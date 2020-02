Copyright de l’image Getty Images Image caption Carlos Tevez et son ancien coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo partagent un anniversaire

Si vous êtes né le 5 février et que vous n'êtes pas un footballeur professionnel, vous pourriez vous tromper de métier.

Il se trouve que ce jour particulier est un jackpot d'anniversaire dans le monde du football.

Il n'y a pas que quelques grands noms du football qui partagent cet anniversaire, il y en a en fait un certain nombre.

Nous allons commencer par l'un des meilleurs du secteur, sans doute...

Lire aussi :

Cristiano Ronaldo, 35 ans

Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'Or, a fêté mercredi son 35e anniversaire... quelques jours seulement après avoir marqué son 50e but en 70 apparitions avec la Juventus.

Nous sommes habitués à son brio habituel, mais son CV est toujours aussi impressionnant : 623 buts en 830 apparitions en club, plus cinq Ligues des champions, six titres de champion et le fait d'avoir été capitaine du Portugal lors de l'Euro 2016.

Et ce ne sont là que quelques-unes de ses réalisations.

Et il n'y a aucun signe de ralentissement.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cristiano Ronaldo compte 164 sélections au Portugal et 99 buts internationaux

D'un fêtard à l'autre qui est sans doute presque aussi célèbre...

Neymar, 28 ans - alias le joueur le plus cher de tous les temps (222 millions d'euros)

Vous avez peut-être vu dans les nouvelles que Neymar a déjà fêté son anniversaire.

L'attaquant du Paris St-Germain a organisé dimanche une somptueuse fête sur le thème de la blancheur dans la boîte de nuit parisienne Yoyo, avec une foule de célébrités et de joueurs parmi lesquels Edinson Cavani, Marco Verratti, Angel di Maria et Memphis Depay.

Un jour plus tard, il a été annoncé qu'il manquerait le match du PSG contre Nantes en raison d'une blessure aux côtes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Thomas Tuchel, entraîneur du Paris St-Germain, a qualifié la fête d'anniversaire de Neymar de "distraction".

D'un attaquant sud-américain à un autre...

Carlos Tevez, 36 ans

L'attaquant de Boca Juniors et de l'Argentine Carlos Tevez a 36 ans mercredi.

Autrefois membre du "triangle d'or du talent offensif" à Old Trafford aux côtés de Ronaldo et Wayne Rooney, il est devenu (littéralement) l'affiche de "Welcome to Manchester" pour Manchester City, deux ans plus tard.

Je me demande s'il va recevoir une carte d'anniversaire des deux côtés de Manchester cette année ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tevez a joué pendant sept ans en Premier League

Gheorghe Hagi, 55 ans

Gheorghe Hagi, ancien joueur du Barcelone, du Real Madrid et du Steaua Bucarest, est considéré comme le plus grand joueur roumain de tous les temps.

Avec 124 apparitions pour son pays entre 1983 et 2000, certains pourraient dire qu'il mérite une fête nationale en son honneur.

Aujourd'hui propriétaire et manager du club roumain Viitorul Constanta, il restera à jamais dans les mémoires pour avoir marqué un but étonnant pour son pays lors de la victoire 3-1 contre la Colombie aux États-Unis en 1994.

Il pourrait se rendre en Grande-Bretagne cette année, car son fils Ianis vient de rejoindre les Rangers, prêtés par Genk.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Gheorghe Hagi est le propriétaire et l'entraîneur du club roumain Viitorul Constanta

De la Roumanie, à Sheffield...

Billy Sharp, 34 ans

L'attaquant de Sheffield United est le prochain sur la liste des personnes qui partagent l'anniversaire du 5 février. Oui, la liste est toujours en cours.

La semaine dernière, Sharp a joué un rôle dans l'annonce du transfert de l'équipe lorsque les Blades ont confirmé la signature du record du club de Sander Berge, originaire de Genk.

Ici, il joue à un jeu de "cartes d'honnêteté" avec son coéquipier John Fleck (et il fait bonne impression sur un autre coéquipier).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Billy Sharp a aidé Sheffield United à accéder à la Premier League en 2019

Et nous n'avons pas fini, c'est "Sven, Sven, Sven"...

Sven-Goran Eriksson, 72 ans

L'ancien manager anglais a fêté son 72e anniversaire le 5 février.

Il est responsable de l'accession des Trois Lions aux quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006 et de l'Euro 2004, ainsi que de la prise en charge de Benfica, de la Lazio, de Manchester City et de Leicester, pour n'en citer que quelques-uns, au cours d'une carrière d'entraîneur de 43 ans.

Bon anniversaire, patron.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Eriksson a dirigé l'Angleterre de 2000 à 2006 et a eu David Beckham comme capitaine pendant toute cette période

Et même maintenant, ce n'est pas tout. Stefan de Vrij de l'Inter Milan, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et du FC Barcelone Giovanni van Bronckhorst, l'ancien ailier de Manchester United Adnan Januzaj, Jordan Rhodes du Mercredi de Sheffield et l'ancien défenseur de Tottenham Vedran Corluka ont tous fêté leur anniversaire le 5 février.

Donc, si on vous demande de choisir un club de cinq en utilisant des personnes qui sont nées le jour de votre anniversaire, et que votre anniversaire tombe le 5 février, vous avez probablement gagné.