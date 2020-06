Copyright de l’image Getty Images

Ansu Fati, un nom à retenir. Le jeune prodige originaire de Guinée Bissau fait déjà parler de lui.

L'attaquant du FC Barcelone est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions à 17 ans et 40 jours.

Après être entré en jeu comme remplaçant de dernière minute Fati a aidé son équipe à remporter la victoire contre l'Inter Milan le 10 décembre 2019.

Il succède au précédent détenteur du record, Peter Ofori-Quaye, qui a marqué pour l'Olympiakos contre Rosenborg le 1er octobre 1997 à l'âge de 17 ans et 195 jours.

Le natif de Bissau qui fêtera ses 18 ans le 31 octobre est en train de conquérir les supporters du Camp Nou.

Mais qui est Ansu Fati ?

Il est né en Afrique de l'Ouest

Anssumane Fati est née en Guinée-Bissau. Sa famille a déménagé à Herrara près de Séville en Espagne quand il avait six ans, pour rejoindre leur père qui s'y était installé auparavant.

Son père , également footballeur évolue au CDF Herrera à Séville, club dans lequel Ansu Fati fait ses débuts.

Après une saison au CDF Herrera, il évolue au Séville FC de 2010 à 2012. Âgé de dix ans, il est repéré par le FC Barcelone qui l'engage en 2012 dans son centre de formation de La Masia.

Ses frères sont tous deux footballeurs

Ansu n'est pas le seul footballeur de talent de sa famille, ses deux frères ont également joué pour le Barca !

Son grand frère Brahima a signé au centre de formation de Séville, a rejoint le FC Barcelone et joue maintenant pour Calhorra.

Son frère cadet Miguel joue dans la même équipe que le fils de Lionel Messi, Thiago.

Le plus jeune buteur du Barca

Il se fait connaître du public, le 31 août 2019. En marquant un but contre Osasuna, Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone en Liga à seulement 16 ans et 304 jours.

Entré en jeu en 2ème période, Fati a égalisé de la tête et enchaine les records !

Le 14 septembre 2019, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Camp Nou à 16 ans, 10 mois et 18 jours, le plus jeune titulaire à disputer un match au Camp Nou avec le Barça et le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive dans le même match depuis la création de la Liga, lors de la victoire 5-2 contre Valence.

Le 18 décembre, il devient le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à jouer un Clásico face au Real Madrid (0 à 0). Le 2 février 2020, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire un doublé en Liga à 17 ans et 94 jours lors de la victoire 2 à 1 face à Levante.

Le 8 mai 2020 il est inclus dans le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial par le site spécialisé de Football Talent Scout, à la 8e place.

Il a déjà surmonté quelques revers dans sa carrière de footballeur

Selon son ancien patron Victor Valdes, Ansu n'a même pas une bonne paire de crampons lorsqu'il arrive au Barca.

À 13 ans, il se casse la jambe et doit passer plus d'un an hors du terrain, soulevant des questions sur son avenir en tant que footballeur.

Heureusement, il réussi à renverser la situation pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, salué comme un enfant prodige ayant fait ses débuts sur le terrain du Barça à l'âge de 16 ans.

Il s'est également illustré en équipe d'Espagne des moins de 21 ans lors des qualifications pour l'Euro 2020.

Il doit encore aller à l'école

Il a quitté le lycée pour se concentrer sur sa carrière de footballeur, mais Ansu n'a pas complètement quitté la salle de classe !

Au lieu de cela, il a un professeur employé par le club de football pour lui enseigner l'anglais.

Il semble cependant aimer étudier et s'est également inscrit à un cours d'entraînement dispensé par la Fédération catalane de football.

Bien qu'il commence avec le cours pour débutants, s'il continue, il pourrait aussi se qualifier pour entraîner une équipe de football professionnelle à l'avenir.

Il ne quittera pas le FC Barcelone de sitôt

La saison dernière, il a été l'une des stars de la Uefa Youth League, marquant deux fois en demi-finale contre Chelsea avant de voir son équipe éliminée aux tirs au but.

Mais l'été dernier, Ansu a failli signer au Real Madrid. Mais son père a fini par penser que Barcelone était une meilleure option et la famille a donc décidé de rester sur place.

Il a récemment signé un contrat qui le maintiendra au Camp Nou jusqu'en 2022. Mais cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas le jeune homme de 17 ans ailleurs.

Ansu peut actuellement jouer pour son pays d'origine, la Guinée-Bissau, mais également en Espagne, où il a récemment obtenu la citoyenneté, et aussi pour le Portugal par l'intermédiaire de ses grands-parents.

Les règles de la Fifa font qu'il pourrait encore changer ses allégeances au niveau senior même après avoir joué pour l'Espagne en U-17 et U-21

Cela signifie qu'il pourrait avoir le choix entre de nombreuses options à la prochaine Coupe du monde.