 2000.

Après 18 mois passés au Bernabéu, il a disputé 31 matches de Liga, mais n'a marqué que trois fois, un ratio qui n'a pas impressionné.

Et même s'il n'a que 19 ans, il a été dépassé par un autre Brésilien encore plus jeune, Rodrygo. Ce jeune ailier, signé au Santos en 2019, a marqué son premier but à la minute de ses débuts au Real en septembre de l'année dernière.