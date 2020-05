Image caption Ashanti Gold appartient a Dr Kwaku Frimpong (gauche) - Emmanuel est son fils

Le plus jeune directeur général d'un club de football africain cherche à développer le "plus grand club du Ghana".

A 27 ans, Emmanuel Frimpong est devenu le plus jeune directeur général d'un club de football africain.

Il a pris ses fonctions à Ashanti Gold après le départ de Frederick Acheampong.

Ayant atteint cet objectif - son père est le propriétaire du club - il s'est fixé comme but de faire d'Ashanti Gold le plus grand club du Ghana.

Le président d'Ashanti Gold voulait quelqu'un qui ait à cœur l'intérêt du club.

"Je suis considéré comme le plus jeune PDG du football africain. C'est un privilège mais c'est une grande tâche", a déclaré Frimpong Jr à BBC Sport Africa.

"Je sais que je vais faire le travail. Je vais faire passer Ashanti Gold au niveau supérieur".

Lire aussi :

Frimpong a déclaré que ses ambitions pour le club comprennent d'avoir au moins cinq joueurs qui font partie de l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars.

"Je veux faire grandir des joueurs plus jeunes et faire revivre l'académie", a-t-il déclaré.

"Il y a beaucoup de joueurs talentueux au Ghana, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de réussir. Je veux changer cela".

La nomination d'Emmanuel Frimpong a été l'objet de beaucoup de discussions et débat en raison de son inexpérience dans l'administration du football.

La seule qualification dont Frimpong avait besoin pour ce poste était-ce son nom de famille ?

'Rien à voir avec l'âge'

Image caption Frimpong est connu pour son style bien a lui

Mais la décision de son père n'est peut-être pas une surprise lorsqu'il raconte son histoire.

Né le 20 mars 1993 en Suisse, Emmanuel a obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université Thompson Rivers au Canada.

Après plusieurs années en Europe, il est revenu travailler pour Champion Groups of Companies en tant que directeur général de Champion Broadcasting limited, Champion TV et Champion Hotel.

"Mon père est un homme d'affaires et il connaît mes capacités - c'est pourquoi il m'a nommé", a-t-il déclaré.

"Je me fiche de ce que les gens disent de moi. Un dirigeant n'a rien à voir avec l'âge. Je crois en moi et je sais ce que je suis capable de faire".

"Je suis dans les coulisses depuis que mon père a repris l'équipe et je dirige également l'entreprise familiale depuis que je suis revenu au Ghana. Si je peux gérer avec succès d'autres entreprises, comment pourrais-je mieux réussir dans le football qui me passionne ?"

Ashanti Gold est basée dans la ville minière d'Obuasi, au sud de Kumasi.

La capitale de la région d'Ashanti est également la patrie des géants du football ghanéen, Asante Kotoko.

Frimpong a déclaré qu'il reconnaissait le défi que représente la bataille pour surpasser Kotoko en tant que plus grand club de la région, mais qu'il était prêt à affronter la rivalité avec Asante.

"La rivalité a toujours été entre Asante Kotoko et Hearts of Oak, mais depuis que mon père a repris Ashanti Gold, c'est Ashanti Gold et Asante Kotoko qui sont en compétition", a-t-il expliqué.

"En tant que nouveau PDG d'Ashanti Gold, mon objectif est de nous faire sortir du lot dans cette rivalité. Je respecte Kotoko et leur réussite, mais je suis ici pour faire grandir Ashanti Gold".

Image caption Frimpong estime que le redémarrage de la ligue devrait être retardé jusqu'à ce que les joueurs soient mieux protégés

Le débat sur le coronavirus

Cependant, le jeune PDG devra attendre un certain temps avant de pouvoir se lancer, la Premier League du Ghana étant toujours en suspens en raison de la pandémie du coronavirus.

Ashanti Gold est actuellement cinquième au classement avec 25 points après 15 matchs.

"C'est dur - ce virus a tout gâché", a déclaré M. Frimpong.

Lire aussi:

"Le Ghana prévoit de relancer la ligue mais je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Si nous ne trouvons pas la solution au virus, alors nous n'avons pas à jouer".

"Je crois que le gouvernement prendra la bonne décision pour protéger tout le monde. Nous les attendons - nous voulons tous retourner au football, mais pour l'instant, ça ne se présente pas bien.

"La santé de mes joueurs est plus importante. Tant que nous n'aurons pas trouvé de solution à ce problème, je ne ferai pas courir ce risque à mes joueurs.

"Ce virus est énorme. On ne peut pas le prendre à la légère.

Parmi les changements que Frimpong a déjà apportés, il y a la composition de l'équipe de direction, avec de nouveaux entraîneurs pour l'équipe senior et l'académie.

Il a dit qu'il voulait que le club soit un modèle non seulement pour les autres équipes du pays, mais aussi pour l'équipe nationale.

"Je suis ici pour gagner", a-t-il ajouté.

"Je ne suis pas ici pour perdre. Quand les gens pensent à Ashanti Gold, je veux qu'ils pensent à l'un des plus grands clubs d'Afrique. C'est mon objectif".