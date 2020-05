Coronavirus: le Zimbabwe autorise les sports à "faible risque" avec effet immédiat

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les spectateurs seront autorisés à participer aux événements, mais pas plus de 50 personnes

Des sports comme l'athlétisme, le golf, le tennis et les sports automobile sont désormais autorisés au Zimbabwe de 8h00 à 16h30 après avoir été classés comme "à faible risque" par le gouvernement.

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a classé les sports en trois catégories - risques faibles, moyens et élevés - et les sports à faible risque peuvent être pratiqués avec effet immédiat.

Cependant, dans la pratique, les événements à faible risque ne peuvent se dérouler qu'une fois que tous les concurrents sont testés, de sorte qu'ils ne commenceront pas immédiatement. Les courses de chevaux pourraient commencer vendredi, a rapporté Steve Vickers de la BBC à Harare.

Le sport au Zimbabwe, comme dans la plupart des pays africains, est suspendu depuis mars pour lutter contre la propagation du coronavirus.

La clé pour permettre à un sport de reprendre a été le niveau de contact, donc le football et le rugby ne sont pas sur la liste approuvée.

Le cricket non plus - qui figurait la semaine dernière sur une liste de ceux classés à faible risque. Cela semble avoir été prématuré.

Dans la liste des sports à faible risque figurent la natation, le tir à l'arc, l'athlétisme, l'aviron, le cyclisme, les épreuves équestres, l'escrime, le golf, la gymnastique, les sports mécaniques, le BMX, le tir, le tennis, les échecs, les fléchettes et la piscine.

Les spectateurs seront autorisés à participer aux événements, mais pas plus de 50 personnes- et les joueurs et les supporters devront se soumettre à des tests à leur arrivée.