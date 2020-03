Copyright de l’image Getty Images Image caption Certains fans ont été vus portant des masques de protection lors de rencontres de la Premier League

Toutes les ligues de football en Angleterre ont été suspendues jusqu'au 3 avril au moins en raison de la propagation du coronavirus.

Tous les matchs de la Premier League, les rencontres de l'EFL et les matchs de la FA Women's Super League et du championnat féminin ont été reportés.

La Premier League a déclaré que les matchs reprendraient le 4 avril "sous réserve de l'avis médical et des conditions en vigueur à ce moment-là".

La Fédération de football a déclaré que les matchs de l'Angleterre contre l'Italie le 27 mars et contre le Danemark quatre jours plus tard sont annulés.

L'EFL, qui espère reprendre le jeu un jour plus tôt que la Premier League le 3 avril, a déclaré que les clubs ont également été invités à suspendre "les activités non essentielles" telles que "les apparitions de joueurs, les visites sur le terrain d'entraînement et les réunions de fans".