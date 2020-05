Coronavirus - Football : l'option playoffs au Sénégal

Copyright de l’image Getty Images

En prenant une décision unique sur le continent africain, le comité d'urgence de la Fédération Sénégalaise de Football a choisi d'achever ses championnats professionnels sous forme de play-offs et de play-downs au mois de novembre en raison de l'épidémie de Coronavirus.

Suspendus depuis mi-mars par la FSF afin d'éviter la propagation du coronavirus, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise ne reprendront pas avec la tenue de l'intégralité des 13 matches restant à disputer.

Un système basé sur le classement à l'issue des matches aller verra les 7 premières équipes disputer des play-offs tandis que les 7 dernières équipes s'affronteront lors de play-downs pour éviter la relégation.

"La décision prise est à mon sens la seule décision responsable face à la pandémie", estime Matthieu Chupin, président délégué de l'AS Dakar Sacré-Cœur, 4e de Ligue 1 au moment de la suspension.

"Nous sommes tous des passionnés de sport, tout le monde est enthousiaste à l'idée de voir l'activité reprendre (entrainements, matchs, etc.) et début novembre parait effectivement loin, mais la situation l'impose. "

Comme le championnat avait été suspendu à l'issue de la tenue de l'intégralité des matches aller, chaque équipe disputera donc 6 matches au lieu de 13 dans le cadre de cette phase retour en conservant le total de points acquis lors de la phase aller.

Ainsi, le Teungeuth FC, leader de la Ligue 1 sénégalaise partira avec 12 points d'avance sur le Jaraaf (2e) pour aborder ces play-offs et espérer remporter son premier sacre.

Amara Traoré, président de Linguère de Saint-Louis leader du championnat de Ligue 2, aurait lui apprécié que l'on arrête la saison actuelle à l'image de la décision prise par la Ligue de Football Professionnel française.

Mais l'ancien international sénégalais ne s'inquiète pas quant à la promotion de son club en Ligue 1 : "on est confiants, nous conservons nos 6 points d'avance (acquis lors de la phase aller) sur le 2e donc ça nous laisse un joker de deux matches. On essaiera de rester sur notre bonne dynamique".

Plus de 280 millions FCFA de subvention pour les clubs

Ce report au mois de novembre s'applique également aux autres championnats nationaux masculins et féminins ainsi qu'aux divisions régionales.

Par ailleurs, une enveloppe de plus de 280 millions de FCFA va être allouée aux clubs pour les accompagner face aux conséquences de ce report.

"On aimerait avoir plus parce que 3,5 M FCFA ce n'est même pas un mois de salaire", regrette Amara Traoré qui ajoute aussi qu'il y a des "promesses de l'État et que l'argent de la FIFA."

Également préoccupé pour l'avenir de son club qui compte en plus de l'équipe professionnelle, une équipe féminine et une académie de jeunes joueurs, Matthieu Chupin abonde dans le même sens.

"Au niveau de l'accompagnement financier, 5 millions de FCFA est une bonne chose, mais c'est aussi très peu compte tenu de nos situations", craint le responsable du club dakarois.

"Cela correspond grosso modo à la moitié du budget mensuel de la masse salariale des grosses équipes de L1. Dès lors, avec un arrêt de plusieurs mois de l'activité, il faudra certainement d'autres soutiens."

Les contrats des joueurs et de l'ensemble des staffs de tous les clubs seront prorogés jusqu'à l'issue de la saison.

Enfin, selon le plan du comité d'urgence de la FSF, les deux premiers à l'issue de la phase de play-offs de Ligue 1 sénégalaise seront qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF.