La Premier League revient mercredi... mais pas exactement telle que nous la connaissons.

Après une absence de 100 jours en raison de la pandémie de coronavirus, le face à face Aston Villa contre Sheffield United va donner le coup d'envoi de la reprise de l'élite anglaise.

C'est le premier des 92 matchs de championnat qui se dérouleront dans une ambiance frénétique pendant 40 jours avant la fin de la saison, le 26 juillet.

Les rencontres se dérouleront à huis clos, dans le cadre d'une série de mesures visant à prévenir tout nouveau cas de virus.

Une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts du coronavirus aura lieu avant les premiers matches, tandis que des insignes en forme de cœur en hommage au personnel de première ligne du NHS seront également portés sur les trousses.

Pour les 12 premiers matchs de la nouvelle campagne, tous les noms des joueurs au dos des maillots seront remplacés par "Black Lives Matter".

Cela fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a suscité des protestations dans le monde entier.

Au cours de huit séries de dépistages bihebdomadaires du coronavirus chez les joueurs et le personnel de la Premier League, 16 résultats positifs ont été obtenus sur 8 687 tests.

Les 92 matches restants seront tous diffusés en direct, dont quatre sur la BBC - le premier à être diffusé en clair sur la télévision terrestre depuis la création de la Premier League en 1992.

Liverpool a 25 points d'avance en tête du classement, tandis que Bournemouth, Aston Villa et Norwich City sont relégués.

Les Reds, en quête d'un premier titre de champion depuis 30 ans, pourraient l'emporter dès leur premier match de retour si Manchester City, deuxième, s'inclinait mercredi face à Arsenal.

Pourquoi la Premier League revient-elle maintenant ?

Le nombre de nouvelles infections ayant diminué et les restrictions de confinement en Angleterre ayant été progressivement assouplies, la Premier League a convenu qu'il était sûr de reprendre les activités avec les mesures de sécurité appropriées en place.

Le gouvernement britannique a ensuite donné le feu vert à la reprise du sport de compétition d'élite à huis clos à partir du 1er juin.

Les clubs ont voté à l'unanimité en faveur de la reprise de la formation avec contact au cours de la dernière semaine de mai, après avoir commencé la formation sans contact la semaine précédente dans le cadre du projet Restart.

Les joueurs et le personnel de la Premier League continueront à être testés deux fois par semaine, tout joueur ou personnel dont le test est positif s'isolant pendant une période de sept jours.

Le report d'un an de l'Euro 2020 a donné à la Premier League une plus grande souplesse d'adaptation.

Mais il reste une pression temporelle imposée par les problèmes liés aux contrats des joueurs, dont beaucoup arrivent à échéance le 30 juin, et le début prévu de la saison 2020-21 en août.

Il existe également une incitation financière à reprendre le jeu, avec la menace d'une augmentation ou d'une restructuration des rabais accordés aux sociétés de télévision si les montages ne sont pas achevés.

Quand auront lieu les rencontres ?

Le calendrier des 32 premiers matches après la reprise a été annoncé le 5 juin, y compris les heures de coup d'envoi.

Aston Villa affrontera Sheffield United lors du match d'ouverture à 18h00 BST mercredi, avant que Manchester City n'accueille Arsenal plus tard dans la soirée.

Le premier tour complet sera ensuite joué au cours du week-end.

Où pouvez-vous suivre les jeux ?

Les 92 autres matchs de la Premier League seront diffusés en direct sur Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ou Amazon Prime.

La BBC diffusera Bournemouth contre Crystal Palace le 20 juin à 19h45 BST, suivi de Norwich contre Everton le 24 juin à 18h00, puis de deux matches à confirmer.

En plus des quatre matchs en direct, il y aura d'autres programmes sur les temps forts du Match of the Day.

Sky Sports diffusera gratuitement 25 des derniers matchs de haut niveau, dont le derby du Merseyside à 19 heures le 21 juin. Les quatre matchs d'Amazon Prime seront également diffusés gratuitement.

BBC Radio 5 Live et Talksport fourniront également des commentaires radio en direct pour tous les autres matchs, tandis que BT Sport diffusera le premier match de Premier League du samedi 15:00 en direct au Royaume-Uni lorsque Brighton affrontera Arsenal le 20 juin.

Quelles nouvelles mesures ont été mises en place ?

Tous les matches se déroulent à huis clos, le nombre de personnes clés autorisées à entrer dans le stade étant limité à 300.

Les stades sont divisés en trois zones - rouge (comprend les terrains et les zones techniques), orange (tribunes) et verte (concours de tribunes) - avec des restrictions sur les personnes autorisées à entrer dans chacune d'elles.

Des équipes capables d'effectuer cinq remplacements, au lieu de trois, dans chaque match et de nommer neuf remplaçants au lieu des sept habituels.

Entrée sur le terrain échelonnée pour les joueurs et le personnel et aucune poignée de main avant le coup d'envoi.

Nettoyage en profondeur des drapeaux de corner, des poteaux de but, des panneaux de substitution et des ballons de match avant et après chaque rencontre.

Une désinfection supplémentaire, comme celle du tableau de remplacement après son utilisation, probablement pendant les matches et à la mi-temps.

Les protocoles médicaux stipulent comment les équipes et les entraîneurs doivent se rendre aux matchs et en revenir, en observant la distance sociale.

Les interviews diffusées après le match se dérouleront sur le terrain, les conférences de presse étant menées de manière virtuelle.

Le VAR continuera à fonctionner.

Quelle était la situation lors de la suspension ?

Avant la suspension du jeu en Premier League, Liverpool se précipitait vers son premier titre de première division depuis 30 ans.

Le championnat va reprendre avec 25 points d'avance sur les Reds en tête et potentiellement une victoire avant de confirmer leur triomphe.

Si Manchester City perd son match en cours - contre Arsenal mercredi - l'équipe de Jurgen Klopp scellera le titre par une victoire dans le derby du Merseyside à Everton dimanche.

La course au top quatre est moins une formalité.

L'interdiction de la ville de participer à des compétitions européennes pendant deux ans (en appel) signifie que la cinquième place sera suffisante pour une place en Ligue des champions.

Liverpool, Leicester, Chelsea et Manchester United occupent actuellement les places qualificatives, mais les Wolves, Sheffield United, Tottenham et Arsenal vont tous recommencer avec pour objectif une place dans la compétition européenne de haut niveau.

Au fond, six clubs semblent se battre pour éviter la chute.

Le club de bas de gamme Norwich est à six points de la tête, avec 21 points de retard. Aston Villa et Bournemouth sont les deux clubs au-dessus mais font partie d'un groupe de cinq clubs, avec Watford, West Ham et Brighton, séparés par seulement quatre points.