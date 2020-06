Le long chemin de Liverpool vers le titre de champion de la Premier League

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les fans de Liverpool de toutes les générations - même ceux qui n'étaient pas nés la dernière fois que le club a remporté le titre de champion d'Angleterre il y a 30 ans - sont d'humeur festive

Le 1er mai 1990, les joueurs de Liverpool ont fait le tour d'un stade d'Anfield bondé avec le trophée des vainqueurs du championnat de première division.

Ils ne remporteront pas le titre avant 30 ans malgré leurs efforts. Des transferts ont été effectués, des buts marqués et des matchs gagnés, mais cela n'a jamais été suffisant jusqu'à cette remarquable saison de records. Maintenant que l'attente est terminée, BBC Sport se penche sur les joueurs, les managers, l'argent et bien d'autres ingrédients qui ont été nécessaires à Liverpool dans sa poursuite du titre.

La première opération de transfert de Liverpool, après son titre de champion en 1989-1990, a consisté à rendre permanent le prêt de Ronny Rosenthal au Standard de Liège, pour un montant d'environ 1 million de livres sterling.

L'attaquant israélien, figure culte à Anfield, estt le premier des 218 transferts que le club a réalisés entre ses 18e et 19e triomphes en championnat, se concluant par le transfert de Takumi Minamino pour 7,25 millions de livres sterling en janvier dernier. Inévitablement, il y a eu du bon et du mauvais.

Pour chaque Luis Suarez ou Virgil van Dijk, il y a un Torben Piechnik, un Bruno Cheyrou ou un Sean Dundee. Et puis il y a les catastrophes financières, le plus souvent des attaquants défaillants, comme Andy Carroll (35 millions de livres, six buts en 44 matches de championnat), Christian Benteke (32,5 millions de livres, neuf buts sur 29 matchs) ou Mario Balotelli (16 millions de livres, un but en 16 matches).

La période la plus prolifique en termes de recrutements s'est déroulée entre 2005 et 2008, lorsque le club a recruté 40 joueurs en seulement trois saisons sous la direction de Benitez.

Inévitablement, les factures se sont accumulées au cours des 30 dernières années et, selon les chiffres de Transfermarkt, le club a dépensé environ 1,47 milliard de livres sterling pour des joueurs entre leur 18e et 19e titre.

Il est important de noter que les Reds ont également récupéré une somme considérable grâce aux ventes de joueurs, qui s'élèverait à 936,6 millions de livres sterling au cours de ces 30 années.

On peut dire que les meilleurs joueurs qui sont entrés dans l'équipe entre 1990 et 2020 sont ceux qui ont été recrutés pour rien ; les diplômés de l'académie Robbie Fowler : Gerrard, Carragher, Michael Owen et Trent Alexander-Arnold.

Mais à l'autre bout de l'échelle, on trouve des joueurs comme Van Dijk, Alisson et Naby Keita - les trois plus gros contrats que le club a conclus pendant cette période, et tous trois ont joué un rôle important dans le 19e titre de Liverpool. Le plus souvent, dans le football moderne, on en a pour son argent.

Vous ne serez jamais seul

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le stade de Liverpool, Anfield, a reçu plus de 24 millions de visites de supporters au cours des 30 dernières années

Les joueurs vont et viennent, mais la constante de tout club, ce sont ses fans. Les supporters de Liverpool ont dû attendre plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient pour ce 19 ème titre. Ils n'ont pas non plus eu l'occasion de célébrer la victoire de leur équipe cette saison, les neuf derniers matches ayant été disputés à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais avant cela, ils ont continué à se présenter en grand nombre à Anfield, saison après saison. La difficulté d'obtenir les numéros des billets pour la saison au club signifie qu'il est impossible de faire un décompte précis des supporters qui ont visité le terrain depuis cette célébration à la fin de 1989-90.

Mais selon les chiffres de Transfermarkt, le nombre de visites de supporters à Anfield au cours des 30 dernières années s'élève à 24 698 942.

La salle des bottines d'Anfield

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'arrivée de Jurgen Klopp a changé la donne à Liverpool.

Kenny Dalglish a livré à Liverpool ses 16e, 17e et 18e titres et a commencé à défendre ce dernier en tant que manager des Reds. Il partira avant que cette tentative ne soit terminée en démissionnant le 22 février 1991, avec trois points d'avance en tête du classement, ce qui choquera le club.

L'entraîneur intérimaire Ronnie Moran et son successeur permanent Graeme Souness ne parviennent pas à conserver le trophée de première division, qui revient à Arsenal. Au total, Liverpool a eu neuf dirigeants permanents depuis le début de la saison 1990-91.

Parmi eux, un rare co-gérant au début de la saison 1998-99 entre Roy Evans, qui avait été seul en charge mais avec des résultats insuffisants pendant quatre saisons, et Gérard Houllier, qui allait continuer seul après la démission d'Evans, quatre mois seulement après le début de la cogérance.

À l'exception de Souness, qui n'a dirigé que les cinq derniers matches de la saison 1990-91, quatre managers ont permis à Liverpool de se rapprocher de la gloire du championnat au cours des 30 dernières années : Houllier (2001-02), Rafael Benitez (2008-09), Brendan Rodgers (2013-14) et Jurgen Klopp (2018-19).

Tous, sauf Roy Hodgson (qui n'a pas tenu une saison à ce poste) et Rodgers (qui s'en est approché de très près) ont remporté un trophée avec le club.

Mais en Klopp, ils ont finalement trouvé un successeur à la couronne du roi Kenny. L'Allemand est le seul manager des Reds depuis le départ de Dalglish (y compris l'Écossais lui-même lors de son deuxième passage) avec un pourcentage de victoire supérieur à 60.

Ils ont dû jouer 103 410 minutes

Liverpool a disputé 1 149 matchs depuis le début de la saison 1990-91. Cela représente 103 410 minutes passées sur le terrain à la poursuite de ce 19e titre.

Liverpool a remporté 595 de ces matchs (soit un pourcentage de victoire d'environ 52 %), a marqué 1 968 buts (pour une différence de buts globale de +822) et a pris 2 075 points.

Quelle est l'équipe qu'ils ont le plus battue ?

Le plus grand nombre de points qu'ils ont obtenus d'un seul adversaire au cours des trois décennies est les 108 points qu'ils ont arrachés à Tottenham lors des 60 rencontres entre les deux équipes.

Ils ont obtenu 105 points contre leur rival du Merseyside, Everton, tandis que West Ham a été pillé pour 101 points.

Mais Burnley est l'équipe contre laquelle Liverpool a obtenu le meilleur pourcentage de victoires : près de 82%.

Qui leur a causé du fil à retordre ?

Sans surprise, les équipes qui ont le plus nui aux aspirations de Liverpool au titre depuis 1990-91 sont Manchester United, Chelsea et Arsenal, tous vainqueurs de plusieurs titres au cours des trois décennies de disette des Reds.

Liverpool n'affiche qu'un pourcentage de 29,3 % de victoires contre son rival United, qui l'a battu 28 fois en 58 matches depuis 1990-1991. C'est également contre eux que United affiche la meilleure différence de buts, avec un score de +8 en faveur des Red Devils.

Birmingham (21,4% de pourcentage de victoire contre) et Wimbledon (26,3%) ont tous deux été des épines dans le pied des Reds.

Bien sûr, aucune saison de Liverpool des 30 dernières années n'a égalé 2019-20 pour ce qui est de l'efficacité. En fait, aucune saison de championnat dans l'histoire anglaise n'est comparable à celle de Liverpool actuellement.

Pour comprendre pourquoi cette saison est celle qui a mis fin à la pénurie de titres, comparez les statistiques de 2019-20 avec la moyenne des 29 saisons précédentes...

Liverpool cette saison par rapport à la moyenne de la saison précédente 29 2019-20 Moyenne (1990-91 à 2018-19) 28 Victoires 19.57 2 Matchs nuls 9.72 1 Défaites 9.14 70 Buts marqués 65.45 21 Buts concédés 38.83 86 Points 68.57 90.32 Victoires % 50.81

Quels sont les joueurs les plus présents ?

Depuis le début de la saison 1990-91, 239 joueurs ont représenté Liverpool en première division.

Leur quête d'un 19ème titre a débuté par une victoire 3-1 à Sheffield United le 25 août 1990, les buts étant inscrits par John Barnes, Ray Houghton et Ian Rush. C'était l'une des huit victoires consécutives dans le cadre d'une série de 14 matches sans défaite au début de cette saison.

Près de 30 ans plus tard, le travail sera enfin achevé sans qu'il soit nécessaire d'entrer sur le terrain, Manchester City ne parvenant pas à battre Chelsea, mettant ainsi un terme à une course au titre qui, en réalité, était terminée depuis des mois.

Sur ces 239 joueurs, Jamie Carragher, produit de l'académie, est celui qui a fait le plus d'apparitions en championnat avec un maillot de Liverpool au cours des 30 dernières années, en disputant 508 matches pour le club.

Il y a quelques noms familiers dans le top 10 des joueurs ayant fait le plus d'apparitions à cette époque, mais un seul membre de l'équipe actuelle figure sur la liste - le capitaine Jordan Henderson, grâce à ses 266 matchs.

À l'autre bout de l'échelle, on trouve un groupe d'anciens joueurs qui n'ont joué qu'un seul match, comme Daniele Padelli, David Raven, Jon Newby, Patrice Luzi, Istvan Kozma et Rafael Camacho.

Qui a marqué le plus de buts ?

La liste des buteurs est également complétée par un talent local, Robbie Fowler, qui a marqué 128 buts de championnat pour le club en deux périodes.

Aujourd'hui, les trois premiers joueurs de l'équipe Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah font tous partie du top 10.

Un joueur qui mérite une reconnaissance particulière est Steven Gerrard, très lié à la quête du 19ème titre de Liverpool, pour des raisons positives mais aussi négatives.

Le milieu de terrain et capitaine est présent à la fois sur la liste des meilleurs joueurs et sur celle des plus grands buteurs, et il a également réalisé le plus grand nombre de passes décisives de tous les joueurs de Liverpool au cours des 30 dernières années (70).

Il a été le moteur de deux des principaux trophées que le club a remportés depuis 1990 : la Ligue des champions 2004-05 et la FA Cup 2005-06. Les deux ont été remportés aux tirs au but, Gerrard étant l'homme clé du match.

Il est également impossible de penser au titre de Liverpool sans évoquer deux images de l'international anglais né dans le Merseyside : la première de lui au milieu d'une foule de joueurs des Reds, exigeant qu'ils "ne laissent pas passer" et la seconde de lui regardant Anfield absolument dévasté après avoir justement laissé Chelsea marquer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'erreur de Gerrard a permis à Demba Ba de marquer le but de la victoire de Chelsea à Anfield en 2014 - un résultat qui a contribué à faire perdre le titre 2013-14 à Liverpool.

Gerrard n'oubliera jamais comment Liverpool a laissé le titre 2013-14 lui échapper.