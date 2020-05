Copyright de l’image Getty Images

Salomon Kalou soutient que le retour des compétitions de football sera difficile à cause du coronavirus.

Tout retour au football de haut niveau alors que le coronavirus reste un problème "sera gênant" parce que le jeu est un sport de contact, a déclaré l'attaquant ivoirien du Hertha Berlin, Salomon Kalou.

Un certain nombre de joueurs ont fait part de leurs réflexions sur la reprise du football en Europe alors que les ligues commencent à préparer leur retour dans un format à huis clos.

Sergio Agüero, de Manchester City, a déclaré que "la majorité des joueurs ont peur parce qu'ils ont des enfants et des familles".

Salomon Kalou a déclaré à BBC Sport Africa : "je n'ai pas peur, mais je pense que ce sera un peu gênant de jouer et de ne pas avoir de contact avec d'autres équipes, parce qu'il le faut".

"Comment allez-vous jouer contre des adversaires et vous attendre à gagner un grand match alors que vous créez à peine le contact lors du match ?"

"Le football est un sport de contact. Il faut avoir des contacts. Je suis donc très curieux de voir quelles seront les règles du jeu quand il s'agira de rejouer".

Il y avait eu des discussions concernant la Bundesliga allemande, dans laquelle joue Kalou, qui revient le 9 mai, mais cette date a maintenant été reportée.

Il restait neuf matchs lorsque la ligue a été suspendue.

Les organisations sportives à travers le monde tentent de déterminer comment et quand les compétitions pourraient reprendre en toute sécurité, même si dans la grande majorité des cas, cela se fera à huis clos.

Kalou, qui a joué en Premier League avec Chelsea entre 2006 et 2012, a déclaré que "la santé est la chose la plus importante" pour les footballeurs.

"Nous ne pouvons apprécier ce jeu et jouer au mieux que si nous sommes en bonne forme et en bonne santé. J'espère donc qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour être en sécurité et revenir jouer au football".

"Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, car il faut se déplacer pour jouer, il faut être à l'hôtel pour les matchs à l'extérieur. J'ai hâte de le voir, parce que je suis très curieux. Je suis très curieux de savoir comment nous allons gérer cela".

Kalou a également expliqué comment le Hertha Berlin gère la distance sociale lors des entraînements depuis leur reprise, avec 24 joueurs sur le terrain d'entraînement répartis en trois groupes de huit joueurs.

"Nous essayons de garder la distance. Mais vous savez comme on dit, le football est un sport de contact, donc je ne sais pas combien de temps nous allons gérer comme ça, parce qu'au bout du compte, il faut avoir un certain contact, il faut créer un certain contact si vous voulez jouer au football".