Odion Ighalo : de l'enfance à la réalisation de son ‘rêve’

"Je ne peux pas ouvrir mon cœur et exprimer ce que je ressens, mais chaque jour, je vis mon rêve".

Jeune garçon qui grandit au Nigeria, Odion Ighalo a dû économiser l'argent de son déjeuner pour pouvoir regarder les matchs de son club préféré Manchester United à la télévision.

Aujourd'hui âgé de 30 ans, il est un joueur de Manchester United, ayant signé en prêt pour le club de ses rêves d'enfance jusqu'à la fin de la saison au départ de l'équipe chinoise de Shanghai Shenhua en janvier.

Depuis lors, Ighalo a marqué trois buts en huit apparitions pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, et a remporté sa première victoire dans le derby de Manchester dimanche.

Dans une grande interview accordée à la BBC, il évoque son enfance en tant que fan de United, la panique qui l'a poussé à quitter la Chine et l'impact que peut avoir son coéquipier Bruno Fernandes.

"Vous laveriez votre maillot et soutiendriez votre équipe préférée"

Copyright de l’image Odion Ighalo Image caption Ighalo (à gauche) a été photographié aux couleurs de Manchester United pendant son enfance

Quand j'étais jeune, je connaissais beaucoup de choses sur le football parce que je voyais certains de mes frères et sœurs adultes regarder le football à la télévision et ils soutenaient Manchester United.

Parfois, on écoutait des commentaires à la radio. Parfois, on sortait pour regarder au centre d'écoute parce que certains d'entre nous n'avaient pas la possibilité de s'abonner ou de payer pour regarder.

Pendant la semaine, il fallait économiser tous les jours du lundi au vendredi pour pouvoir le faire, alors je suis heureux d'avoir fait cela parce que ma vie était consacrée au football.

Je jouais au football et je regardais mon équipe, et c'était une de ces choses que je chérissais chaque week-end.

Vous vous prépariez, vous laviez votre maillot et vous alliez soutenir votre équipe préférée. Vous deviez économiser pour cela, car sans cela, vous ne pouvez pas regarder.

Parfois, vous alliez simplement voir, si vous aviez de la chance, si quelqu'un allait payer pour vous ou vous faire entrer en douce, mais parfois ce n'était pas possible.

Parfois, vous entendiez simplement qu'ils avaient marqué - quand ils criaient "but" quand Man Utd marquait - et vous attendiez à l'extérieur jusqu'à la fin du match, vous obteniez le résultat du match et vous rentriez ensuite chez vous heureux.

Être le premier Nigérian à jouer pour Manchester United est pour moi une grande réussite que je vais chérir pour le reste de ma vie, car il n'est pas facile de rêver et de réaliser quelque chose. C'est un sentiment formidable.

J'ai dû frapper à la porte du traducteur

Je n'ai jamais cru que cela allait arriver parce que le décalage horaire entre la Chine et le Royaume-Uni est fou et avec le coronavirus qui sévit en Chine.

Mais les rêves se réalisent. J'ai prié à ce sujet et c'est arrivé. Quand mon agent m'en a parlé, j'espérais et je me languissais, mais j'avais des doutes dans mon esprit parce que j'étais en Chine.

Comment allais-je m'envoler pour le Royaume-Uni ? Est-ce que je vais surmonter ce coronavirus pour entrer et que United a un autre attaquant à sa disposition ?

J'étais content que mon nom soit mentionné, mais je n'ai pas réfléchi à 100 % car je pensais que cela n'allait pas se faire à cause de la situation en Chine.

Lorsque mon agent m'a appelé pour me dire que Manchester United voulait conclure ce marché, j'ai dit "êtes-vous sérieux ?" et "comment vais-je parler au directeur parce qu'il ne parle pas anglais ?

J'ai dû aller voir le traducteur et frapper à sa porte. Il a dû aller parler au directeur. Je parlais au traducteur et il traduisait au directeur, il y a eu des appels à trois avec mon agent et Man Utd parlait aussi. Je n'ai pas pu dormir avant 6 heures du matin.

J'ai encore l'impression de rêver parfois. Mais je ne veux pas me laisser emporter par trop d'émotions pour pouvoir me concentrer sur un bon entraînement et un bon jeu. Je sais que je joue pour le plus grand club du monde.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ighalo a marqué deux fois contre Derby lors de la cinquième journée de la FA Cup

Nous avons ce qu'il faut pour faire encore mieux

Avant le match, nous savions que ça allait être difficile parce que nous jouions contre une bonne équipe, mais nous sommes unis. Nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe si nous jouons à notre niveau et si nous jouons très bien, ce que nous avons fait.

Vous pouviez voir que tout le monde bourdonnait dès la première minute. Tout le monde, de la première à la dernière minute, a donné tout ce qu'il avait, même ceux qui sont étaient sur le banc.

Cette forme peut être durable parce que c'est un travail acharné, de la croyance et de la détermination. Le groupe travaille ensemble pour atteindre un objectif.

Je ne dis pas que nous n'allons pas perdre de matchs - parfois, nous en perdrons. Mais nous sommes solidaires, nous nous battons ensemble, et notre conviction est là. Je pense que nous avons ce qu'il faut pour faire encore mieux que ce que nous faisons maintenant.

Copyright de l’image Reuters Image caption Ighalo et Bruno Fernandes ont tous deux signé pour United le jour de la date limite de transfert en janvier

Ce que Fernandes apporte est incroyable

Ce n'est pas la première fois que je joue avec Bruno. J'ai joué avec lui à l'Udinese en 2010.

C'est un grand joueur. Il a une vision. C'est le gars qui veut le ballon parce qu'il peut faire quelque chose de fantastique avec si vous lui donnez de l'espace. C'est un bon passeur et c'est ce dont cette équipe a besoin pour marquer des buts.

Vous verrez toujours plus et mieux de sa part parce qu'il est encore en train de s'habituer à la Premier League. Lorsqu'il sera enfin installé, Bruno Fernandes va bien faire dans cette équipe.

Avant de venir ici, je savais que Manchester United le regardait et j'espérais qu'ils le prendraient parce que c'est un bon joueur et je savais qu'il allait changer la dynamique de l'équipe.

Il ne va pas avoir le meilleur jeu à chaque fois, mais ce qu'il va apporter à l'équipe va être incroyable.