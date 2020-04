Agyemang Badu : mon combat contre la mort et pour ma sœur tuée par balle

Copyright de l’image Gabriele Maltinti Image caption Le Badu joue à Vérone, dans le nord de l'Italie, la région du pays la plus touchée par le virus

Emmanuel Agyemang Badu est un milieu de terrain ghanéen qui joue pour le Hellas Verona en Italie - où, comme dans la plupart des pays, les compétitions de football sont suspendues à cause du coronavirus.

En mars, sa sœur Hagar a été tuée par balle dans la ville de Berekum. Il n'a pas pu retourner au Ghana pour voir sa famille à cause de la pandémie.

2019 et 2020 ont été les années les plus difficiles de ma vie.

J'ai failli mourir, j'ai eu beaucoup de blessures - et puis j'ai perdu ma sœur d'une manière très tragique.

C'est très difficile pour moi et ma famille. Le type qui a tiré sur ma sœur est en fuite ; ils ne l'ont pas encore attrapé, parce que les choses vont lentement à cause de ce virus.

C'était un désastre.

Je vis seul ici à Vérone. Ma petite amie et mon enfant ne sont pas ici avec moi, et je suis en plein milieu de cette pandémie.

Je dois remercier ma famille et mes amis ainsi que notre équipe et mon agent.

Mon entraîneur m'a appelé tous les jours pour prendre de mes nouvelles - ainsi que le chef d'équipe et le président. Ils ont tous été merveilleux.

Sans eux, cela aurait été un désastre.

Je suis resté dans une chambre pendant 34 jours. Ma sœur a été tuée dans la douleur et je n'ai pas pu aller voir ce qui s'est passé.

Mais c'est le travail que j'ai choisi. C'est ainsi que la situation a évolué.

Je dois juste la supporter, prendre soin de moi, être mentalement forte et vivre avec, parce qu'en ce moment je ne peux rien faire.

Expérience de mort imminente

En août, j'ai failli mourir moi-même. Nous étions en pré-saison, tout allait bien. C'était une semaine avant le début de la ligue.

Le matin après un match, je suis venu au gymnase pour faire un peu de sport. Le soir, je suis rentré à la maison et j'avais du mal à respirer.

Au début, je n'ai pas pris cela au sérieux - j'ai pensé que c'était de la fatigue.

Le matin, ils m'ont donné des analgésiques. Mais le lendemain soir, c'était encore pire.

À 2 heures du matin, j'ai appelé le médecin et heureusement, il était réveillé. Il a envoyé un physio qui était plus proche de moi et il est venu - et a immédiatement dit : "nous devons aller à l'hôpital".

Finalement, ils ont découvert que j'avais un caillot de sang dans les poumons. J'ai dû arrêter de jouer au football pendant trois à quatre mois.

C'était une période très dramatique pour moi, mais dans des moments comme celui-ci, il faut être fort, Dieu merci, je suis de nouveau sur pied et je vais bien maintenant.

C'était très grave, je pense que si je n'avais pas eu le physio et le médecin pour me surveiller, ça aurait été un désastre.

Aider le pays d'origine

Copyright de l’image Education Images Image caption Badu a fait don de masques et d'autres fournitures à un hôpital de Kumasi

Je suis en plein milieu de cette pandémie ici en Italie, donc je sais comment les gens luttent et souffrent. C'est le moment pour moi d'aider.

J'ai acheté des masques, des gants et des désinfectants pour un hôpital de Kumasi - le service des femmes et des enfants.

Et j'ai joué longtemps à Berekum, alors j'en ai acheté pour les hôpitaux de cette ville, pour la police et la communauté musulmane.

Et dans le village où je suis né, j'ai donné beaucoup de choses à la police et aux hôpitaux.

Ils disent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, alors je voulais qu'ils aient ces choses pour être en sécurité et faire très attention à ce dangereux virus.

Les chiffres augmentent, donc la semaine prochaine, je dois envoyer d'autres choses aux hôpitaux.

Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous voyions que ce virus a disparu. Je suis au milieu de tout ça ici et je sais combien je me bats ici, donc nous devons tous aider et prendre soin des gens en Afrique.

Vivre le confinement

Copyright de l’image Nicolò Campo Image caption Les lieux emblématiques de Vérone sont désormais déserts

Cette saison a été très frustrante.

D'août à décembre, je n'ai rien fait. Je suis revenu m'entraîner avec l'équipe pendant 3-4 semaines et j'ai commencé à avoir un temps de jeu très réduit - mais ensuite le virus est arrivé.

Je ne peux rien y faire - je remercie juste Dieu d'avoir ma vie.

Je vais très bien maintenant - pas de blessures ; la vie est plus précieuse que le football, donc pour l'instant nous devons prendre soin de nous-mêmes. Soyez en sécurité et priez pour que tout cela aille vite, afin que nous puissions tous nous remettre à faire ce que nous aimons faire.

Les 18 premiers jours, j'étais en isolement parce que nous avons joué contre la Sampdoria et malheureusement, la plupart de leurs joueurs ont été testés positifs, donc nous devions être isolés.

Après ces 18 jours, j'ai commencé à aller au petit marché pour acheter de la nourriture, mais c'est le seul endroit où l'on peut aller.

De là, je reviens à la maison. C'est très difficile, mais je ne suis pas le seul.

Le monde entier est dans ce pétrin maintenant, alors je dois juste m'en tenir à cela, prendre les précautions nécessaires et me sauver.

Beaucoup de rumeurs circulent sur le moment où la ligue va redémarrer, mais nous ne savons rien.

Ils nous ont dit de rester à la maison et de nous entraîner à la maison, c'est la seule chose que nous pouvons faire maintenant.

La situation est risquée pour les grands responsables. Ce n'est pas une chose facile.

La première priorité est de s'assurer que nous sommes à l'abri de ce virus, et ensuite vous pouvez avoir du football à tout moment.

Pensons au dangereux virus maintenant. Ensuite, nous verrons quand le football pourra commencer.

Emmanuel Agyemang Badu s'est entretenu avec John Bennett, de la BBC World Service