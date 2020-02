Copyright de l’image Getty Images Image caption Emmanuel Adebayor a reçu un accueil enthousiaste de la part des fans d'Olimpia à son arrivée au Paraguay.

L'ancien attaquant de l'équipe nationale de football du Togo Emmanuel Adebayor explique que les principales raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre l'Olimpia Asunción paraguayenne sont l'influence de son ancien coéquipier Roque Santa Cruz et du fils de six ans du président du club.

L'ancien attaquant d'Arsenal, âgé de 35 ans, qui a quitté le club turc de Kayserispor en décembre, a signé un contrat jusqu'à la fin de l'année.

"Au début, j'ai été impressionné après avoir parlé au président du club et à Roque Santa Cruz qui était mon ancien coéquipier à Manchester City", a déclaré Adebayor lors d'une conférence de presse.

"Il m'a dit que dans son pays, les gens vivent et respirent le football. Je lui ai demandé de m'assurer verbalement que tout irait bien".

"J'ai aussi reçu beaucoup de messages personnels de certains fans sur les médias sociaux et cela a eu un grand impact".

"Mais j'ai surtout été touché par les paroles du jeune fils du président qui, à six ans, a dit que j'étais son idole. C'était très émouvant pour moi".

En plus de la Turquie et de l'Angleterre, l'attaquant a également joué en France et pour le Real de Madrid, le géant espagnol.

Quelques heures après son examen médical, Adebayor a réalisé que le football dans cette nation sud-américaine est complètement différent de l'Europe.

Le Paraguay organise deux championnats distincts par an et l'Olimpia a remporté les quatre derniers.

"Bien sûr, je connaissais un peu le club de Santa Cruz et je savais qu'il se débrouillait bien au Paraguay", a-t-il ajouté.

"A part Olimpia, je ne mentirai pas, je ne sais rien sur la ligue ou le format, mais j'ai hâte de le savoir".

L'ancien attaquant de Tottenham et Crystal Palace est arrivé à l'aéroport d'Asunción, avec 5 000 fans d'Olimpia venus l'accueillir.

"Ce fut l'un des jours les plus émouvants de ma vie", a déclaré Adebayor.

"Je comprends que certaines personnes connaissent peut-être déjà mon nom, mais je ne m'attendais pas à une si grande foule présente pour m'accueillir à mon arrivée".

"Nous avons atterri à 1 heure du matin et voir environ 5 000 fans chanter mon nom était émouvant et incroyable".

"Ils auraient pu dormir ou regarder un film, mais ils sont venus me souhaiter la bienvenue. J'ai joué dans le monde entier, mais ce que j'ai vu, c'est que les fans d'Olimpia sont parmi les meilleurs".

Emmanuel Adebayor rejoint son ancien coéquipier de Manchester City, Roque Santa Cruz, à l'Olimpia Asuncion au Paraguay

L'Olimpia est le dixième club professionnel d'Adebayor depuis qu'il a quitté son Togo natal en 2001, son odyssée européenne ayant débuté dans les clubs français de Metz et Monaco.

Nommé footballeur africain de l'année 2007 par la BBC et joueur africain de l'année de la CAF l'année suivante, il a admis qu'il n'avais jamais pensé jouer en Amérique du Sud, mais qu'il appréciait cette opportunité.

"Comme beaucoup de jeunes garçons qui ont grandi en Afrique, le football était le seul sport que nous connaissions. J'ai donc quitté la maison à 15 ans pour la France parce que je voulais devenir footballeur".

"Je suis arrivé à Metz dans le nord de la France en hiver et c'était difficile, mais j'ai été encouragé à ne pas abandonner par le personnel du club".

"Me voici après avoir joué dans les meilleures ligues européennes, avec la chance de vivre la vie au Paraguay et le football sur un autre continent".

"Le temps est comme dans mon pays, alors j'aime déjà cet endroit. J'aimerais beaucoup aider le club à réussir, mais nous devons avancer pas à pas".

Emmanuel Adebayor, il reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de son pays avec 32 buts et a joué pour les Eperviers lors de leur seule participation à la Coupe du monde en 2006.

Il a aussi joué pour l'équipe du Togo lors de quatre Coupes d'Afrique des Nations en 2002, 2006, 2013 et 2017.

La dernière sélection d'Adebayor au Togo a eu lieu en mars dernier, lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, à l'occasion d'une défaite 2-1 contre le Bénin.