Claude Le Roy : « Pas une régression pour Adebayor »

Copyright de l’image Getty Images

Le sélectionneur du Togo Claude Le Roy apprécie le choix d'Emmanuel Adebayor de signer au Paraguay mais ne confirme pas son éventuel retour sous le maillot des Éperviers.

Emmanuel Adebayor, 35 ans, s'est engagé avec le Club Olimpia basé dans la capitale paraguayenne Asunción.

C'est le 10e club de la carrière professionnelle de l'attaquant togolais et le club le plus sacré au Paraguay (44 titres de champion et 3 Copa Libertadores).

Lire aussi:

Le Club Olimpia du Paraguay accepte un "accord de principe" avec Adebayor

Adebayor file au club turc Kayserispor

Il faut aller là oú de nouveaux horizons s'ouvrent

Copyright de l’image Getty Images

Il s'agit de son premier défi en Amérique du Sud mais pour Claude Le Roy, il ne s'agit pas d'un pas en arrière :

« avec son passage de l'Europe à l'Amérique du Sud, je n'aime pas parler de régression. »

Le Français en charge des Éperviers depuis 2016 ajoute:

« Il faut aller là oú de nouveaux horizons s'ouvrent. Adebayor a été un immense footballeur, pour moi le meilleur attaquant du monde entre 2006 et 2008. Il va apporter son professionnalisme dans son nouveau club. »

A Regarder :

Media playback is unsupported on your device J'ai passé que des bons moments en sélection

Compliqué pour lui de rejouer avec les Éperviers

Cependant, un retour en sélection n'est pas envisageable selon le sélectionneur champion d'Afrique avec le Cameroun en 1988.

« Je pense qu'un jour il aura des responsabilités avec la sélection mais, précise-t-il, ce sera compliqué pour lui de rejouer avec les Éperviers à cause des milliers de kilomètres qui séparent l'Amérique du Sud de l'Afrique. C'est déjà difficile pour ceux qui viennent d'Europe. »

Copyright de l’image Getty Images

Adebayor a disputé son dernier match avec le Togo en mars 2019 face au Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Il n'a jamais officialisé sa retraite internationale par la suite.

Cependant, Claude Le Roy estime que son défi sud-américain doit être sa priorité :

« il faut qu'il soit focus sur son nouveau club. Il a transmis le témoin à la nouvelle génération dans le vestiaire à l'issue de sa dernière sélection. »

Emmanuel Adebayor a notamment porté le brassard de capitaine pour les Éperviers lors de l'unique participation de la sélection togolaise à la Coupe du Monde en 2006.

A lire aussi:

CAN 2019 : Adebayor sélectionné contre le Bénin

Le Togo renouvelle le contrat de Claude Le Roy

A regarder aussi: