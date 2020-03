Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo: de nouvelles dates confirmées pour 2021

Copyright de l’image Getty Images Image caption La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) s'est réunie lundi pour prendre la décision.

Les Jeux Olympiques de Tokyo débuteront le 23 juillet 2021 et prendront fin le 8 août après avoir été reportés d'un an en raison de la pandémie du coronavirus.

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) s'est réunie lundi pour prendre la décision.

Malgré le changement de dates, la dénomination, elle, ne changera pas. Les Jeux olympiques s'appelleront toujours Tokyo 2020 bien qu'ils auront lieu en 2021.

Les Jeux paralympiques, qui devaient initialement commencer le 25 août 2020, se dérouleront désormais du 24 août au 5 septembre 2021.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré: "Je suis convaincu qu'en travaillant avec le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo, le gouvernement japonais et toutes les parties prenantes, nous pourrons relever ce défi sans précédent.

"L'humanité se trouve actuellement dans un tunnel sombre. Ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 peuvent être une lumière au bout du tunnel."

Le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a ajouté: "Lorsque les Jeux paralympiques auront lieu à Tokyo l'année prochaine, ils seront une manifestation extraordinaire de l'humanité unie, une célébration mondiale de la résilience humaine et une vitrine sensationnelle du sport.

"Avec les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans 512 jours, la priorité pour tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement paralympique doit être de se concentrer sur leur sécurité, celle de leurs amis et familles pendant cette période difficile et sans précédent."

La décision de reporter les deux événements a été prise pour protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées, et pour soutenir le confinement, mesure pour éviter la propagation du Covid-19.

Les nouvelles dates ont également pris en compte le reste du calendrier sportif mondial après le report du Championnat d'Europe de football masculin à l'été 2021.

Les championnats du monde d'athlétisme, qui devaient initialement avoir lieu en Oregon, aux États-Unis, entre le 6 août et le 15 août 2021, seront désormais reportés en 2022.

"Nous soutenons les nouvelles dates de 2021 pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Cela donne à nos athlètes le temps dont ils ont besoin pour reprendre l'entraînement et la compétition", a déclaré World Athletics dans un communiqué.

"Tout le monde doit faire preuve de souplesse et de compromis et à cette fin, nous travaillons maintenant avec les organisateurs des Championnats du monde d'athlétisme en Oregon pour de nouvelles dates en 2022.

"Nous sommes également en discussion avec la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) et les Championnats d'Europe."

Le chef de la direction de la CCG, David Grevemberg, a déclaré que son organisation était "pleinement engagée à accueillir avec succès les Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, en 2022".

Il a ajouté: "Au cours des prochains jours, nous continuerons à travailler en collaboration avec nos partenaires de la fédération internationale pour assurer que les XXIIes Jeux du Commonwealth maintiennent leur position et leur renommée dans le calendrier sportif mondial."

Les organisateurs olympiques espèrent que le report laissera suffisamment de temps pour terminer le processus de qualification qui suivra les mêmes mesures d'assouplissement que celles prévues pour 2020.

Il a déjà été confirmé que tous les athlètes déjà qualifiés et les places déjà attribuées resteront inchangés.

Les organisateurs ont préalablement confirmé que les billets achetés seraient valables pour les événements reprogrammés ou un remboursement pourrait être demandé lorsque les nouvelles dates seront fixées.

C'est la première fois dans l'histoire moderne des 124 ans des Jeux Olympiques qu'ils sont reportés, bien qu'ils aient été annulés en 1916 en raison de la Première Guerre mondiale et de nouveau en 1940 et 1944 pour la Seconde Guerre mondiale. Les boycotts de la guerre froide ont affecté les Jeux d'été de Moscou et de Los Angeles respectivement en 1980 et en 1984.

Le BPA "loue la rapidité" de la décision

La British Paralympic Association (BPA) a "loué la rapidité" avec laquelle les Jeux de Tokyo 2020 ont été reprogrammés et espère que cela donnera aux athlètes "la certitude dont ils ont besoin pour se recentrer sur la réalisation de leurs objectifs".

Mike Sharrock, directeur général du BPA, a déclaré: "" Nous reconnaissons que de nombreux défis restent à relever dans la bataille contre la pandémie mondiale du Covid-19 et les athlètes ne seront pas en mesure de revenir à leur programme d'entraînement avant un certain temps.

"Désormais, la priorité est de mettre un terme à cette crise de santé publique et de veiller à ce que les gens suivent les conseils du gouvernement pour rester en sécurité et en bonne santé."

Sharrock a ajouté qu'il pense que Tokyo 2020 "a le potentiel d'être le plus grand et les meilleurs jeux paralympiques de l'histoire".