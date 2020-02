Le football est-il en train de perdre la lutte contre le racisme ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le football européen a connu une série d'incidents racistes

Les incidents racistes lors des matchs de football ont fait la une des journaux dans plusieurs pays européens ces derniers mois.

La dernière mauvaise nouvelle est venue du Royaume-Uni. La police écossaise a annoncé le 10 février qu'un garçon de 12 ans avait été inculpé pour des chants racistes contre Alfredo Morelos, un international colombien jouant pour les Rangers.

Le garçon ne peut être identifié pour des raisons juridiques.

La police avait lancé une enquête suite à des allégations d'abus lors du choc entre les Rangers et le Celtic, le dimanche 29 décembre - les deux clubs de Glasgow ont l'une des plus féroces rivalités du football mondial.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Alfred Morelos aurait été victime d'abus racistes de la part de supporters du Celtic lors de la victoire 2-1 des Rangers dans le derby de Old Firm en décembre dernier

Le 31 janvier, le ministère de l'intérieur britannique a publié des chiffres cités par le journal Guardian montrant que les incidents raciaux dans le football anglais avaient augmenté de plus de 50 % au cours de la saison 2018/19.

Plus de 150 incidents racistes liés au football ont été signalés à la police la saison dernière, soit le double du nombre enregistré trois saisons auparavant.

Une réputation entachée

La situation en Angleterre est particulièrement préoccupante car la Premier League - l'une des compétitions les plus riches et les plus suivies du sport - s'est forgée une réputation nationale et internationale de lutte contre la discrimination plus forte que ses homologues européens.

L'année 2019 s'est terminée par des problèmes de foule lors du derby de Manchester le 7 décembre - un supporter de Manchester City a été arrêté après avoir prétendument fait des bruits de singe envers le milieu de terrain de Manchester United, Fred.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le derby entre Manchester United et Manchester City, le 7 décembre, a été marqué par des problèmes de foule et des allégations racistes

"Il est déplorable que ce genre de choses se produise, mais c'est encore plus inquiétant quand cela se passe en Angleterre, où il y a toujours eu un tel effort pour éradiquer le racisme", a déclaré à la BBC Gilberto Silva, ancien milieu de terrain d'Arsenal et vainqueur de la Coupe du monde 2002 avec le Brésil.

En octobre dernier, des joueurs noirs représentant l'Angleterre avaient été pris pour cible par les supporters de l'opposition lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020 contre la Bulgarie.

Cela a conduit à un tollé médiatique contre le racisme en faveur des joueurs anglais, mais les critiques disent maintenant que le pays doit mettre de l'ordre dans ses affaires.

"Nous étions autrefois célèbres pour notre tolérance, notre inclusion, tout cela. Nous risquons de perdre tout cela", déclare Iffy Ounora, qui a joué et dirigé des équipes de la ligue professionnelle en Angleterre et qui travaille aujourd'hui pour la Professional Footballers' Association (PFA).

Un problème plus vaste

Mais le pays est loin d'être le seul à souffrir d'une recrudescence du racisme. Parmi les autres incidents majeurs survenus en Europe cette saison, citons le carton rouge controversé donné au joueur brésilien Taison lors d'un match du championnat ukrainien.

Il a été expulsé en novembre dernier pour avoir réagi aux abus commis lors de la victoire 1-0 à domicile du Shakhtar Donetsk contre le Dynamo Kiev.

Taison a fait un geste offensif envers les supporters du Dynamo et a envoyé un ballon vers eux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Taison a été renvoyé après avoir réagi aux abus des fans du Dynamo Kiev en novembre

Aux Pays-Bas, les clubs de première et deuxième divisions n'ont pas joué la première minute des matchs le week-end du 23 novembre pour protester contre le racisme - une semaine auparavant, un match avait été suspendu pendant 30 minutes après que des supporters de Den Bosch aient abusé de l'attaquant de l'Excelsior Ahmad Mendes Moreira à des fins racistes.

Une autre controverse a eu lieu en Espagne le 25 janvier, lorsque le joueur de l'Athletic Bilbao, Inaki Williams, a été soumis à des chants de singe par une partie du public lors d'un match à l'Espanyol.

L'arbitre José Sanchez n'a pris aucune mesure, malgré les appels du joueur de l'Athletic, et n'a pas non plus mentionné l'incident dans son rapport de match - bien que quelques jours plus tard, l'Espanyol ait annoncé qu'il interdisait à 12 supporters de match à vie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Inaki Williams (saut) a marqué lors du match contre l'Espanyol et a été victime d'abus racistes de la part de certaines sections des supporters locaux

Mais le manque d'action de l'arbitre a provoqué un tollé, notamment parce que les matches ont été arrêtés pour d'autres raisons.

En décembre, un match entre Rayo Vallecano et Albacete a été abandonné à cause de chants destinés à Roman Zozulya sur ses prétendues tendances d'extrême droite, par exemple.

Et le racisme s'étend aussi en dehors du stade de football. En Turquie, Trabzonspor a déposé une plainte à la police suite à des abus raciaux en ligne dirigés par des fans de Fenerbahçe à l'encontre de l'international nigérian John Mikel Obi.

"La "clémence

Les abus ne se limitent pas au haut niveau : en Allemagne, l'équipe des moins de 16 ans du Hertha Berlin a quitté le terrain le 15 décembre lors d'un match à Auerbach au cours duquel des joueurs ont signalé des abus raciaux - cette fois de la part de joueurs de l'opposition.

"Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut commencer par un changement de mentalité, pour passer de la complaisance et de l'indignation à la connaissance d'une contagion du racisme dans le football européen", déclare Piara Powar, directrice exécutive de Football Against Racism in Europe (Fare), un réseau d'ONG de lutte contre la discrimination.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les footballeurs néerlandais Georginio Wijnaldum (à gauche) et Frenkie de Jong ont profité de la célébration d'un but pour protester contre le racisme

Certains militants estiment que l'augmentation du nombre d'incidents est alimentée par l'indulgence perçue dans la sanction des délits racistes.

Le réseau Fare a critiqué l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, après qu'elle ait décidé de punir la Fédération bulgare de football d'une amende de 97 000 dollars seulement et d'une décision selon laquelle son équipe nationale devrait jouer un match à domicile à huis clos après que ses supporters ont abusé de joueurs anglais.

C'est la troisième fois que des supporters bulgares sont punis pour un tel comportement.

L'organe directeur mondial de la Fifa a des règles permettant des sanctions plus sévères.

Défaut d'action

Les joueurs ou les officiels coupables de racisme sont passibles d'une interdiction de jouer d'au moins 10 parties. Les clubs ou les équipes internationales dont les supporters ont un comportement discriminatoire peuvent subir des déductions de points, voire être disqualifiés ou relégués d'une compétition.

Toutefois, aucune des mesures les plus extrêmes n'a jamais été appliquée.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les supporters bulgares saluent les nazis lors d'un match contre l'Angleterre

"La contagion en Europe est caractérisée par des facteurs tels que la montée des mouvements politiques d'extrême droite mais aussi par l'inaction des associations de football", ajoute M. Powar.

"Elles devraient passer d'actions contre des individus à des actions contre des équipes".

Dans une interview accordée au journal britannique Daily Mirror, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a admis qu'"il faut faire plus" pour lutter contre le racisme.

Mussa Okwonga, un écrivain et journaliste britannique basé à Berlin, a déclaré à la BBC que la complaisance faisait partie du problème. "Certaines personnes affirment que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'avant", dit-il.

"Le problème avec cet argument est qu'il suppose que le progrès est inévitable. La question devrait probablement être de savoir à quel point le football perd la lutte contre le racisme", ajoute-t-il.

Copyright de l’image AFP Image caption Le ministère de l'intérieur britannique affirme que les incidents liés à la haine lors des matchs de football sont en augmentation

Paysage politique

Daniel Kilvington, maître de conférences à l'université de Leeds Beckett, considère que la multiplication des incidents en Europe est la conséquence de l'évolution du paysage politique du continent.

"Lorsque les pays font des embûches en raison de troubles sociaux et politiques, le racisme et la xénophobie sont rarement loin derrière", a-t-il écrit en octobre.

L'Italie est l'un des pays où le terrain s'est déplacé.

La dernière édition d'une enquête annuelle traditionnelle réalisée par la société de sondage SWG a révélé que 55% des Italiens ont déclaré que les actes racistes étaient "justifiés au moins une fois".

Les incidents de discrimination dans le football italien ont proliféré ces dernières années. En novembre, l'attaquant de Brescia Mario Balotelli a tenté de quitter le terrain après avoir été maltraité par les supporters de l'Hellas Verona.

Il en a été dissuadé par ses coéquipiers et ses adversaires.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mario Balotelli (au centre) a tenté de quitter le terrain après avoir été victime d'abus racistes de la part de supporters rivaux lors d'un match de la ligue italienne

En Italie, les comportements abusifs se retrouvent à tous les niveaux du jeu.

Avant sa mort le mois dernier, le sociologue et écrivain italien Mauro Valeri a enregistré plus de 80 cas sur deux saisons de football pour jeunes, dont certains concernaient des enfants de 12 ans seulement.

"L'Italie ne s'est jamais considérée comme un pays multiethnique, et alors que d'autres pays se sont sérieusement attaqués au racisme dans le football, l'Italie ne l'a jamais fait", a déclaré Mauro Valeri au journal britannique Guardian en septembre.

La consternation s'est encore accentuée début décembre lorsque le journal national Corriere dello Sport a publié le titre "Vendredi noir" au-dessus d'un article mettant en scène deux joueurs noirs, Romelu Lukaku de l'Inter Milan et Chris Smalling de la Roma.

Copyright de l’image Corriere dello Sport Image caption Le journal italien a rejeté les accusations de racisme malgré les protestations

Lorsque Lukaku et Smalling ont critiqué la manchette, le journal a rejeté les accusations de racisme et a affirmé que la manchette était "innocente" et "rendue toxique par ceux qui ont du poison en eux".

Puis, quelques semaines plus tard, la ligue italienne a lancé sa campagne contre le racisme : le 16 décembre, elle a dévoilé des affiches représentant les visages de trois singes.

"Le monde nous regarde et nous ne pouvons pas nous en sortir", a commenté le magazine Esquire Italia.

Le directeur exécutif de Fare, M. Powar, affirme que le manque de diversité dans les abris et les salles de conférence a un effet profond sur les réponses aux incidents racistes.

Bien que les joueurs noirs soient nombreux dans toutes les grandes ligues européennes, il y a un manque important de représentation parmi les directeurs et les administrateurs.

Copyright de l’image AFP PHOTO / Simone FUGAZZOTTO Image caption Les critiques n'ont pas été impressionnées par la campagne antiraciste de Serie A

Lors de la Coupe du monde de 2018, seul un des 32 directeurs d'équipe nationale était noir.

Une étude de Fare 2014 a révélé que dans le football européen, seulement 0,6 % des postes de direction étaient occupés par des minorités ethniques, et que seulement 0,4 % des postes de cadres supérieurs étaient occupés par des minorités ethniques.

"Il est important de traiter la question de la diversité de toute urgence. Où sont les dirigeants des minorités ethniques ? Où sont les cadres noirs ?" demande M. Powar.

"Ils n'existent pas et c'est un problème."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fernandinho a temporairement refusé de jouer pour le Brésil après avoir été victime d'abus racistes de la part de supporters

Abus en ligne

Les militants et les joueurs ont également mis en garde contre une augmentation des abus en ligne. L'organisation antiraciste Kick It Out a fait état de 22 000 messages discriminatoires sur les médias sociaux destinés aux joueurs et aux équipes qui ont participé au championnat d'Europe de 2016.

En avril dernier, des joueurs professionnels basés en Angleterre ont organisé un boycott des médias sociaux pendant 24 heures afin d'exiger des mesures plus fermes pour lutter contre les abus en ligne.

En 2018, le Brésil et le milieu de terrain de Manchester City, Fernandinho, se sont temporairement exclus de l'équipe nationale après avoir été victime d'abus racistes sur Twitter à la suite de la défaite du Brésil contre la Belgique lors de la Coupe du monde.