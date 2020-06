La Liga revient : le football espagnol reprend des couleurs

Copyright de l’image Getty Images Image caption Barcelone a deux points d'avance sur le Real Madrid

La Liga revient en action jeudi et les enjeux sont nombreux : course au titre, places européennes et lutte pour éviter la relégation.

Les matchs se joueront à huis clos tous les jours, donc le rythme sera effréné. Vous trouverez ici une foule d'intrigues passionnantes pour vous guider dans le reste de la saison espagnole.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Luis Suarez a repris les entrainements pour Barcelone suite à la pandémie de coronavirus

La course au titre est serrée, Barcelone devançant le Real Madrid de deux points.

Mais aucune des deux équipes n'a réussi à convaincre. Le Barça a particulièrement souffert à l'extérieur, perdant des points à 11 reprises lors de ses déplacements dans toutes les compétitions.

Des problèmes financiers obligent l'entraîneur Quique Setien, nommé en janvier, à travailler avec une équipe de 18 professionnels de haut niveau seulement (à l'exception d'Ousmane Dembele, qui est absent pour une durée indéterminée en raison d'une blessure).

Les ressources humaines de Setien sont particulièrement sollicitées en défense. Avec la suspension de Clement Lenglet et le retour de Samuel Umtiti - le dernier en date des nombreux blessés - Gérard Piqué pourrait être le seul défenseur central disponible pour le voyage de samedi au Real Majorque.

Le jeune Uruguayen Ronald Araujo, exclu à la 14ème minute de sa seule apparition en équipe première, pourrait être lancé dans le grand bain.

La force du Barca, bien sûr, se trouve à l'autre bout du terrain. Lionel Messi est à nouveau le meilleur buteur du championnat (19 buts en 22 apparitions), et un énorme bonus est le retour de Luis Suarez, qui devait manquer le reste de la saison en raison d'une blessure au genou avant que la pause ne lui permette de récupérer.

Mais il faudra plus que la combinaison magique Messi-Suarez pour assurer le titre, et le Barca semblait disloqué et déconnecté sur et hors du terrain avant la pause.

Les spéculations répétées sur l'avenir des milieux de terrain Arthur, Ivan Rakitic et Arturo Vidal n'aideront guère à rétablir l'unité, et guider une petite équipe vieillissante et insatisfaite à travers un calendrier chargé (on s'inquiète déjà de Messi après qu'il ait pris un coup à l'entraînement) sera un défi de taille pour Setien, qui n'a jamais remporté de trophée important.

Real peut-il trouver une certaine cohérence ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien attaquant de Chelsea, Eden Hazard, s'est remis de sa blessure et est disponible pour le Real Madrid

Les options ne manquent pas pour Zinedine Zidane, d'autant plus que le patron du Real Madrid peut désormais faire appel à Eden Hazard et Marco Asensio après leur retour de blessure.

Mais la question est de savoir lequel des nombreux hommes de front dont dispose Zidane peut atteindre la cible. À part Karim Benzema, qui a marqué 12 de ses 14 buts en championnat avant janvier, les sept attaquants du Real - dont Hazard, Gareth Bale et Luka Jovic - ont marqué à eux tous 12 buts en championnat tout au long de la saison.

Le Real avait perdu trois de ses quatre matches avant l'interruption et, bien que son jeu général ait été plus convaincant que celui de Barcelone, son manque de précision sur la surface de réparation pourrait lui coûter un titre qui devrait être à portée de main.

Un facteur potentiellement significatif est le déménagement temporaire du Real du Bernabeu, qui est en cours de reconstruction. A la place, les hommes de Zidane accueilleront les matches au stade Alfredo di Stefano, d'une capacité de 6 000 places, situé dans le complexe d'entraînement du club et normalement utilisé par l'équipe de réserve. (L'équipe de milieu de tableau Levante, basée à Valence, organisera de la même manière ses matchs à domicile à près de 100 miles de là, près d'Alicante).

Jouant dans les limites de leur terrain d'entraînement, les joueurs de Zidane sont évidemment familiers avec leur environnement temporaire de jour de match. Mais la perspective de se rendre sur un modeste terrain de 6000 places plutôt que sur le vaste Bernabeu est une proposition bien moins intimidante pour les adversaires et cette absence d'avantage à domicile pourrait être révélatrice.

Chocs de styles dans la course au top quatre

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le milieu de terrain Martin Odegaard, 21 ans, a été en bonne forme pour la Real Sociedad

La course à la qualification pour la Ligue des champions est extrêmement serrée, avec cinq équipes séparées par cinq points.

La troisième place est actuellement occupée par le FC Séville, qui ouvrira le bal jeudi à domicile face au Real Betis, son rival, mais deux équipes très différentes se livrent une lutte acharnée. La Real Sociedad est sans doute la jeune équipe la plus excitante d'Europe, avec un meneur de jeu de classe, Martin Odegaard, soutenu par le milieu de terrain Mikel Merino, l'ailier Mikel Oyarzabal et l'attaquant suédois Alexander Isak pour créer un collectif fluide.

Getafe, en revanche, est largement considéré comme laid mais efficace. Le patron du Barca, Setien, s'est un jour indigné que leur style rugueux "me fasse bouillir le sang", mais l'équipe de José Bordalas joue sur ses forces mieux que quiconque et mérite un immense crédit pour avoir su tirer le meilleur parti de ce qu'elle possède.

Le peloton de chasse est complété par le Valence et l'Atlético de Madrid, qui sont psychologiquement remontés après leur extraordinaire triomphe en Ligue des champions à Anfield, mais qui ont déjà subi un autre coup dur suite à la défaillance de la star portugaise Joao Felix à l'entraînement.

Au fond, la grande histoire est de savoir si l'Espanyol peut échapper à la chute. Le club du FC Barcelone, au bas de l'échelle, a passé 85 des 89 saisons de la Liga en première division, mais il est actuellement à six points de la sécurité et en est à son troisième entraîneur de la saison (l'ancien défenseur du Barca Abelardo) après avoir remporté quatre des 27 matches.

Cinq autres équipes sont en danger, dont le Real Valladolid, propriété de Ronaldos, mais la disparition de l'Espanyol - un an après sa qualification pour l'Europe - obligera à éviter de jouer.