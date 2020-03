Copyright de l’image Getty Images Image caption Ronaldinho, au milieu, et son frère Roberto Assis, à droite, dans un tribunal d'Asuncion, la capitale du Paraguay.

Le champion du monde en 2002, avec l'équipe du Brésil, a été arrêté en même temps que son frère. Ils nient avoir utilisé de faux documents d'identité pour entrer au Paraguay.

Selon la justice paraguayenne, ils ont reçu les faux documents lorsqu'ils ont atterri dans la capitale, Asuncion, mercredi.

La détention préventive des deux hommes a été confirmée samedi.

Un procureur paraguayen a estimé que les frères avaient été trompés.

N'empêche ils ont été interrogés par la police, qui a également mené une perquisition dans leur hôtel à Asuncion.

Ronaldinho risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à six mois.

Copyright de l’image Fiscalia Paraguay, on Facebook Image caption Photographie d'une pièce d'identité partagée par les autorités paraguayennes et portant le nom de Ronaldinho.

L'ancienne star du FC Barcelone a passé deux nuits dans une cellule de police, après s'être vu refuser la liberté sous caution, par une juge.

L'avocat des deux frères, Tarek Tuma, a qualifié leur détention préventive d'"irrationnelle, arbitraire et légère".

En juillet 2019, les passeports brésilien et espagnol du meilleur joueur mondial en 2004 et 2005 auraient été confisqués pour non-paiement d'impôts et d'amendes.

Il lui était reproché aussi d'avoir construit illégalement dans une réserve naturelle au Brésil.

"Je respecte sa popularité sportive, mais la loi doit aussi être respectée. Peu importe qui vous êtes, la loi s'applique toujours", a déclaré aux médias le ministre paraguayen de l'Intérieur, Euclides Acevedo.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2002, âgé de 39 ans, s'était rendu au Paraguay pour la promotion d'un livre et une campagne en faveur des enfants défavorisés.