Liverpool : les Africains qui ont aidé à remporter le titre de Premier League

Liverpool a remporté la Premier League - c'est la première fois que l'équipe s'impose en première division anglaise depuis 1990, et la première fois depuis la création de la Premier League.

Et elle a été alimentée par des joueurs africains de premier plan.

Voici comment ils y ont contribué :

Mo Salah

L'attaquant égyptien est un héros culte à Anfield depuis sa première saison en 2017.

Comme il n'avait pas été aussi impressionnant pour Chelsea lors d'un précédent passage en Premier League, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi prolifique qu'il l'a été.

Mais lors de sa première saison, il a marqué 32 buts en 36 matches de Premier League.

Il termine 4e, mais se rend en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais Salah est blessé par un puissant défi de Sergio Ramos.

Il était clair que si Liverpool devait mettre fin à ses 30 ans d'attente pour remporter le titre, Salah en serait un élément clé - et c'est ce qu'il a prouvé.

Deuxième meilleur buteur de la saison avec 17 réalisations, Salah a obtenu la deuxième place cruciale lors de la victoire 3-1 absolument cruciale contre Manchester City en novembre.

C'est la défaite contre City la saison précédente qui avait coûté le titre à Liverpool cette fois-là.

Cette fois, la tête de Salah a été le moment qui a mis les Reds dans une position où ils n'allaient jamais perdre.

Salah a également marqué le premier but lors d'une victoire 2-0 contre West Ham United en janvier - une victoire qui signifiait que l'équipe avait, pour la première fois de son histoire, battu toutes les équipes de première division en une saison.

Sadio Mané

L'impact de Salah lors de sa première saison à Anfield était tel qu'il était facile de négliger la contribution de son partenaire d'attaque sénégalais.

Mais au cours des deux saisons suivantes, Mané s'est révélé tout aussi important que l'emblématique Égyptien.

C'est Mané qui a obtenu la troisième victoire de Manchester City - à ce moment-là, la seizième qu'il avait marquée à Anfield en 2019 - cinq minutes en seconde période, voyant le ballon échapper à Claudio Bravo et s'envoler avec joie.

Mais ce n'est qu'à deux reprises avant cela, contre Aston Villa le 2 novembre, que Mané a joué son rôle le plus important.

A cinq minutes du coup de sifflet final et face à la première défaite de la saison, Mané centre pour Andy Robertson, qui égalise de la tête.

Liverpool et Mané étaient désormais sur la même lancée et, alors que Villa, le cœur brisé, tentait de voir le match se terminer et d'obtenir au moins un point, Mané a repris de la tête un centre à la 94e minute - et la série de victoires de Liverpool s'est poursuivie.

Naby Keita

Le milieu de terrain guinéen n'a marqué qu'une seule fois pour Liverpool dans le championnat, lors d'une victoire de routine 3-0 contre Bournemouth, et a surtout joué un rôle dans l'équipe en 2019/20.

Mais il a contribué de manière décisive au succès global de l'équipe cette saison - qui a permis à sa manière de remporter la Premier League.

En décembre, Liverpool a participé à la Coupe du monde des clubs au Qatar, en séparant son équipe en deux afin de pouvoir disputer un match de coupe nationale.

Jurgen Klopp a tenu à utiliser son équipe et à épargner autant que possible les joueurs de l'équipe première, tout en visant le trophée de la Coupe du monde des clubs. Keita a donc rejoint l'équipe et a joué un rôle essentiel.

Il a marqué contre Monterrey en demi-finale et a ensuite joué 100 minutes dans la chaleur de la finale contre Flamengo, pour finalement être remplacé dans le temps additionnel.

Joel Matip

Le défenseur camerounais a été un autre joueur de l'équipe de Liverpool - qui a cherché autant que possible à s'en tenir à l'association de l'arrière central Virgil van Dyke et du jeune talent florissant Joe Gomez.

Avec la concurrence de Dejan Lovren, Matip a trouvé ses chances limitées, mais il a quand même joué neuf fois pour les Reds et a marqué le premier but lors de la victoire 3-1 contre Arsenal en début de saison, ce qui a mis en évidence le fossé qualitatif entre les deux équipes.

Divock Origi

Bien sûr, Origi joue en fait pour la Belgique - mais son père Mike était un international kenyan, donc il figure quand même sur la liste.

Juste avant le début de la saison, Origi a signé un nouveau contrat à long terme avec Liverpool. Principalement en tant que remplaçant, il a tout de même marqué quelques buts décisifs, dont deux contre Everton lors du premier derby du Merseyside, où Liverpool s'est imposé 5-2.