Coronavirus : John Mikel Obi quitte Trabzonspor après avoir exprimé ses craintes

L'ancien capitaine du Nigeria et ancien milieu de terrain de Chelsea, John Mikel Obi, a quitté Trabzonspor par consentement mutuel, quelques jours après avoir exprimé ses inquiétudes quant à la poursuite de la Super Lig turque dans le contexte de la pandémie mondiale de coronavirus.

La Super Lig est l'une des rares ligues qui continuent à disputer des matches, même si c'est à huis clos.

Mikel, 32 ans, a indiqué sur les médias sociaux qu'il n'était pas d'accord avec cette politique.

Un communiqué du club publié mardi indique qu'il a mis fin à son contrat.

Il a déclaré qu'il avait renoncé à son salaire pour devenir un agent libre.

Samedi, Obi avait écrit sur son compte Instagram "il y a plus que le football dans la vie" et avait ajouté : "je ne me sens pas à l'aise et ne veux pas jouer au football dans cette situation".

"Tout le monde devrait être à la maison avec sa famille et ses proches en cette période critique. La saison devrait être annulée, car le monde est confronté à de telles turbulences".

Le message, qui a été envoyé un jour avant le match de Trabzonspor contre Istanbul Basaksehir, a reçu des réponses positives de la part de deux anciens joueurs de Chelsea basés en Turquie.

L'attaquant de Galatasaray, Radamel Falcao, a répondu "tu as raison John", tandis que Didier Drogba a dit que c'étaient des "paroles de sagesse".

Le nombre de cas de coronavirus en Turquie s'élevait à six au moment où Mikel est arrivé en Turquie, mais il est maintenant passé à 47.

Le gouvernement a multiplié les mesures pour enrayer sa propagation, en fermant des écoles et des universités, en organisant des manifestations sportives sans spectateurs et en interrompant les vols vers de nombreux pays.

Dans le même temps, les joueurs de l'équipe de basket de Galatasaray ont publié une déclaration commune exhortant la Super Ligue de basket turque à suspendre les matchs.

"Nous apprécions que le gouvernement turc ait pris des mesures pour ralentir la propagation du virus, mais nous trouvons assez bizarre que nous continuions à jouer, bien que ce soit à huis clos", ont-ils déclaré.

"Nous avons vu comment l'hésitation à prendre des mesures extrêmes a provoqué un pic de cas dans les pays voisins et nous pensons que le moment est venu de prendre des mesures extrêmes".