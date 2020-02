Copyright de l’image Getty Images Image caption La secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, a assisté la Confédération africaine de football pendant six mois jusqu'à la fin de son mandat, le 1er février 2020.

L'organe directeur mondial du football, la Fifa, souhaite enquêter sur une série de transactions financières effectuées par la Confédération africaine de football (Caf) à la suite d'un audit de l'organe directeur du continent.

Un groupe de travail conjoint Caf-Fifa "estime que davantage d'informations sont nécessaires et recommande des enquêtes plus approfondies" dans plusieurs domaines, y compris les transactions de la Caf avec la société française Tactical Steel.

L'accord de 2017 avec Tactical Steel a été remarquable, puisque la Caf a annulé une commande d'un peu moins de 250 000 dollars avec l'entreprise de vêtements de sport Puma pour prendre une commande alternative quatre fois plus chère avec Tactical Steel, une entreprise ayant des liens avec un proche associé du président du Caf, Ahmad.

Les recommandations de la Task Force arrivent après que le mandat de six mois du Secrétaire général de la Fifa, Fatma Samoura, en tant que Déléguée général pour l'Afrique, a pris fin au début de ce mois.

Copyright de l’image KHALED DESOUKI Image caption Ahmad, président de la Confédération africaine de football, s'exprime lors de la remise des prix de la CAF 2019 dans la ville égyptienne d'Hurghada, le 7 janvier 2020.

Mme Samoura a été nommée à ce poste en août dernier dans le but de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du football africain.

A la fin de son mandat, le groupe de travail conjoint a présenté une série de conclusions, de recommandations et de propositions aux dirigeants de la FIFA lors d'une réunion au Maroc le 2 février.

Si certaines de ces conclusions portaient sur l'amélioration des infrastructures, de l'arbitrage et des compétitions sur le continent, un "plan d'action en 100 points" a également été élaboré en matière de bonne gouvernance.

Parmi ces recommandations figurait le souhait de: - Revoir les paiements financiers effectués entre la Caf et Lagardère, la société française de médias qui gérait un accord de télévision et de marketing d'un milliard de dollars concernant les principales compétitions de football de la Caf- Effectuer une vérification préalable des paiements du fonds de développement de la Fifa, Fifa Forward, et de la Caf elle-même aux 54 associations membres de l'Afrique ainsi qu'aux six unions de zone- Enquête sur les allégations de mauvaise gestion et de détournement de fonds liés au centre d'excellence Caf de Mbankomo, au Cameroun - Enquêter sur les virements bancaires potentiellement frauduleux et clarifier "les circonstances entourant les (divers) incidents afin d'exclure toute implication d'initiés", et "si nécessaire, déposer une plainte pénale et engager des poursuites pour assurer le recouvrement des montants volés".- Extension de la portée de l'audit aux années 2013-14 - et examen du "manque de documentation relative aux transactions financières" avant 2015.L'audit de la Caf a été réalisé par PricewaterhouseCoopers et n'a pas encore été rendu public, mais les réclamations à ce sujet devraient s'intensifier dans les prochains jours.

Copyright de l’image Richard Heathcote Image caption Le Président de la FIFA Gianni Infantino est félicité pour sa réélection par la Secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura lors du 69ème Congrès de la FIFA à Paris .

Parmi les autres réformes proposées par le groupe de travail, on peut citer des changements fondamentaux dans la structure de la Caf, l'imposition de limites de mandat pour le président et les membres du comité exécutif de la Caf et l'introduction d'une unité d'enquête indépendante.

Parmi une longue liste d'idées, on peut citer le désir d'installer des "procédures de conformité solides", un "audit interne" et la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour les dénonciations et d'une politique contre les représailles des dénonciateurs.

L'accord impliquant la société française Tactical Steel, qui a donné lieu à une enquête des autorités anti-corruption et dans la quelle Ahmad a été interrogé en juin dernier, en France, figure également sur la liste, avec une recommandation de vérifier "la valeur du matériel acheté, de vérifier les quantités et la qualité des balles livrées à l'association membre, de procéder à des vérifications préalables des titulaires de comptes bancaires".

Copyright de l’image Visionhaus Image caption Le Président de la CAF Ahmad Ahmad (à gauche) et le Président de la FIFA Gianni Infantino lors de la cérémonie de présentation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l'Algérie au Stade international du Caire, le 19 juillet 2019 au Caire, en Égypte.

Lorsque la BBC a demandé à la Caf pourquoi elle avait choisi d'utiliser la société française peu connue, l'instance dirigeante du football africain a déclaré qu'elle s'était adressée à elle après que les équipements souhaités - football et kits - de Puma n'ont apparemment pas pu être obtenus à temps auprès d'un fabricant local.

Le site web de Tactical Steel souligne son rôle dans la fabrication et la fourniture d'équipements de gymnastique, mais peu après qu'Ahmad soit devenu président de la Caf en 2017, l'entreprise est devenue un fournisseur clé de la deuxième plus grande confédération de la Fifa.

Loic Gerand, alors attaché d'Ahmad, est un vieil ami de Romuald Seiller, le Français propriétaire de Tactical Steel.

Malgré la relation de longue date entre Gerand et Seillier, Ahmad a déclaré sans équivoque à la BBC l'année dernière qu'il n'y avait "manifestement aucun conflit d'intérêts" pour son organisation.

Ahmad a précédemment nié tout comportement répréhensible concernant l'attribution du contrat. Rien ne laisse penser qu'Ahmad ait personnellement profité de l'arrangement, ni le propriétaire de Tactical Steel, Seillier, ni l'attaché d'Ahmad, Gerand.