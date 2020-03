Copyright de l’image Reuters Image caption La Juventus n'a pas eu de supporters pour fêter son but contre l'Inter Milan ce week-end

En Italie, tous les sports ont été suspendus jusqu'au 3 avril au moins à cause du coronavirus, a annoncé le Premier ministre du pays, Giuseppe Conte.

Cela inclut la Serie A mais les clubs ou les équipes nationales italiennes qui participent à des compétitions internationales ne sont pas concernés par cette mesure.

La Serie A - l'élite italienne - avait déjà déclaré que tous les matchs se dérouleraient à huis clos jusqu'au 3 avril.

Conte a étendu à toute l'Italie une série de mesures de quarantaine strictes, dont l'interdiction des rassemblements publics.

Lire aussi:

Patrice Beaumelle, nouvel entraîneur des Eléphants

Le football peut unir l'Afrique, selon Samuel Eto'o

Auparavant, le Comité olympique italien (CONI) avait recommandé la suspension de tous les sports à tous les niveaux après avoir tenu une réunion spéciale des fédérations sportives lundi.

L'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus jusqu'à présent, avec plus de 9 000 cas confirmés et plus de 450 décès.

"Cette situation est sans précédent dans l'histoire", a déclaré le CONI.

L'annonce du CONI est intervenue juste après le coup d'envoi du match Sassuolo contre Brescia en Serie A. Le match s'est poursuivi et Sassuolo s'est imposé 3-0.

Copyright de l’image Rex Features Image caption Francesco Caputo, de Sassuolo, a montré un message à une caméra de télévision après avoir marqué contre Brescia lundi. On pouvait y lire "Tout ira bien. Restez à la maison".

Il a également été confirmé lundi que le match de Serie A entre Roma et seville en Europa League, se jouera à huis clos.

En ce qui concerne le rugby, les matchs des Six Nations de l'Angleterre contre l'Italie, qui devaient avoir lieu respectivement le 14 et le 15 mars, ont été reportés la semaine dernière.

Le week-end dernier, le ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, a accusé la Serie A d'être "irresponsable" pour avoir ignoré ses appels à la suspension du football en raison de l'épidémie.

Il a déclaré qu'il était "insensé" que le football continue alors qu'à ce stade, jusqu'à 16 millions de personnes avaient été placées en quarantaine dans le nord de l'Italie pour tenter de contenir la propagation du virus - mais les matchs du week-end se sont tous déroulés à huis clos.

Le match de Parme contre le SPAL, dimanche, a débuté avec 75 minutes de retard, tout le monde attendant une décision sur la poursuite du match après les commentaires de Spadafora.

Selon certaines informations, le ministère français des sports aurait décidé lundi que les matchs de Ligue 1 - la compétition de football de haut niveau du pays - devraient se dérouler à huis clos ou devant un maximum de 1 000 spectateurs, afin de limiter la propagation du virus.

Le huitième de finale de la Ligue des champions entre le Paris St-Germain et le Borussia Dortmund, mercredi, se jouera sans supporters en raison du coronavirus.Lire aussi: