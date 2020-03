Coronavirus: La Caf souhaite conserver les dates de la Coupe des Nations 2021

Copyright de l’image Getty Images

Cela signifierait que la prochaine Coupe d'Afrique des nations se jouerait toujours en Janvier-Février 2021, malgré le report sine die des 48 matches éliminatoires de cette semaine.

Pendant ce temps, une grande incertitude entoure la Coupe d'Afrique des nations féminine de cette année, une compétition qui était en difficulté avant l'épidémie - sans pays hôte et la compétition devrait commencer en Novembre.

La Caf espère également une meilleure évolution de la crise du coronavirus avant de reporter les dates des deux principales compétitions des clubs d'Afrique ainsi que du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

"A ce jour, aucune compétition n'a été annulé et cela n'est pas au programme", a déclaré lundi le secrétaire général par intérim, Abdel Bah.

Nous espérons que la crise soit terminée en août:

"Nous travaillons sur différentes options pour reprogrammer les compétitions impactées."

Cette semaine aurait dû voir les troisième et quatrième des six manches de qualification nécessaires pour déterminer quelles équipes disputeront la Coupe des Nations 2021 au Cameroun.

Au lieu de cela, aucun match n'a été joué après que la Caf a suspendu tous les matches de compétition après l'épidémie de coronavirus, qui a maintenant atteint plus de 40 pays africains.

"Nous espérons clairement que la crise se termine d'ici au mois d'Août", a ajouté Bah, l'un des rares employés à travailler au siège de la Caf en Égypte, car beaucoup travaillent à domicile. Si cela se confirme, nous pourrions alors disputer les éliminatoires de la Coupe des Nations entre Septembre et Novembre - et conserver les dates de la Coupe des Nations."

La Caf avait prévu un premier tour des éliminatoires de la Coupe des Nations en Juin et Septembre, date à laquelle les 23 équipes rejoignant le pays hôte du Cameroun auraient dû être déterminées.

Les mois d'Octobre et de Novembre réservés aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sont désormais susceptibles de laisser la place aux éliminatoires de la Coupe des nations.

Les qualifications pour la Coupe du monde au Qatar commenceraient alors en 2021, se poursuivraient peut-être jusqu'au début de 2022 - avec Avril de la même année pour le tirage de la Coupe du monde.

Avec l'incertitude entourant la fin des saisons 2019-2020 en Europe et la possibilité de réduire les saisons 2020-2021 également, l'organisation de la Coupe des Nations en Janvier devrait réintroduire les rencontres clubs contre pays qui ont souvent précédé le tournoi.

Les inquiétudes persistes autour de la CAN féminine

Contrairement à la prochaine Coupe des nations masculine, le prochain tournoi féminin est semé d'embûches et de questions logistiques.

Avant même la crise du coronavirus, aucun match de qualification n'avait été joué pour le tournoi qui s'étend non seulement à 12 équipes pour la première fois, mais qui - à moins de huit mois de la fin - manque de pays hôte.

Cependant, deux nations ont manifesté leur intérêt pour organiser l'événement.

"Nous avons reçu des propositions du Nigéria et de la Guinée équatoriale", a déclaré Bah, devenu secrétaire général par intérim au début du mois après la démission surprise de Mouad Hajji.

"la Caf a demandé des documents supplémentaires à ces deux associations membres, que nous attendons toujours".

"Fondamentalement, pour les deux, nous avons demandé des garanties supplémentaires aux plus hautes autorités de leur pays."

Les gouvernements ont tendance à exprimer leur volonté de financer des tournois majeurs par écrit avant que la Caf ne distribue les droits d'hébergement, Bah a déclaré que «cela pourrait être long» avant que de tels documents n'arrivent.

Le Congo avait initialement été nommé pays hôte de la Coupe des nations féminines, dont le premier tour de qualification avait été fixé au mois prochain, avant de se retirer en Juillet 2019.

Incertitude supplémentaire

La Caf avait pour objectif d'organiser à la fois le CHAN, le tournoi des footballeurs africains basés dans leurs propres ligues, et les étapes décisives de ses compétitions interclubs en Avril et Mai respectivement.

Cependant, le CHAN - qui devait se dérouler du 4 au 25 Avril au Cameroun - et les demi-finales et finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, qui auront lieu en Mai, ont toutes été reportées à une date indéfinie.

"Nous envisageons toujours différentes options pour l'édition actuelle des compétitions interclubs", a déclaré Bah.

"Nous verrons dans les prochaines semaines l'évolution de la situation et comment reprogrammer si besoin dans les prochains mois.

"En ce qui concerne le CHAN, il ne sera pas annulé à ce jour et nous espérons pouvoir le reporter plus tard en 2020."

La Caf, qui a reporté toutes ses activités en Mars et Avril, dit qu'il suit de près l'évolution du coronavirus avec l'Organisation mondiale de la santé, l'instance dirigeante mondiale du football, la Fifa et les autorités locales.

