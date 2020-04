''L'homme de Marseille'' Pape Diouf restera à jamais gravé dans le cœur des Marseillais

Copyright de l’image ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Image caption Diouf a gravi les échellons jusqu'aux plus hauts sommets

Depuis la mort tragique de Pape Diouf atteint du Covid 19, le 31 mars 2020 à Dakar, la capitale du Sénégal, une vague d'hommages a inondé toute l'Afrique, la France - et surtout Marseille. Victoire Eyoum, journaliste à BBC Africa Sport, dresse un bilan de la vie et de la carrière du journaliste sportif devenu agent de joueurs, puis président de l'OM.

Si l'on vous demandait de vous présenter, nom et profession seraient probablement les premières choses qui vous viendraient à l'esprit.

Si l'on demandait à une personne qui vous admire de le faire, on obtiendrait une réponse complètement différente.

Pape Diouf fut journaliste à La Marseillaise ; il fut aussi le premier agent de football africain à réussir à l'international ; et le premier président africain d'un club de football européen de première division, l'Olympique de Marseille.

Candidat à la mairie de Marseille, Pape Diouf était également un homme d'affaires et un homme politique.

A lire aussi :

Mais ceux qui le connaissaient de près - et même ceux qui ne le connaissaient pas si bien - le décrivent comme "un père, un grand-père, un parrain, un frère, un oncle, un parent" ainsi que "un ami, un modèle, un mentor, un pionnier, un entrepreneur et un anti-conformiste. "

Papy Diouf mena sa carrière avec une intelligence qui força l'admiration. Il fut de bon conseil, humble, avisé, compétent, expérimenté et élégant, pour ceux avec qui il travaillait. Grande figure du sport, Diouf restera une légende pour les uns, une idole pour d'autres, et la fierté de l'Afrique.

On lui a rendu toutes sortes d'hommages. Plusieurs personnes ont parlé de son amour pour les gens tandis que d'autres ont évoqué son amour pour le football africain. Il est également surnommé 'l'homme de Marseille' (Marseille est sa ville d'adoption depuis l'adolescence).

Abedi Ayew Pelé, l'un des nombreux joueurs qu'il représentait en tant qu'agent, a déclaré "Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire Pape Diouf".

L'ancien gardien de but de l'OM et du Cameroun, Joseph-Antoine Bell, qui a été le premier à persuader Diouf de devenir agent, a fait référence à Diouf, "le seul et l'unique".

Le journaliste

Copyright de l’image JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Image caption Diouf's career took many turns

Né de parents sénégalais le 18 décembre 1951 à Abéché, au Tchad, où son père travaillait pour l'armée française sous le régime colonial, Papa Mababa Diouf - du nom de son grand-père - est envoyé en France à l'âge de 18 ans pour poursuivre une carrière militaire.

Le jeune homme pense qu'il retournera au Sénégal après l'école militaire, trois ans plus tard. Mais après une escale à Marseille, il se rend vite compte que son père l'a intégré aux forces militaires basées à Avignon.

Le jeune homme sait déjà qu'il n'a pas la vocation militaire.

Alors qu'il tente de se défaire des liens tissés par son père, il tombe sous le charme de Marseille.

Pendant quelques années, il effectuera plusieurs petits boulots et des emplois occasionnels.

A lire aussi :

Alors qu'il travaille à la Poste, une rencontre fortuite avec un journaliste indépendant de La Marseillaise, qui discutait souvent avec lui des résultats sportifs, lui permet de lancer sa carrière de journaliste.

Cette période marque les débuts de Pape au journal en tant que pigiste. Il y travaillera pendant plus d'une décennie.

En tant que fan de sport, et surtout de basket-ball, de handball et de football, Diouf ne tarde pas à faire ses marques et devient le spécialiste attitré de l'Olympique de Marseille.

C'est ainsi qu'il développe une relation spéciale avec les joueurs, les fans du club et toute la ville.

"Pape était arrivé à Marseille jeune. Donc, c'est un jeune des quartiers de Marseille. Donc Pape était totalement marseillais, autant qu'il était totalement Africain et Sénégalais", a rappelé Bell.

"Donc c'est ce jeune des quartiers de Marseille qui va partir de sa position de jeune qui regarde l'OM de loin, étudiant, qui devient journaliste, qui couvre les entrainements quotidiens de l'Olympique de Marseille et qui a un moment donné a la chance de devenir l'ami intime du capitaine de l'Olympique de Marseille."

Abedi Ayew Pelé se souvient également de sa première rencontre avec Diouf.

"Dans les années 90, quand je suis arrivé à Marseille, Pape était journaliste et écrivait pour l'un des plus grands journaux de Marseille. Donc, c'était quelqu'un qui était respecté à tous les niveaux. Et il était toujours très proche de l'équipe de Marseille."

"Il rentre dans l'intimité de l'OM beaucoup plus que les journalistes", ajoute-t-il.

Cette proximité sera plus tard la clé d'une nouvelle carrière, Bell et Basile Boli ayant réussi à persuader Diouf de devenir leur agent.

Selon Bell, Diouf était un homme de principe dont il respectait les valeurs "l'honnêteté et l'intégrité, mais aussi - je ne dirais pas le refus de l'argent, mais le refus de se laisser influencer par l'argent".

"Comme nous le savons, beaucoup de gens changent à cause de l'argent. Donc, le fait qu'il considère que l'argent ait une certaine valeur mais ce n'est pas une valeur en soi mais quelque chose qui nous unit.

"Cela m'a encouragé à le recommander à d'autres joueurs, car je savais qu'il ne les décevrait pas."

L'agent

Copyright de l’image Jean-Francois DEROUBAIX Image caption En tant qu'agent, Diouf représentait de nombreux talents

À la fin des années 80, les joueurs africains étaient moins bien payés que leurs homologues européens - souvent beaucoup moins.

Il n'y avait que peu d'agents en France et la profession avait mauvaise réputation. C'est alors que Pape a embrassé sa nouvelle carrière et a fondé en 1989 sa société Mondial Promotion.

"À cette époque, autant on ne voyait pas de gardien de but noir et j'avais été le premier a l'OM et capitaine ensuite, autant il ne serait venu à l'idée de personne d'avoir un agent de joueur noir parce que des agents, il n'y en avait pas des masses et personne ne pensait que ça pouvait arriver, donc voilà la prouesse que nous avons réussi en ces années-là".

L'ancien défenseur ghanéen Anthony Baffoe - également un de ses clients - a ajouté : "Il a été un pionnier en matière de gestion des joueurs. Je parle de la vraie gestion des joueurs, en particulier en provenance d'Afrique.

"Pour lui, l'intérêt des joueurs était toujours en première position, avant même qu'il puisse envisager de négocier son propre intérêt."

De fil en aiguille, il s'est fait une réputation.

Au cours des années qui suivent, après Bell et Boli, la liste des clients de Diouf s'allonge pour accueillir la crème des joueurs africains et d'origine africaine : Abedi Ayew Pelé, François Omam-Biyik, Rigobert Song, Marc-Vivien Foé, Marcel Desailly, Titi Camara, Habib Bèye, Frédéric Kanouté, Peguy Luyindula, Didier Drogba, William Gallas, Samir Nasri, Andre et Jordan Ayew.

Mais il ne s'agit pas exclusivement de joueurs de ce milieu - il travaillera également avec des joueurs tels que Robert Pirès, Laurent Blanc et Grégory Coupet, par exemple.

"Il s'est révélé être quelqu'un qui prévoyait ma carrière et m'a permis de réussir", a déclaré Abedi Pele.

"Il a géré mes enfants, il les a emmenés à Marseille à l'âge de 14 ans... Tout le monde dit que j'ai des enfants merveilleux. Ils sont bien respectés et disciplinés dans la société, mais ce n'était pas moi - c'était Pape."

L'ancien attaquant guinéen de Liverpool Titi Camara s'est souvenu : "La première fois que je l'ai rencontré, je jouais avec Saint-Étienne au début des années 90. Pape nous a aidés à comprendre qu'il y avait une vie après le football.

"Il nous a conseillé d'investir notre argent afin d'avoir des revenus après nos carrières footballistiques."

Les joueurs ne sont pas les seuls à se souvenir de l'impact que Pape Diouf a eu sur eux et sur ce métier.

Pour l'agent Bernard Collignon, Diouf était "celui qui a ouvert la porte aux Africains en termes d'entrepreneuriat. Il a montré la voie", tandis que son collègue Yves Sawadogo a dit que "cette envie de devenir agent de joueurs est partie justement de l'appréciation et de l'estime que j'avais pour ce monsieur."

"Aujourd'hui encore, je suis profondément influencé par les conseils que j'ai reçus de Pape. Pape savait lire les choses, il avait un bonne lecture des choses il avait surtout une très bonne connaissance des hommes", a ajouté Sawadogo.

En 2012, Pape Diouf est invité au lancement de La Nuit du Football Africain (NFA), un événement panafricain qui récompense les performances du football africain, ainsi que les initiatives et réalisations africaines. Le trophée spécial, qui récompense une action forte ponctuelle de grande envergure, a été rebaptisé le Prix Pape Diouf.

Le Président

Copyright de l’image BORIS HORVAT Image caption L'OM a toujours été un club important pour Diouf

Après 15 ans comme agent et après avoir repoussé deux fois les approches du club, en 2004, Pape Diouf intègre l'OM, - d'abord en tant que directeur général, puis un an plus tard il en devient le préside

"Quand vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous êtes au centre de Marseille et donc voilà, je peux le dire ainsi, un enfant des quartiers de Marseille qui arrive donc au sommet du cœur de Marseille, donc c'est logique aujourd'hui que la ville de Marseille lui rende un vibrant hommage", a déclaré Bell.

"C'est quelqu'un donc qui est parti des quartiers et est devenu 'l'homme de Marseille'. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait."

Diouf est le premier président noir de tous clubs de première division du football européen d'élite.

Amadou Gallo Fall, vice-président de la NBA et président de la Ligue africaine de basket-ball, l'a décrit comme une "énorme source d'inspiration".

"Oser rêver, diriger et exécuter de grands projets sur la scène mondiale, en utilisant le pouvoir transformateur du sport pour impacter un changement social positif dans notre Afrique, témoigne de ses efforts novateurs", a-t-il ajouté.

Diouf lui-même voyait son statut comme "une évaluation douloureuse si l'on regarde la société européenne et surtout la société française qui exclut les minorités ethniques".

Lorsque nous serons venus à bout de la crise actuelle, une commémoration célébrera la vie et l'héritage laisse par Diouf.

Abedi Pelé a déclaré que ce sera un événement important pour lui et pour Marseille.

"Je pense que les gens nous verront tous là-bas et les gens verront à quel point Pape est aimé partout dans le monde. Il est au-dessus de toutes questions de race, de couleur, de religion, de tout ce que vous pouvez imaginer. Pape est respecté à tous les niveaux. Pape est une grande, grande, grande personnalité ".