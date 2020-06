De Lebron James à Kenvin Hart, les célébrités se mobilisent pour le vote des Américains noirs

Copyright de l’image Gregg DeGuire Image caption Kevin Hart participe au Star Walk Winter Press Tour 2020 de FX Networks au Langham Huntington, Pasadena, en Californie le 09 janvier 2020.

La star du basketball LeBron James a annoncé mercredi la création avec d'autres sportifs d'une association pour promouvoir le vote des Américains noirs à l'approche de l'élection présidentielle.

"C'est le moment pour nous de changer enfin les choses", a déclaré LeBron James dans un entretien avec le New York Times.

L'association baptisée "More Than a Vote" (Plus qu'un vote) vise à encourager les Afro-Américains à s'inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l'élection du 3 novembre.

Elle a aussi pour but de combattre tout ce qui pourrait venir entraver la capacité de vote des électeurs noirs.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Fondation LeBron James Family finance les études universitaires de lycéens issus de quartiers défavorisés.

"Oui, nous voulons que vous sortiez et que vous alliez voter mais nous voulons aussi vous donner un tutoriel pour le faire", a expliqué la star de la NBA. "Nous allons vous expliquer comment voter et nous pointerons ce qu'ils font, de l'autre côté, pour vous empêcher de voter", a-t-il ajouté.

Dans la foulée de la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc, LeBron James, qui cumule plus de 136 millions d'abonnés sur ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, souhaite utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les tentatives d'entrave au droit de vote des minorités du pays.

Financée personnellement par le "King James", l'association comptera parmi ses membres d'autres sportifs, tel les basketteurs Trae Young et Jalen Rose, le joueur de football américain Alvin Kamara ou encore des célébrités comme le comédien Kevin Hart, présent à la cérémonie d'hommage rendu à George Floyd à Minneapolis début juin.

L'organisation travaillera en collaboration avec d'autres associations de promotion du vote comme We All Vote et Fair Fight, rapporte le quotidien new-yorkais.