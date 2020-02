Copyright de l’image Getty Images Image caption Pep Guardiola a mené City à deux titres de Premier League depuis son arrivée en 2016

Manchester City "doit gagner la Ligue des champions pour que sa saison soit réussie", déclare l'ancien attaquant anglais Ian Wright.

Champion en titre, Manchester City est à 22 points de l'actuel leader de la Premier League, Liverpool, à 13 matches de la fin de la saison.

L'équipe de Pep Guardiola affronte le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller ayant lieu le 26 février.

"Vous avez l'impression que s'ils ne gagnent pas la Ligue des champions, ce n'est pas une bonne saison", a déclaré Ian Wright à BBC Radio 5 Live.

"Mais s'ils la gagnent, c'est une excellente saison," dit-il.

Il a ajouté : "Je commencerais à épargner des joueurs juste pour ça, parce que c'est ce sur quoi City doit commencer à se concentrer."

S'exprimant sur le Monday Night Club, Wright a déclaré que Guardiola, qui a remporté deux titres de la Ligue des champions à la tête de Barcelone, sera déterminé à la remporter à nouveau avec City, après avoir manqué de le faire avec le Bayern Munich, son ancien club.

Guardiola a déclaré qu'il pense qu'il sera considéré comme un échec à City s'il ne gagne pas la Ligue des champions, le club n'ayant pas réussi à dépasser les quarts de finale jusqu'à présent sous la houlette de l'Espagnol.

"Avec l'équipe qu'il a constituée, nous pensions que cela se produirait sous sa direction", a déclaré Wright.

"Il a passé trois ans dans une équipe qui a joué avec une très grande intensité et City n'a pas pu rester à la hauteur d'une équipe de Liverpool qui a pris son envol," remarque l'ancien joueur.

City doit "rajeunir" sa défense

City s'est incliné 2-0 contre Tottenham dimanche et a concédé 29 buts en 25 matches de championnat cette année - six de plus que la saison dernière, où il avait battu Liverpool pour le titre avec un point d'avance.

Wright a déclaré que "rien ne s'est trop mal passé pour City", à part les blessures de joueurs clés et une campagne "incroyable" de Liverpool, mais qu'ils devront "rafraîchir" leur défense cet été.

L'ancien capitaine Vincent Kompany est parti à la fin de la saison dernière, Aymeric Laporte n'a disputé que cinq matches de championnat en raison de blessures et Guardiola a souvent opté pour le milieu défensif Fernandinho plutôt que pour les John Stones en défense centrale.

"Nous sommes un peu durs avec City parce que Liverpool est en train de prendre de l'avance", a déclaré Wright.

"City a eu beaucoup de problèmes de blessures avec Leroy Sané ; il a aussi été très malmené - je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de sympathie pour eux, mais l'équipe a dû jouer à haute intensité pendant quelques années, comme le manager le souhaite.

"L'émergence de Liverpool les a mis sous pression, mais je ne pense pas que Guardiola ait sous-estimé Liverpool."

"Il n'a peut-être pas remplacé Kompany parce qu'il avait Laporte, mais il s'est blessé très tôt et ça a fait tout basculer."

"Nicolas Otamendi et Stones n'ont pas été assez bons et il faut maintenant trouver moyen d'y apporter de la fraicheur," soutient-il.

Contre les Spurs, City a également disputé des matches consécutifs sans marquer, pour la première fois sous la direction de Guardiola, mais Wright a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas trop du jeu offensif de City.

"Autant qu'il faut le reconnaître à Tottenham, City a eu de grandes occasions- nous ne parlons pas d'une équipe de City qui ne crée pas d'occasions, nous parlons d'une équipe de City qui ne les concrétise pas ", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas une bonne façon de défendre le titre mais Guardiola n'est pas gêné, il n'a juste pas l'habitude de perdre comme cela", explique-t-il.

"Vous pouvez le voir dans son visage, il semble se dire ce n'est possible que cela arrive," conclut l'ancien international.