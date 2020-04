Copyright de l’image Getty Images Image caption Coronavirus : les clubs de la Premier League s'engagent à terminer la saison

Les clubs de Premier League restent déterminés à terminer les 92 rencontres restantes de la saison en cours.

Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre vendredi.

Mais, il n'ont pas discuté d'une date limite à laquelle le jeu doit reprendre.

Les clubs devaient débattre d'une date limite du 30 juin pour la reprise du jeu mais, ont plutôt discuté de "modèles de programmation possibles".

La Premier League a déclaré qu'il "reste notre objectif" de terminer les matches mais qu'actuellement "toutes les dates sont provisoires".

La ligue est suspendue depuis le 13 mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Certains clubs devraient discuter de la date limite du 30 juin proposée lors de la réunion de vendredi, mais il a été décidé que ce n'était pas le bon moment pour le faire.

Lire aussi

"Comme d'autres entreprises et industries, la Premier League et nos clubs travaillent sur des scénarios de planification complexes", a déclaré la Premier League.

"Nous nous engageons activement avec les parties prenantes, y compris les partenaires, et notre objectif est de nous assurer que nous sommes en mesure de reprendre le jeu quand il sera sûr de le faire et avec le soutien total du gouvernement. La santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs, des managers, du personnel des clubs et des supporters sont notre priorité et la Ligue ne reprendra que lorsque les conseils médicaux le permettront".

"L'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui a permis de discuter des modèles de programmation possibles. Notre objectif reste de terminer la saison 2019-20, mais à ce stade, toutes les dates sont provisoires en attendant que l'impact de Covid-19 s'estompe".

Les ligues sont actuellement suspendues jusqu'au 30 avril dans toute l'Angleterre en raison d'une pandémie qui a tué plus de 12 000 personnes au Royaume-Uni.

Jeudi, le gouvernement a décrété une nouvelle suspension de trois semaines afin d'assurer la distanciation sociale et de gérer la propagation du coronavirus.

La question de savoir quand et comment le football va reprendre a été largement débattue dans l'ensemble du sport, les clubs étant confrontés à des difficultés financières et à des problèmes logistiques causés par une fin de saison tardive.

Les contrats de nombreux joueurs expirent le 30 juin, notamment ceux du milieu de terrain de Chelsea Willian et du défenseur de Tottenham Jan Vertonghen.

Si la saison est prolongée au-delà de cette date, il est possible que les clubs perdent des joueurs avant la fin des matches.

La Fifa, l'instance dirigeante mondiale, est consciente du problème et étudie des alternatives telles que les prolongations de contrats à durée indéterminée.

La date du 30 juin pose également un problème aux clubs en ce qui concerne les changements convenus chez les fabricants de kits. Liverpool doit changer de fabricant de maillots, passant de New Balance à Nike, tandis que Watford et Newcastle doivent également faire appel à de nouveaux fournisseurs.

Lors d'un vote de BBC Sport sur la façon dont la saison devrait être traitée, 39% des répondants ont souhaité "déclarer la saison nulle et non avenue", 28% ayant choisi "de terminer la saison, quel que soit le temps qu'il faudra".

L'Uefa a demandé aux ligues de leur donner le temps de revenir avec leurs propres propositions pour terminer la saison dans toute l'Europe.

L'Uefa, qui régit le jeu en Europe, se réunira la semaine prochaine pour discuter de ses projets, notamment la possibilité d'utiliser la finale de la Ligue des champions pour terminer la saison 2019-20 le 29 août.